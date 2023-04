Acquistare un buon aspirapolvere robot, che aspiri e pulisca lo sporco senza necessità di un vostro intervento, può migliorare e semplificare drasticamente la vostra routine quotidiana e le pulizie di primavera. Per questo, abbiamo pensato di proporvi il modello Dreame L10s Ultra, disponibile a un prezzo scontato del 31%!

Un’offerta da non farvi scappare, tenendo presente che stiamo parlando di un top di gamma disponibile a 899,00€ invece di 1.299,00€. Inoltre, dato che si tratta di un robot pensato per mappare la vostra casa in modo tale da assicurarvi una pulizia profonda di pavimenti e tappeti di ogni tipo, vi consigliamo di portare a termine l’acquisto quanto prima!

Oltre ad aspirare la polvere e a lavare con il mop apposito, incluso nella confezione, il robot aspirapolvere Dreame pensa a svuotare il sacchetto in maniera completamente automatica. La funzione in questione, utilizza il sistema DualBoost 2.0 per soffiare aria nel contenitore del robot e aspirarla in un sacchetto da 3 L, in modo tale che polvere e residui di sporco rimangano perfettamente intrappolati.

Anche il top, al termine della pulizia, si pulisce e asciuga con aria calda in appena 2 ore, in totale autonomia e senza necessità di prodotti chimici aggiuntivi. In questo modo, il robot si assicura che il panno sia in condizioni ottimali ed evita il propagarsi di odori sgradevoli e batteri!

Da menzionare la tecnologia di navigazione IA avanzata, che sfrutta una telecamera RGB e una luce strutturata 3D per memorizzare rapidamente la vostra casa, adattando le strategie di pulizia e creando dei percorsi in base al tipo di ostacolo, pavimento e stanza.

Non meno importante, potrete impostare il percorso del Dreame in modo tale che eviti i tappeti durante il lavaggio dei pavimenti o che semplicemente sollevi i mocio durante l’aspirazione. L’aspirazione, invece, si regola automaticamente in base al tipo di tappeto o moquette per una pulizia profonda ma delicata.

Essendo un robot smart, potrete gestirlo tramite l’assistente vocale oppure da app per smartphone e tablet. Nel primo caso, potrete attivare l’elettrodomestico anche da una stanza all’altra, senza muovere un dito. Con la seconda opzione, invece, non solo potrete personalizzare le mappa della vostra casa ma, in più, avrete modo di gestire il robot aspirapolvere anche mentre siete fuori casa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!