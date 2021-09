Strisce led RGB per la postazione gaming | Le migliori di settembre 2021

Per migliorare la qualità della vostra postazione da gaming bisogna passare obbligatoriamente anche dalle luci. Per creare la giusta atmosfera in cui immergervi nelle vostre sessioni videoludiche, non è detto però che ci sia bisogno di grandi impianti invasivi. L’illuminazione della vostra postazione gaming può essere migliorata dalla retroilluminazione delle strisce led RGB, applicativi lunghi e sottili che possono essere adagiati dietro monitor, scrivanie, scaffali e altro per diffondere un po’ di colore senza occupare spazio, oppure per illuminare quelle zone franche che le vostre luci principali non riescono a raggiungere.

Le strisce led RGB esistono di ogni misura, utili per i più disparati utilizzi. Che voi vogliate sottolineare la composizione dello sfondo dietro la vostra facecam negli streaming, o che vogliate semplicemente adornare la vostra postazione gaming con metodi salva-spazio, le strisce led fanno sicuramente comodo. La maggior parte di questi dispositivi inoltre hanno funzioni smart che possono essere regolate da telecomandi appositi o app, possono agganciarsi alla smart home di Google Home e Alexa o addirittura si autoregolano a ritmo di musica grazie a speciali sensori.

Prima di consultare la nostra guida all’acquisto delle migliori strisce led RGB, assicuratevi di dare uno sguardo anche alla migliore illuminazione smart da parete per il gaming, alle migliori luci per lo streaming e alle migliori ring light.

Strisce led RGB per la postazione gaming, le migliori

Strisce led RGB per schermi e monitor

Quando si tratta di retro-illuminare i vostri monitor, è essenziale munirsi di strisce led RGB con una bassa metratura in quanto questi applicativi non possono essere tagliati come se fossero nastro adesivo: le strisce vanno divise in base al segno del taglio. Per monitor e schermi conviene quindi acquistare strisce led RGB da 2 o 3 metri, o addirittura da 5 se possedete schermi superiori ai 60 pollici.

Le migliori strisce led RGB che potreste utilizzare per i vostri monitor sono quelle che possono collegarsi direttamente alle eventuali prese USB del monitor. Consultate bene le funzioni smart che potrebbero cambiare a seconda dei diversi modelli che vi abbiamo posto in esame in questa lista: alcuni potrebbero avere integrazioni con Alexa o Google Home, altri ancora potrebbero avere bisogno del supporto di un telecomando dedicato o di un’app per smartphone.

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB Govee 2m

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB TASMOR 2m

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB Bewahly 2m

Strisce led RGB per la scrivania

Qualora aveste bisogno di retro-illuminare l’intera postazione della scrivania, tra device e mobilia, allora dovreste fare affidamento a metrature più estese delle strisce led RGB. Assicuratevi in questo caso di avere anche abbastanza prese USB disponibili per poter alimentare le strisce, dato che potreste averne bisogno di più di una. In alternativa, alcune soluzioni potrebbero avere un’alimentazione autonoma da applicare a una presa della corrente.

I tanti colori e le infinite modalità con cui le strisce led possono essere settate sono caratteristiche da prendere in esame quando si vogliono illuminare più elementi della scrivania e della postazione gaming, in modo da creare effetti luminosi diversi e/o combinati. Anche qui, date un occhio alle funzioni smart disponibili.

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB Govee 5m

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB Govee 10m

» Clicca qui per acquistare Strisce led RGB FANYSTD (alimentazione autonoma) 15m



Strisce led RGB per il case

Le migliori soluzioni per le strisce led RGB da applicare al case del vostro PC possono variare a seconda del loro tipo di applicazione: se il vostro case si surriscalda facilmente, le strisce led RGB che utilizzano gli adesivi per attaccarsi alle superfici potrebbero essere meno indicate di strisce led RGB magnetiche. Viceversa, se il case del PC non ha supporti metallici su cui attaccare i magneti, dovresti ricorrere a soluzioni alternative.

Un’altra cosa da tenere in conto per le strisce led da applicare al case è la metratura: trattandosi di apparecchiature di dimensioni contenute, è possibile che preferiate avere dimensioni molto al di sotto dei 2 metri. Se il case è trasparente su uno o più lati, potreste ipotizzare anche l’inserimento di strisce led RGB all’interno dell’apparecchiatura, alimentabili direttamente dalla scheda madre (occhio alle porte interne a cui attaccare le strisce).

» Clicca qui per acquistare Striscia led RGB magnetica Ubanner 30cm x2

» Clicca qui per acquistare Striscia led RGB magnetica per interni EZDIY-FAB 40cm x2

» Clicca qui per acquistare Striscia led RGB con clip di montaggio per interni EZDIY-FAB Premium 40cm x2



Altro

Nel caso abbiate in progetto una retro-illuminazione globale della vostra postazione gaming o della vostra intera stanza, forse vi converrebbe acquistare metrature molto più estese di strisce led. In alternativa, per illuminare gli ultimi punti ciechi della stanza potreste anche optare per soluzioni alternative e poco invasive come le strisce.

In questo caso conviene sempre dare un occhio alle funzioni smart delle strisce, cercando magari di acquistarle tutte della stessa marca in modo da avere eventuali funzioni e modalità condivise.

» Clicca qui per acquistare Striscia led RGB COOLAPA 20m

» Clicca qui per acquistare Striscia led RGB Martiount 30m

» Clicca qui per acquistare Supporto GPU led RGB EZDIY-FAB

» Clicca qui per acquistare Ventola led RGB Cooler Master

» Clicca qui per acquistare Lampada led RGB smart flow Zuukoo