Avatar di Ospite Tech_Agent #727 0
0
quindi in pratica se ho solo il telefono meglio stare sotto i 50 ohm, giusto?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di schumy4 35
0
quindi in pratica se ho solo il telefono meglio stare sotto i 50 ohm, giusto?
Si, esatto. E' il modo migliore per evitare di ritrovarsi delle cuffie che poi "non si sentono abbastanza forte", per intenderci ;-)
Questo commento è stato nascosto automaticamente.