Rendi speciale il tuo angolo cinema con gli sconti Govee fino al 35%

Le luci RGB sono capaci di cambiare completamente l'atmosfera di una stanza, rendendo la visione di un film, di una serie tv o di un videogioco incredibilmente coinvolgente. Se state pensando di rivoluzionare la vostra postazione con un'illuminazione tutta nuova vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni lanciate da Govee, che fino all'11 marzo vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti in sconto fino al 35%!

Luci Govee, perché acquistarle?

Come accennato, i set di luci Govee sono versatili e adatti sia per l'interno che per l'esterno della vostra casa, garantendo una perfetta adattabilità alle vostre esigenze. Tra i prodotti più apprezzati vi sono, per esempio, le strisce LED Govee Envisual T2, attualmente in offerta a 109,99€ anziché 149,99€. Questo set è ideale per chi possiede un televisore da 55 a 65 pollici, consentendo l'applicazione delle strisce direttamente sul retro dello schermo. Con la doppia telecamera posizionata sulla parte superiore dello schermo, è possibile sincronizzare il set con i contenuti in riproduzione, sfruttando le tecnologie più innovative del settore. Il risultato sarà un'atmosfera incredibilmente immersiva nella vostra stanza, gestibile comodamente tramite app o assistente vocale, rendendo il set ideale anche per l'integrazione nella propria smart home.

Tra i prodotti in sconto più interessanti troviamo anche la Govee Lyra, una lampada da terra angolare disponibile a soli 119,99€ anziché 149,99€. Questa lampada è dotata di ben 64 effetti di illuminazione differenti, che creano un'atmosfera spettacolare nella stanza in cui viene posizionata, sincronizzandosi con la musica o il contenuto video che state riproducendo. Inoltre, come tutti i prodotti di Govee, potrete controllarla facilmente attraverso gli assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, permettendovi di modificare i colori e la luminosità anche da remoto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei tantissimi articoli in sconto sul sito di Govee, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le promozioni saranno attive solo fino all'11 marzo, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l'occasione!

