Il 2025 è stato un anno straordinario per il mondo della tecnologia, caratterizzato da tante novità in ogni settore: dall'hardware per PC agli smartphone, dai dispositivi gaming alle periferiche professionali. In redazione abbiamo testato decine e decine di prodotti nel corso degli scorsi dodici mesi, analizzando prestazioni, qualità costruttiva, rapporto qualità-prezzo e innovazione. Tra i molti dispositivi testati, tanti hanno ottenuto il nostro Editor's Choice, dimostrandosi eccellenze assolute nelle rispettive categorie.
In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere quelli che, secondo noi, sono stati i prodotti più significativi dell'anno che sta per concludersi. Troverete processori che ridefiniscono gli standard prestazionali, smartphone che elevano la fotografia mobile a nuovi livelli, monitor gaming OLED dalla qualità visiva mozzafiato e videogiochi capaci di offrire esperienze memorabili. Ogni prodotto qui presente si è distinto per le sue caratteristiche uniche, che lo rendono un acquisto consigliato senza riserve. Che siate appassionati di gaming, professionisti creativi o semplicemente alla ricerca del miglior dispositivo per le vostre esigenze, questa raccolta rappresenta il meglio che il mercato tecnologico ha offerto quest'anno.
Kingdom Come Deliverance II
Kingdom Come Deliverance II (qui la recensione
) rappresenta l'apice del genere RPG storico
, trasportando i giocatori nella Boemia medievale del XV secolo
con un livello di realismo e cura dei dettagli senza precedenti. Il titolo di Warhorse Studios offre una narrazione profonda e coinvolgente che si intreccia perfettamente con un sistema di combattimento significativamente migliorato
rispetto al predecessore. La libertà di scelta
e le conseguenze delle azioni del giocatore si riflettono in un mondo aperto ricco di missioni secondarie memorabili e personaggi caratterizzati con maestria. Il comparto tecnico, pur con qualche piccola imperfezione al lancio, restituisce ambientazioni medievali mozzafiato e autentiche
, mentre il sistema di progressione dei personaggi premia l'approccio metodico e strategico. Un'esperienza imprescindibile per gli amanti degli RPG che cercano profondità narrativa e immersione storica.
Antigravity A1
L'Antigravity A1 (qui la recensione
) segna una vera rivoluzione nel mercato dei droni consumer
, introducendo tecnologie che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza. Il sistema di stabilizzazione avanzato e le funzionalità AI integrate
consentono riprese cinematografiche di qualità professionale anche a utenti alle prime armi. La modalità di tracking automatico
risulta estremamente precisa e affidabile, mentre l'autonomia di volo superiore alla media
della categoria permette sessioni prolungate senza interruzioni. La qualità video raggiunge standard eccellenti grazie al sensore di ultima generazione e alla stabilizzazione gimbal a tre assi
. Il design compatto e pieghevole
facilita il trasporto, mentre l'app di controllo intuitiva rende accessibili anche le funzioni più avanzate. Un prodotto che ridefinisce gli standard del segmento prosumer.
Bambu Lab H2C
La Bambu Lab H2C (qui la recensione
) risolve finalmente uno dei problemi più frustranti della stampa 3D multi-colore: lo spreco di materiale durante i cambi filamento
. Questa stampante innovativa implementa un sistema di gestione intelligente che riduce drasticamente gli scarti
, rendendo economicamente sostenibile la produzione di oggetti complessi e variopinti. Le prestazioni di stampa sono eccellenti, con una precisione dimensionale notevole
e una qualità superficiale superiore alla media della categoria. La velocità di stampa
convince, soprattutto considerando la complessità della gestione multi-materiale. L'ecosistema software Bambu
si conferma tra i più maturi del settore, offrendo un'esperienza utente fluida e funzionalità avanzate di slicing. Per maker e professionisti che desiderano esplorare le potenzialità della stampa multi-colore senza compromessi sulla qualità, H2C rappresenta la scelta ideale.
OPPO Find X9
OPPO Find X9 (qui la recensione
) dimostra che è possibile realizzare un flagship completo a 999 euro
, senza compromessi significativi rispetto alla concorrenza più costosa. Il comparto fotografico Hasselblad
offre scatti di qualità eccellente in ogni condizione di luce, con una particolare attenzione alla fotografia notturna
e al comparto zoom. Il display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento
restituisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre le prestazioni del chipset Snapdragon di ultima generazione
soddisfano anche gli utenti più esigenti. La batteria generosa
garantisce un'autonomia superiore alla giornata anche con uso intenso, mentre la ricarica rapida
riduce drasticamente i tempi di attesa. Il design elegante e la costruzione premium completano un pacchetto che ridefinisce il rapporto qualità-prezzo nel segmento top di gamma.
ASUS ROG NUC 2025
L'ASUS ROG NUC 2025 (qui la recensione
) racchiude prestazioni desktop in un formato mini incredibilmente compatto
, ideale per chi cerca potenza senza ingombri. Nonostante le dimensioni ridotte, il sistema dissipa efficacemente il calore
generato dai componenti di alto livello, mantenendo temperature operative ottimali anche sotto stress prolungato. Le configurazioni disponibili spaziano dalle soluzioni produttive ai setup gaming estremi
, sempre con la possibilità di upgrade futuri
. La connettività completa e moderna
include porte USB-C Thunderbolt, WiFi 6E e slot per espansioni. Il sistema operativo preinstallato e i software ROG offrono un controllo granulare su prestazioni e illuminazione RGB. Perfetto per postazioni gaming compatte, HTPC di alto livello o workstation professionali dove lo spazio è prezioso, ma le prestazioni non negoziabili.
HP OmniBook Ultra Flip 14
L'HP OmniBook Ultra Flip 14 (qui la recensione
) rappresenta l'equilibrio perfetto tra versatilità e autonomia, offrendo oltre 15 ore di utilizzo reale
con una singola carica. Il design convertibile 2-in-1
si trasforma fluidamente da laptop tradizionale a tablet, passando per modalità tent e stand ideali per presentazioni e contenuti multimediali. Il display touchscreen
di qualità eccellente supporta input pen con latenza ridotta
, rendendolo strumento ideale per creativi e professionisti. Le prestazioni dei processori Intel di ultima generazione
bilanciano potenza ed efficienza, gestendo agevolmente multitasking pesante e applicazioni professionali. La tastiera confortevole e il trackpad preciso completano un'esperienza d'uso premium. La costruzione robusta in alluminio
e il peso contenuto lo rendono compagno affidabile per chi lavora in mobilità senza compromettere produttività.
vivo X300 Pro
Il vivo X300 Pro (qui la recensione
) si è affermato come il miglior cameraphone del 2025
, ma le sue qualità vanno ben oltre il comparto fotografico. Il sistema di imaging co-sviluppato con ZEISS
stabilisce nuovi standard nella fotografia mobile, con un sensore principale da 1 pollice
che cattura dettagli e dinamica impressionanti. Il teleperiscopio
offre zoom ottici di qualità professionale, mentre la modalità notturna
produce risultati sorprendenti anche in condizioni di luce estreme. Le prestazioni generali sono ai vertici della categoria, con un chipset flagship che gestisce qualsiasi carico di lavoro senza esitazioni. Il display AMOLED LTPO
raggiunge luminosità di picco eccezionali
e offre colori accurati, mentre l'autonomia supera costantemente la giornata intera. Un dispositivo completo che eccelle in ogni aspetto, destinato a chi non accetta compromessi.
Logitech MX Master 4
La serie MX Master si conferma riferimento assoluto nel settore della produttività con il modello 4 (qui la recensione
), che perfeziona ulteriormente una formula già vincente. L'ergonomia studiata scientificamente
riduce l'affaticamento durante sessioni prolungate, mentre il peso bilanciato offre controllo preciso su ogni superficie. I pulsanti personalizzabili
e la rotella orizzontale
incrementano significativamente l'efficienza workflow, riducendo i movimenti necessari per operazioni frequenti. La connettività multi-dispositivo con switch istantaneo
tra tre computer diversi risulta fondamentale per chi gestisce più macchine contemporaneamente. Il sensore ad alta precisione
funziona perfettamente anche su vetro, mentre l'autonomia di mesi
elimina preoccupazioni di ricarica frequente. Un investimento che ripaga immediatamente in produttività per professionisti e power user.
Corsair SABRE v2 PRO
Il Corsair SABRE v2 PRO (qui la recensione
) ridefinisce il concetto di mouse gaming ultraleggero, raggiungendo i 36 grammi
senza sacrificare robustezza o funzionalità. Il peso piuma
consente movimenti fulminei e precisione chirurgica nei FPS competitivi, riducendo drasticamente l'affaticamento muscolare durante sessioni intense. Il sensore ottico custom
raggiunge DPI stratosferici mantenendo accuratezza perfetta
, mentre i microswitch garantiscono clic reattivi e durata superiore. I piedini in PTFE premium
scorrono senza attrito su qualsiasi mousepad, ottimizzando il controllo. La costruzione honeycomb ventilata
non compromette la solidità strutturale, mentre il cavo paracord flessibile
simula l'esperienza wireless. Gli switch laterali programmabili aggiungono versatilità tattica. Per giocatori competitivi che cercano ogni vantaggio prestazionale, SABRE v2 PRO rappresenta uno strumento chirurgico.
Gigabyte Aorus FO32U2P
Il Gigabyte Aorus FO32U2P (qui la recensione
) si posiziona tra i migliori monitor gaming OLED
attualmente disponibili, offrendo un'esperienza visiva senza compromessi. Il pannello QD-OLED da 32 pollici
combina neri perfetti, contrasto infinito
e colori vividi con una frequenza di aggiornamento di 240Hz
che soddisfa anche i giocatori più esigenti. I tempi di risposta sub-millisecondo
eliminano completamente motion blur e ghosting, garantendo chiarezza cristallina anche nelle scene d'azione più caotiche. Il supporto HDR True Black
raggiunge picchi di luminosità impressionanti senza compromettere la profondità dei neri. La compatibilità con tecnologie di sincronizzazione adattiva
elimina tearing e stuttering. Il design premium con stand ergonomico regolabile e illuminazione RGB discreta completa un pacchetto che eleva il gaming a esperienza cinematografica.
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 (qui la recensione
) è un RPG dipinto a regola d'arte
che fonde meccaniche classiche con una direzione artistica mozzafiato. Il sistema di combattimento a turni evoluto
introduce elementi di timing e posizionamento che mantengono alta la tensione tattica, mentre la progressione dei personaggi offre profondità e personalizzazione significative. La narrazione evocativa
esplora temi maturi con sensibilità, supportata da una caratterizzazione dei personaggi memorabile. Lo stile visivo unico
, che ricorda dipinti ad acquerello animati
, crea atmosfere oniriche e suggestive. La colonna sonora orchestrale
accompagna perfettamente ogni momento, dall'esplorazione tranquilla agli scontri epici. La durata generosa e i finali multipli
garantiscono rigiocabilità. Un'opera d'arte interattiva che dimostra come il videogioco possa essere medium espressivo quanto cinema e letteratura.
AMD Ryzen 9 9950X3D
L'AMD Ryzen 9 9950X3D (qui la recensione
) si conferma il tuttofare perfetto
per chi cerca prestazioni al vertice sia nel gaming che nelle applicazioni professionali. La tecnologia 3D V-Cache di terza generazione
incrementa drasticamente le performance nei videogiochi, posizionando questo processore ai vertici delle classifiche FPS, mentre i 16 core Zen 5
devastano i carichi multi-thread professionali. L'efficienza energetica
sorprende positivamente, con consumi contenuti rispetto alla generazione precedente nonostante l'aumento prestazionale. Il supporto a memorie DDR5 ad alta frequenza
e PCIe 5.0
garantisce longevità futura, mentre la compatibilità con socket AM5
permette upgrade senza cambiare piattaforma. Le temperature operative rimangono gestibili anche con dissipatori di fascia media. Per creator che giocano o gamer che creano contenuti, rappresenta la soluzione definitiva senza compromessi.
AMD Radeon RX 9070 XT
Se la si trova al prezzo di listino di 695€, l'AMD Radeon RX 9070 XT (qui la recensione
) è semplicemente la scheda video da comprare
nel 2025, offrendo il miglior rapporto prestazioni-prezzo
della generazione attuale. L'architettura RDNA 4
introduce miglioramenti significativi in ray tracing e rasterizzazione tradizionale
, chiudendo il gap con la concorrenza nelle tecnologie avanzate. La dotazione di 16GB GDDR7
garantisce tranquillità futura anche con risoluzioni 4K e texture ad alta risoluzione. Le tecnologie FidelityFX Super Resolution e Frame Generation
raddoppiano le prestazioni nei titoli supportati senza compromessi percettibili sulla qualità. I consumi energetici contenuti
permettono l'utilizzo in sistemi con alimentatori modesti, riducendo i costi complessivi. Il sistema di dissipazione mantiene temperature e rumorosità sotto controllo anche durante sessioni gaming intense. Un acquisto intelligente che bilancia prestazioni attuali e investimento futuro.
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages (qui la recensione
) rappresenta l'evoluzione brutale e spettacolare
della storica serie, mantenendo il DNA frenetico che ha reso celebre il franchise. Il combat loop perfezionato
combina sparatorie adrenaliniche con finisher violente
che ripristinano risorse, creando un ciclo di rischio-ricompensa avvincente. L'ambientazione medievale oscura
introduce armi e nemici inediti che rinfrescano la formula senza tradire l'essenza della serie. Il level design labirintico
premia esplorazione e padronanza del movimento, con segreti ben nascosti e percorsi alternativi. La colonna sonora metal
amplifica l'intensità di ogni scontro, mentre il comparto tecnico id Tech raggiunge nuovi vertici visivi mantenendo frame rate granitici
. La modalità multiplayer competitiva e cooperativa estendono significativamente la longevità. Un'esperienza viscerale imprescindibile per amanti degli FPS old-school evoluti.
DJI Mic 3
Il DJI Mic 3 (qui la recensione
) è il nuovo microfono wireless compatto
che i creator stavano aspettando, combinando qualità audio professionale con praticità d'uso estrema. Il sistema di trasmissione a 2.4GHz
garantisce connessioni stabili fino a 250 metri
senza interferenze, mentre la cancellazione del rumore AI
elimina efficacemente rumori ambientali indesiderati. L'autonomia di registrazione supera le 15 ore
con una singola carica, supportata da custodia di ricarica che estende ulteriormente l'operatività. La qualità audio cattura voci chiare e naturali
anche in ambienti acusticamente difficili. La compatibilità universale
con smartphone, fotocamere e dispositivi di registrazione rende Mic 3 strumento versatile per ogni scenario produttivo. Le dimensioni compatte
e il peso ridotto lo rendono discreto su inquadrature video. Per content creator, giornalisti e videomaker che necessitano audio affidabile in mobilità, rappresenta investimento essenziale.
Honor 400
L'Honor 400 (qui la recensione
) si propone come il "compatto" da comprare
per gli appassionati di intelligenza artificiale, integrando funzionalità AI avanzate
in un formato maneggevole. Le dimensioni contenute
non compromettono prestazioni o autonomia, offrendo esperienza flagship in un dispositivo tascabile. Il sistema di fotocamere potenziato da AI
produce scatti sorprendenti con elaborazione computazionale sofisticata
che migliora automaticamente ogni immagine. Le funzioni di assistenza intelligente
apprendono dalle abitudini dell'utente, ottimizzando proattivamente consumi e prestazioni. La traduzione in tempo reale
e le capacità di riconoscimento visuale
aprono scenari d'uso innovativi. Il display compatto non rinuncia a frequenze di aggiornamento elevate e calibrazione colore accurata. Per chi cerca smartphone potente e innovativo senza dimensioni eccessive, Honor 400 rappresenta proposta unica che bilancia portabilità e tecnologie all'avanguardia.
Menzioni d'onore
Ci sono alcuni prodotti (e non solo) che, pur non avendo ricevuto il nostro Editor's Choice in fase di recensione, sono comunque meritevoli di una menzione d'onore. Scopriamo quali sono.
NVIDIA RTX 5090
La NVIDIA RTX 5090 (qui la recensione
) rappresenta il futuro delle tecnologie grafiche
, stabilendo nuovi standard assoluti in ogni aspetto delle prestazioni GPU. L'architettura Blackwell
introduce un salto generazionale importante, con core RT di quinta generazione che rendono il path tracing finalmente giocabile a risoluzioni native 4K
. Le tecnologie AI avanzate
come DLSS 4 con Multi Frame Generation producono frame rate stratosferici mantenendo qualità visiva indistinguibile dal rendering nativo. La dotazione di 32GB di memoria GDDR7
garantisce headroom immenso per texture 8K, carichi di lavoro professionali e rendering complessi. Le prestazioni in rasterizzazione tradizionale
polverizzano ogni competitor, mentre le capacità di ray tracing
risultano letteralmente doppie rispetto alla generazione precedente. Per professionisti creativi, sviluppatori ed enthusiast che desiderano prestazioni senza compromessi e tecnologie all'avanguardia, la RTX 5090 definisce cosa significhi essere al vertice assoluto.
l'IA e i chatbot
Il 2025 ha segnato un punto di svolta definitivo nell'adozione mainstream dell'intelligenza artificiale conversazionale
, con chatbot come Claude, ChatGPT, Gemini e Perplexity
che sono diventati strumenti quotidiani per milioni di utenti in tutto il mondo. Questi assistenti AI hanno trasformato radicalmente il modo in cui lavoriamo, studiamo e creiamo contenuti, offrendo capacità di ragionamento complesso, generazione di codice e analisi di dati
che fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo di professionisti specializzati. L'integrazione dell'IA nei workflow professionali ha incrementato moltissimo la produttività, mentre l'accessibilità democratica
di queste tecnologie ha permesso anche a piccole imprese e professionisti individuali di competere con realtà più strutturate. Ma l'innovazione non si è limitata al software: dispositivi fisici come il Plaud Note Pro
e il Plaud NotePin
hanno portato l'intelligenza artificiale nel mondo tangibile, offrendo trascrizioni avanzate e analisi automatica
di riunioni e conversazioni. Questi registratori AI rappresentano l'evoluzione naturale della tecnologia vocale, combinando hardware discreto con potenti algoritmi di elaborazione linguistica che trasformano l'audio in testo strutturato, riassunti e tanto altro. Il NotePin, in particolare, con i suoi 16 grammi di peso, dimostra come l'IA possa essere integrata in dispositivi indossabili praticamente invisibili
, aprendo scenari d'uso completamente nuovi per professionisti, giornalisti e studenti.
Battlefield 6
Battlefield 6 rappresenta il capitolo della rinascita
per la storica serie DICE, riportando il franchise agli antichi fasti dopo alcune iterazioni controverse. Il ritorno alle battaglie su larga scala
con fino a 128 giocatori simultanei restituisce l'epicità degli scontri che ha reso celebre la serie, mentre il level design accuratamente bilanciato
offre opportunità tattiche sia per lupi solitari che per squadre organizzate. Il sistema di distruzione ambientale evoluto
permette modifiche dinamiche del campo di battaglia che influenzano realmente le strategie di combattimento, mentre il comparto veicoli
è stato rifinito per offrire un bilanciamento perfetto tra fanteria e mezzi corazzati. Le mappe variegate
spaziano da scenari urbani claustrofobici a distese aperte che favoriscono combattimenti a lungo raggio, garantendo varietà tattica costante. Il comparto tecnico basato su Frostbite di nuova generazione
produce effetti visivi spettacolari e fisica realistica, mantenendo prestazioni solide anche durante i momenti più caotici. La progressione ben calibrata e il sistema di personalizzazione profondo
mantengono alta la motivazione a lungo termine. Un ritorno in grande stile che riconquista la fiducia della community e ridefinisce gli standard del genere multiplayer tattico.