AliExpress inaugurerà il 2026 col botto e, se volete iniziare il nuovo anno all’insegna del risparmio, conviene muoversi con un po’ di anticipo. Dal 1° gennaio partiranno infatti le prime offerte ufficiali del 2026 e dedicare anche solo qualche minuto alla piattaforma allo scoccare della mezzanotte potrebbe permettervi di concludere subito qualche ottimo affare.

N.B: nell’articolo è stato indicato che fosse conveniente riscattare i coupon prima dell’inizio della promozione, ma si è trattato di un errore di comunicazione. I coupon sono semplicemente dei codici da inserire al momento dell’ordine per ottenere uno sconto aggiuntivo. Resta comunque valido il consiglio di utilizzarli il prima possibile, poiché sono disponibili in quantità limitata.

La novità più interessante è che AliExpress ha già rilasciato i coupon dedicati a queste promozioni di inizio anno. Al momento non sono ancora utilizzabili, ma potete già riscattarli all’interno del vostro account. Così facendo sarete pronti a usarli immediatamente non appena le offerte diventeranno attive. È un passaggio importante, perché i coupon sono limitati e rimandare anche solo al pomeriggio del 1° gennaio potrebbe farveli trovare già esauriti.

Riscattare i coupon in anticipo vi permette quindi di avere un vantaggio concreto rispetto ad altri utenti. Una volta scattata la mezzanotte, non dovrete fare altro che scegliere i prodotti che vi interessano e applicare lo sconto disponibile, senza perdere tempo prezioso. In un periodo in cui le migliori occasioni possono sparire rapidamente, essere preparati fa davvero la differenza.

Di seguito trovate l’elenco completo dei coupon AliExpress per l’inizio del 2026, così potete salvarli subito e farvi trovare pronti per i primi affari del nuovo anno.

Elenco coupon AliExpress:

ITCD02 : 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€

: 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€ ITCD04 : 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€

: 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€ ITCD07 : 7,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€

: 7,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€ ITCD09 : 9,00€ di sconto su un acquisto minimo di 69,00€

: 9,00€ di sconto su un acquisto minimo di 69,00€ ITCD13 : 13,00€ di sconto su un acquisto minimo di 99,00€

: 13,00€ di sconto su un acquisto minimo di 99,00€ ITCD20 : 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 159,00€

: 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 159,00€ ITCD25 : 25,00€ di sconto su un acquisto minimo di 209,00€

: 25,00€ di sconto su un acquisto minimo di 209,00€ ITCD40 : 40,00€ di sconto su un acquisto minimo di 329,00€

: 40,00€ di sconto su un acquisto minimo di 329,00€ ITCD55 : 55,00€ di sconto su un acquisto minimo di 459,00€

: 55,00€ di sconto su un acquisto minimo di 459,00€ ITCD60: 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 529,00€

