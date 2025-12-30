Avatar di Ospite React Master #942 0
Questi codici NON VANNO PRENOTATI/RISCATTATI ma sono disponibili in fase di acquisto. Bah ....... sempre peggio questo sito di vendite alla pecora
Che cazz@t€ ... questi sono sconti da prendersi al momento, NON DA RISCATTARE.
Questi non sono sconti da riscattare, ma da usarsi al momento dell'acquisto in diretta. SPERO abbiate usato l'AI per questa ciofeca, altrimenti state davvero messi male ....
Grazie per la segnalazione. Abbiamo aggiornato l’articolo inserendo una nota che evidenzia questo dettaglio.
