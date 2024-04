Qualcomm presenta le ultime innovazioni per l'IoT industriale

Il settore dell'Internet of Things (IoT) continua a registrare una crescita esplosiva, trasformando profondamente il modo in cui interagiamo con il mondo intorno a noi. In questo contesto di innovazione incessante, Qualcomm ha fatto un'impressionante comparsa all'Embedded World Exhibition & Conference, posizionandosi al centro della trasformazione digitale e accelerando l'innovazione in svariati settori.

Più di 35 aziende, tra cui centri di progettazione embedded, distributori e fornitori indipendenti di software, hanno presentato soluzioni basate su processori Qualcomm in segmenti come la robotica, la produzione, la gestione di asset e flotte, i box AI edge, le soluzioni automotive e altro ancora.

Qualcomm QCC730

Una delle innovazioni di spicco presentate da Qualcomm è il sistema Wi-Fi a micro-potenza Qualcomm QCC730, progettato per la connettività IoT. Questa rivoluzionaria tecnologia consente di ridurre la potenza fino all'88% rispetto alle generazioni precedenti, aprendo la strada a una nuova era di dispositivi industriali, commerciali e di consumo alimentati a batteria. Il QCC730 sarà accompagnato da un IDE e da un SDK open-source che facilitano lo sviluppo, offrendo una flessibilità senza precedenti agli sviluppatori.

Qualcomm offre anche una famiglia di prodotti per la connettività IoT, tra cui QCC711, un SoC tri-core a bassissimo consumo Bluetooth Low Energy e QCC740, una soluzione all-in-one che supporta Thread, Zigbee, Wi-Fi e Bluetooth.

"A complemento delle soluzioni di connettività wireless ad alte prestazioni e a bassa latenza, il SoC Qualcomm QCC730 è una soluzione Wi-Fi microalimentata leader del settore che consente di utilizzare il Wi-Fi per il mondo delle piattaforme IoT alimentate a batteria. Il QCC730 consente ai dispositivi di supportare le funzionalità di rete TCP/IP pur rimanendo vincolati al fattore di forma e al wireless completo, pur rimanendo connessi alle piattaforme Cloud", ha dichiarato Rahul Patron, group general manager, connectivity, broadband and networking (CBN), Qualcomm Technologies, Inc. "Insieme al resto del nostro portafoglio di connettività IoT, questa nuova offerta pone Qualcomm Technologies al centro della prossima generazione di dispositivi smart-home, healthcare, gaming e di altri dispositivi elettronici di consumo alimentati a batteria, e riflette il nostro impegno a utilizzare i nostri decenni di ricerca e sviluppo per essere pionieri di nuove esperienze di consumo per gli utenti".

Qualcomm RB3 Gen 2

Un altro annuncio degno di nota è la piattaforma Qualcomm RB3 Gen 2, progettata per applicazioni IoT ed embedded. Sfruttando il processore Qualcomm QCS6490, questa piattaforma offre un'elaborazione ad alte prestazioni e un incremento di 10 volte nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale sul dispositivo.

Con il supporto per sensori di telecamere quadruple da 8MP+, la computer vision e il Wi-Fi 6E integrato, l'RB3 Gen 2 è pronto a rivoluzionare una vasta gamma di settori, dai robot agli AI edge box, dalle telecamere industriali ai dispositivi portatili industriali.

L'impegno di Qualcomm per l'Open Source e la community di Sviluppatori

A supporto delle sue innovative soluzioni IoT, Qualcomm Technologies ha annunciato il supporto per Qualcomm Linux, un pacchetto completo di sistema operativo, software, strumenti e documentazione progettato specificamente per le piattaforme IoT.

Con il recente annuncio dell'acquisizione di Foundries.io, un fornitore di piattaforme cloud-native open-source, Qualcomm Technologies si impegna a espandere l'esperienza open-source e accelerare la commercializzazione dei prodotti basati su Linux.

Una Piattaforma per le Applicazioni Critiche

Guardando al futuro, Qualcomm Technologies si prepara a introdurre una piattaforma di livello industriale progettata per soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale e gestione ambientale e meccanica delle applicazioni industriali. Questa soluzione, prevista per giugno 2024, promette di offrire CPU, GPU e capacità AI on-device ad alte prestazioni, insieme a un ISP avanzato per telecamere sicure e supporto per le esigenze di I/O industriali.

La piattaforma supporterà la certificazione System Integrity Level, ampi intervalli di temperatura operativa e packaging industriale dei moduli per soddisfare i requisiti di implementazione in ambienti aziendali e industriali.