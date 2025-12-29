Il 2026 si avvicina, e Unieuro vuole offrirvi un motivo in più per iniziare l’anno con il piede giusto. Immaginate una casa sempre accogliente, ordinata e confortevole, dove ogni angolo è curato e ogni ambiente vi accoglie nel migliore dei modi: con la giusta combinazione di tecnologia e praticità, tutto questo diventa realtà. Unieuro ha pensato a voi con un’iniziativa che unisce benessere domestico e innovazione, rendendo il 2026 un anno davvero speciale.

Vedi offerte su Unieuro

Un regalo da quasi 600€ per voi

Sapete quanto sia importante il comfort della vostra casa, e Unieuro lo sa ancora meglio. La temperatura giusta non solo rende più piacevole la vita quotidiana, ma influisce sul vostro benessere generale. Per questo motivo, se decidete di rinnovare il vostro climatizzatore entro il 15 febbraio, avrete la possibilità di trasformare ogni ambiente della vostra casa in uno spazio perfettamente climatizzato. Che vogliate rinfrescare l’aria nelle giornate più calde o creare un caldo abbraccio durante l’inverno, Unieuro vi offre la soluzione ideale, rendendo il comfort di casa ancora più semplice e accessibile.

E non è tutto: per rendere la vostra esperienza ancora più completa, acquistando un climatizzatore entro la scadenza indicata, Unieuro vi regala il robot aspirapolvere Roomba Plus 406, dal valore commerciale di quasi 600€. Non dovrete fare altro che aggiungere un climatizzatore al carrello, molti dei quali già disponibili a prezzi scontati, e il vostro nuovo alleato per la pulizia domestica sarà subito vostro, pronto a rendere più semplice la vostra vita quotidiana. Pulire i pavimenti non sarà più un impegno, ma un’attività automatica che vi lascerà più tempo per godervi i momenti in casa con chi amate.

Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera combinare comfort, tecnologia e risparmio in un unico gesto. Con Unieuro, il 2026 può iniziare davvero all’insegna della praticità e della serenità: climatizzazione ottimale e pavimenti sempre puliti, senza sforzi e con il massimo della tecnologia a portata di mano. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: approfittando della promozione, trasformerete la vostra casa in un luogo più accogliente, funzionale e felice, pronto ad accompagnarvi per tutto l’anno.

Vedi offerte su Unieuro