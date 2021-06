Revolut rivoluziona lo shopping con Revolut Shopper e le carte regalo

Revolut aggiunge nuove funzioni alla sua app finanziaria, permettendo ai suoi clienti di ottenere nuove possibilità di sconto e nuove migliorie per la gestione dei risparmi e di condivisione del denaro. Nello specifico, con l’introduzione di Revolut Shopper, i clienti possono ottenere sconti al momento del check-out mentre fanno acquisti online in sicurezza utilizzando le carte virtuali, inoltre, con le nuove Carte Regalo, gli utenti potranno inviare in dono una carta ai loro amici per le occasioni importanti.

Per quanto riguarda Revolut Shopper, il nuovo sistema rivoluziona e premia gli acquisti online grazie a una specifica estensione del browser che funge da rilevatore di offerte, applicando automaticamente i codici sconto al momento del pagamento. Questo avviene ogni qualvolta che si faranno degli acquisti con i partner di Revolut. Revolut Shopper, inoltre, compila automaticamente i dettagli della carta ogni volta che i clienti effettuano il check-out online, consentendo anche l’utilizzo delle carte virtuali monouso di Revolut, che si autodistruggono dopo ogni transazione.

Con quest’ultimo aggiornamento Revolut rende più agevoli anche i regali grazie alle nuove Carte Regalo. Infatti, i clienti potranno scegliere tra una vasta gamma dei migliori brand – dalla moda, allo sport, all’intrattenimento, all’elettronica e altro ancora – e inviare una carta regalo digitale ai loro amici e familiari.

Potranno anche programmarla per una data specifica e personalizzarla con un messaggio o una divertente copertina per compleanni, Natale e altre occasioni speciali. Inoltre, tutti i clienti con piani a pagamento che acquistano una carta regalo riceveranno fino al 20% di cashback con il piano Metal.

Una ventata di aria fresca anche per le precedenti funzioni che introducono la personalizzazione dei nomi utente, che rende possibile i pagamenti tra utenti condividendo il proprio nome utente Revolut, senza dover rivelare un numero di telefono o un numero di conto; e nuove impostazioni ai Salvadanai di Gruppo, in modo che l’amministratore del gruppo possa consentire ai membri di prelevare denaro o effettuare solo depositi. Ora tutti possono intervenire per aiutare a gestire il Salvadanaio.

Che ne pensate? Utilizzate già le nuove funzioni di Revolut? Ne approfittiamo per segnalarvi anche il ritorno dell’iconica carta arcobaleno di Revolut disponibile in-app per il terzo anno consecutivo, per celebrare il mese del Pride. Tutti i fondi raccolti in Europa andranno a ILGA-Europe, che sostiene l’uguaglianza nei diritti a prescindere dall’orientamento sessuale o identità di genere.