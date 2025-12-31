Avatar di Ospite RPG Blade #946 0
0
15 ore di autonomia per un convertibile? Finalmente qualcosa di decente
Avatar di Ospite CPU Mod #183 0
0
il vivo X300 Pro sembra interessante ma immagino costerà un rene
Avatar di Lechter 37
0
Battlefield 6 non ha battaglie a 128 giocatori. Markettari.
Avatar di orenove 27
0
l'mx master 4 lo ho preso, per puro sfizio e non per necessità (possiedo ancora anche l'mx master 3 che funziona benissimo) e dopo alcuni mesi di utilizzo mi sento di dire che è comodissimo ma non migliore rispetto al modello precedente. La vera novità è il feedback aptico che si, mi piace molto. Bello anche il fatto che hanno silenziato i tasti, ad eccezione del tasto home che è nel 4, assurdo ma vero, è più rumoroso rispetto al 3.
A conti fatti comunque ritengo che non valga assolutamente il prezzo di lancio. 129 sono decisamente troppi e a chiunque lo vorrà acquistare consiglio di attendere che il prezzo scenda. 90 euro al massimo.
