Pubblicità su Prime Video? Sì grazie, sempre meglio che pagare di più (secondo i nostri lettori)

Da qualche giorno è arrivata anche in Italia la notizia che Amazon Prime Video introdurrà la pubblicità: a partire dal prossimo 9 aprile 2024, film e serie TV includeranno annunci pubblicitari, che potranno essere rimossi pagando 1,99€ in più al mese.

Il cambiamento era atteso, considerando che in altri paesi è stato attuato già mesi fa, ma ha comunque fatto storcere il naso agli utenti. Il motivo? Semplice, se non si paga, si ha un servizio peggiore allo stesso prezzo di prima. E non parliamo solo dell’inserimento delle pubblicità: i 2€ in più serviranno anche per mantenere l’accesso a Dolby Vision, che verrà altrimenti rimosso. Per il momento il 4K resterà accessibile a tutti, ma in futuro Amazon potrebbe mettere anche la massima risoluzione dietro un supplemento.

Curiosi della vostra opinione, vi abbiamo chiesto cosa ne pensaste: vale davvero la pena pagare 1,99€ in più al mese, solo per non vedere queste pubblicità, oppure no? O ancora, li paghereste se Amazon dovesse togliere da Prime Video la risoluzione 4K dal “piano base”?

Pagherai di più per il tuo abbonamento Amazon Prime Video? Sì per 2 euro ne vale la pena (7%) No, mi tengo la pubblicità (83%) Per ora no, pagherò se tolgono il 4K (10%) Sì, secondo me vale anche di più (0%) Totale voti: 471 Il sondaggio è chiuso dal 06/03/2024

Come vedete, i risultati del nostro sondaggio parlano da soli: l’83% dei lettori di Tom’s Hardware non pagherà il supplemento, mentre solamente il 7% è disposto a sborsare questi 2€ aggiuntivi ogni mese. Il 10% dei lettori si dice invece disposto a pagare nel caso in cui Amazon decida di togliere la risoluzione 4K, mentre nessuno è convinto di star pagando il servizio meno di quello che vale in realtà.

Largo alle pubblicità dunque, anche se un dubbio rimane: Amazon ha parlato di “poche pubblicità”, ma non sappiamo di fatto quanto saranno invasive. È possibile che diversi di voi cambino idea, ma lo sapremo solo dopo il 9 aprile.