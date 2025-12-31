Il 2025 è stato un anno straordinario per il mondo della tecnologia, caratterizzato da tante novità in ogni settore: dall'hardware per PC agli smartphone, dai dispositivi gaming alle periferiche professionali. In redazione abbiamo testato decine e decine di prodotti nel corso degli scorsi dodici mesi, analizzando prestazioni, qualità costruttiva, rapporto qualità-prezzo e innovazione. Tra i molti dispositivi testati, tanti hanno ottenuto il nostro Editor's Choice, dimostrandosi eccellenze assolute nelle rispettive categorie.

In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere quelli che, secondo noi, sono stati i prodotti più significativi dell'anno che sta per concludersi. Troverete processori che ridefiniscono gli standard prestazionali, smartphone che elevano la fotografia mobile a nuovi livelli, monitor gaming OLED dalla qualità visiva mozzafiato e videogiochi capaci di offrire esperienze memorabili. Ogni prodotto qui presente si è distinto per le sue caratteristiche uniche, che lo rendono un acquisto consigliato senza riserve. Che siate appassionati di gaming, professionisti creativi o semplicemente alla ricerca del miglior dispositivo per le vostre esigenze, questa raccolta rappresenta il meglio che il mercato tecnologico ha offerto quest'anno.

Kingdom Come Deliverance II

Antigravity A1

Kingdom Come Deliverance II ( qui la recensione ) rappresenta l'apice del, trasportando i giocatori nellacon un livello di realismo e cura dei dettagli senza precedenti. Il titolo di Warhorse Studios offre una narrazione profonda e coinvolgente che si intreccia perfettamente con unrispetto al predecessore. Lae le conseguenze delle azioni del giocatore si riflettono in un mondo aperto ricco di missioni secondarie memorabili e personaggi caratterizzati con maestria. Il comparto tecnico, pur con qualche piccola imperfezione al lancio, restituisce, mentre il sistema di progressione dei personaggi premia l'approccio metodico e strategico. Un'esperienza imprescindibile per gli amanti degli RPG che cercano profondità narrativa e immersione storica.

Bambu Lab H2C

L'Antigravity A1 ( qui la recensione ) segna una vera, introducendo tecnologie che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza. Il sistema di stabilizzazione avanzato e leconsentono riprese cinematografiche di qualità professionale anche a utenti alle prime armi. Larisulta estremamente precisa e affidabile, mentre l'della categoria permette sessioni prolungate senza interruzioni. La qualità video raggiunge standard eccellenti grazie al sensore di ultima generazione e alla. Ilfacilita il trasporto, mentre l'app di controllo intuitiva rende accessibili anche le funzioni più avanzate. Un prodotto che ridefinisce gli standard del segmento prosumer.

OPPO Find X9

La Bambu Lab H2C ( qui la recensione ) risolve finalmente uno dei problemi più frustranti della stampa 3D multi-colore: lo. Questa stampante innovativa implementa un, rendendo economicamente sostenibile la produzione di oggetti complessi e variopinti. Le prestazioni di stampa sono eccellenti, con unae una qualità superficiale superiore alla media della categoria. Laconvince, soprattutto considerando la complessità della gestione multi-materiale. L'si conferma tra i più maturi del settore, offrendo un'esperienza utente fluida e funzionalità avanzate di slicing. Per maker e professionisti che desiderano esplorare le potenzialità della stampa multi-colore senza compromessi sulla qualità, H2C rappresenta la scelta ideale.

ASUS ROG NUC 2025

OPPO Find X9 ( qui la recensione ) dimostra che è possibile realizzare un flagship completo a, senza compromessi significativi rispetto alla concorrenza più costosa. Iloffre scatti di qualità eccellente in ogni condizione di luce, con una particolare attenzione allae al comparto zoom. Ilrestituisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre le prestazioni delsoddisfano anche gli utenti più esigenti. Lagarantisce un'autonomia superiore alla giornata anche con uso intenso, mentre lariduce drasticamente i tempi di attesa. Il design elegante e la costruzione premium completano un pacchetto che ridefinisce il rapporto qualità-prezzo nel segmento top di gamma.

HP OmniBook Ultra Flip 14

L'ASUS ROG NUC 2025 ( qui la recensione ) racchiude, ideale per chi cerca potenza senza ingombri. Nonostante le dimensioni ridotte, il sistemagenerato dai componenti di alto livello, mantenendo temperature operative ottimali anche sotto stress prolungato. Le configurazioni disponibili spaziano dalle soluzioni produttive ai, sempre con la possibilità di. Lainclude porte USB-C Thunderbolt, WiFi 6E e slot per espansioni. Il sistema operativo preinstallato e i software ROG offrono un controllo granulare su prestazioni e illuminazione RGB. Perfetto per postazioni gaming compatte, HTPC di alto livello o workstation professionali dove lo spazio è prezioso, ma le prestazioni non negoziabili.

vivo X300 Pro

L'HP OmniBook Ultra Flip 14 ( qui la recensione ) rappresenta l'equilibrio perfetto tra versatilità e autonomia, offrendocon una singola carica. Ilsi trasforma fluidamente da laptop tradizionale a tablet, passando per modalità tent e stand ideali per presentazioni e contenuti multimediali. Ildi qualità eccellente supporta, rendendolo strumento ideale per creativi e professionisti. Le prestazioni deibilanciano potenza ed efficienza, gestendo agevolmente multitasking pesante e applicazioni professionali. La tastiera confortevole e il trackpad preciso completano un'esperienza d'uso premium. Lae il peso contenuto lo rendono compagno affidabile per chi lavora in mobilità senza compromettere produttività.

Logitech MX Master 4

Il vivo X300 Pro ( qui la recensione ) si è affermato come il, ma le sue qualità vanno ben oltre il comparto fotografico. Il sistema di imagingstabilisce nuovi standard nella fotografia mobile, con unche cattura dettagli e dinamica impressionanti. Iloffre zoom ottici di qualità professionale, mentre laproduce risultati sorprendenti anche in condizioni di luce estreme. Le prestazioni generali sono ai vertici della categoria, con un chipset flagship che gestisce qualsiasi carico di lavoro senza esitazioni. Ilraggiungee offre colori accurati, mentre l'autonomia supera costantemente la giornata intera. Un dispositivo completo che eccelle in ogni aspetto, destinato a chi non accetta compromessi.

Corsair SABRE v2 PRO

La serie MX Master si conferma riferimento assoluto nel settore della produttività con il modello 4 ( qui la recensione ), che perfeziona ulteriormente una formula già vincente. L'riduce l'affaticamento durante sessioni prolungate, mentre il peso bilanciato offre controllo preciso su ogni superficie. Ie laincrementano significativamente l'efficienza workflow, riducendo i movimenti necessari per operazioni frequenti. Latra tre computer diversi risulta fondamentale per chi gestisce più macchine contemporaneamente. Ilfunziona perfettamente anche su vetro, mentre l'elimina preoccupazioni di ricarica frequente. Un investimento che ripaga immediatamente in produttività per professionisti e power user.

Gigabyte Aorus FO32U2P

Il Corsair SABRE v2 PRO ( qui la recensione ) ridefinisce il concetto di mouse gaming ultraleggero, raggiungendo isenza sacrificare robustezza o funzionalità. Ilconsente movimenti fulminei e precisione chirurgica nei FPS competitivi, riducendo drasticamente l'affaticamento muscolare durante sessioni intense. Ilraggiunge DPI stratosferici mantenendo, mentre i microswitch garantiscono clic reattivi e durata superiore. Iscorrono senza attrito su qualsiasi mousepad, ottimizzando il controllo. Lanon compromette la solidità strutturale, mentre ilsimula l'esperienza wireless. Gli switch laterali programmabili aggiungono versatilità tattica. Per giocatori competitivi che cercano ogni vantaggio prestazionale, SABRE v2 PRO rappresenta uno strumento chirurgico.

Clair Obscur: Expedition 33

Il Gigabyte Aorus FO32U2P ( qui la recensione ) si posiziona tra iattualmente disponibili, offrendo un'esperienza visiva senza compromessi. Ilcombinae colori vividi con unache soddisfa anche i giocatori più esigenti. Ieliminano completamente motion blur e ghosting, garantendo chiarezza cristallina anche nelle scene d'azione più caotiche. Il supportoraggiunge picchi di luminosità impressionanti senza compromettere la profondità dei neri. La compatibilità conelimina tearing e stuttering. Il design premium con stand ergonomico regolabile e illuminazione RGB discreta completa un pacchetto che eleva il gaming a esperienza cinematografica.

AMD Ryzen 9 9950X3D

Clair Obscur: Expedition 33 ( qui la recensione ) è un RPGche fonde meccaniche classiche con una direzione artistica mozzafiato. Ilintroduce elementi di timing e posizionamento che mantengono alta la tensione tattica, mentre la progressione dei personaggi offre profondità e personalizzazione significative. Laesplora temi maturi con sensibilità, supportata da una caratterizzazione dei personaggi memorabile. Lo, che ricorda, crea atmosfere oniriche e suggestive. Laaccompagna perfettamente ogni momento, dall'esplorazione tranquilla agli scontri epici. La durata generosa e igarantiscono rigiocabilità. Un'opera d'arte interattiva che dimostra come il videogioco possa essere medium espressivo quanto cinema e letteratura.

AMD Radeon RX 9070 XT

L'AMD Ryzen 9 9950X3D ( qui la recensione ) si conferma ilper chi cerca prestazioni al vertice sia nel gaming che nelle applicazioni professionali. Laincrementa drasticamente le performance nei videogiochi, posizionando questo processore ai vertici delle classifiche FPS, mentre idevastano i carichi multi-thread professionali. L'sorprende positivamente, con consumi contenuti rispetto alla generazione precedente nonostante l'aumento prestazionale. Il supporto agarantisce longevità futura, mentre lapermette upgrade senza cambiare piattaforma. Le temperature operative rimangono gestibili anche con dissipatori di fascia media. Per creator che giocano o gamer che creano contenuti, rappresenta la soluzione definitiva senza compromessi.

DOOM: The Dark Ages

Se la si trova al prezzo di listino di 695€, l'AMD Radeon RX 9070 XT ( qui la recensione ) è semplicementenel 2025, offrendo ildella generazione attuale. L'introduce miglioramenti significativi in, chiudendo il gap con la concorrenza nelle tecnologie avanzate. La dotazione digarantisce tranquillità futura anche con risoluzioni 4K e texture ad alta risoluzione. Le tecnologieraddoppiano le prestazioni nei titoli supportati senza compromessi percettibili sulla qualità. Ipermettono l'utilizzo in sistemi con alimentatori modesti, riducendo i costi complessivi. Il sistema di dissipazione mantiene temperature e rumorosità sotto controllo anche durante sessioni gaming intense. Un acquisto intelligente che bilancia prestazioni attuali e investimento futuro.

DJI Mic 3

DOOM: The Dark Ages ( qui la recensione ) rappresenta l'evoluzionedella storica serie, mantenendo il DNA frenetico che ha reso celebre il franchise. Ilcombina sparatorie adrenaliniche conche ripristinano risorse, creando un ciclo di rischio-ricompensa avvincente. L'introduce armi e nemici inediti che rinfrescano la formula senza tradire l'essenza della serie. Ilpremia esplorazione e padronanza del movimento, con segreti ben nascosti e percorsi alternativi. Laamplifica l'intensità di ogni scontro, mentre il comparto tecnico id Tech raggiunge nuovi vertici visivi mantenendo. La modalità multiplayer competitiva e cooperativa estendono significativamente la longevità. Un'esperienza viscerale imprescindibile per amanti degli FPS old-school evoluti.

Honor 400

Il DJI Mic 3 ( qui la recensione ) è ilche i creator stavano aspettando, combinando qualità audio professionale con praticità d'uso estrema. Ilgarantiscesenza interferenze, mentre laelimina efficacemente rumori ambientali indesiderati. L'con una singola carica, supportata da custodia di ricarica che estende ulteriormente l'operatività. La qualità audio catturaanche in ambienti acusticamente difficili. Lacon smartphone, fotocamere e dispositivi di registrazione rende Mic 3 strumento versatile per ogni scenario produttivo. Lee il peso ridotto lo rendono discreto su inquadrature video. Per content creator, giornalisti e videomaker che necessitano audio affidabile in mobilità, rappresenta investimento essenziale.

Menzioni d'onore

L'Honor 400 ( qui la recensione ) si propone come ilper gli appassionati di intelligenza artificiale, integrandoin un formato maneggevole. Lenon compromettono prestazioni o autonomia, offrendo esperienza flagship in un dispositivo tascabile. Ilproduce scatti sorprendenti conche migliora automaticamente ogni immagine. Leapprendono dalle abitudini dell'utente, ottimizzando proattivamente consumi e prestazioni. Lae leaprono scenari d'uso innovativi. Il display compatto non rinuncia a frequenze di aggiornamento elevate e calibrazione colore accurata. Per chi cerca smartphone potente e innovativo senza dimensioni eccessive, Honor 400 rappresenta proposta unica che bilancia portabilità e tecnologie all'avanguardia.

Ci sono alcuni prodotti (e non solo) che, pur non avendo ricevuto il nostro Editor's Choice in fase di recensione, sono comunque meritevoli di una menzione d'onore. Scopriamo quali sono.

NVIDIA RTX 5090

l'IA e i chatbot

La NVIDIA RTX 5090 ( qui la recensione ) rappresenta, stabilendo nuovi standard assoluti in ogni aspetto delle prestazioni GPU. L'introduce un salto generazionale importante, con core RT di quinta generazione che rendono il. Lecome DLSS 4 con Multi Frame Generation producono frame rate stratosferici mantenendo qualità visiva indistinguibile dal rendering nativo. La dotazione digarantisce headroom immenso per texture 8K, carichi di lavoro professionali e rendering complessi. Le prestazioni inpolverizzano ogni competitor, mentre le capacità dirisultano letteralmente doppie rispetto alla generazione precedente. Per professionisti creativi, sviluppatori ed enthusiast che desiderano prestazioni senza compromessi e tecnologie all'avanguardia, la RTX 5090 definisce cosa significhi essere al vertice assoluto.

Battlefield 6

Il 2025 ha segnato un punto di svolta definitivo nell'adozione mainstream dell', con chatbot comeche sono diventati strumenti quotidiani per milioni di utenti in tutto il mondo. Questi assistenti AI hanno trasformato radicalmente il modo in cui lavoriamo, studiamo e creiamo contenuti, offrendo capacità diche fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo di professionisti specializzati. L'integrazione dell'IA nei workflow professionali ha incrementato moltissimo la produttività, mentre l'di queste tecnologie ha permesso anche a piccole imprese e professionisti individuali di competere con realtà più strutturate. Ma l'innovazione non si è limitata al software: dispositivi fisici come il Plaud Note Pro e il Plaud NotePin hanno portato l'intelligenza artificiale nel mondo tangibile, offrendodi riunioni e conversazioni. Questi registratori AI rappresentano l'evoluzione naturale della tecnologia vocale, combinando hardware discreto con potenti algoritmi di elaborazione linguistica che trasformano l'audio in testo strutturato, riassunti e tanto altro. Il NotePin, in particolare, con i suoi 16 grammi di peso, dimostra come l'IA possa essere integrata in, aprendo scenari d'uso completamente nuovi per professionisti, giornalisti e studenti.