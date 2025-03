Roborock F25 RT, lavapavimenti che s’infila ovunque a prezzo ridotto | Test & Recensione

La Roborock F25 RT è una lavapavimenti semplice ed efficace, con un design pratico e un serbatoio facile da ricaricare. La potenza di aspirazione di 20000 Pa è abbondante, ma la modalità Eco è sufficiente per la maggior parte dei pavimenti, con un’autonomia fino a 50 minuti. Il sistema di autolavaggio del rullo è utile, ma lo svuotamento del serbatoio non è molto comodo e il rullo non copre i bordi. Manca un display e ruote motorizzate, ma è facile da manovrare. Ottima scelta per chi cerca praticità e buon rapporto qualità-prezzo.

F25 RT è un’aspirapolvere lavapavimenti che non si perde in fronzoli, riducendo all’osso le sue funzioni e puntando unicamente sulla capacità e facilità di pulizia. Vediamo come è fatta e se potrebbe essere il vostro prossimo acquisto.

Recensione in 1 minuto

La Roborock F25 RT è una lavapavimenti che punta tutto sulla praticità e sull’efficacia, mantenendo il prezzo competitivo rispetto a modelli simili. Il design è semplice, con il serbatoio dell’acqua pulita sopra la testa pulente, facilmente ricaricabile. La sua potenza di aspirazione, che arriva a 20000 Pa, è più che sufficiente per la maggior parte dei pavimenti, anche se in modalità Max diventa inutile per l'uso quotidiano. In modalità Eco, invece, offre un'autonomia fino a 50 minuti, ideale per spazi ampi.

Il sistema di autolavaggio e asciugatura del rullo è utile per mantenere il dispositivo pulito, ma lo svuotamento del serbatoio dell’acqua sporca non è comodissimo. Inoltre, il rullo non copre completamente i bordi, richiedendo qualche passata in più per le aree difficili. La mancanza di display informativo e di ruote motorizzate non incide molto sull’uso, che resta comunque facile e intuitivo.

La Roborock F25 RT è un’ottima scelta per chi cerca una lavapavimenti essenziale, pratica ed efficace, senza spendere troppo.

Come è fatta

Roborock F25 non sconvolge il design di molte lavapavimenti moderne, ma sposta il serbatoio dell’acqua pulita sopra alla testa pulente. Abbiamo già visto questo approccio in altri prodotti, come il ben più costoso Dreame H15 Pro (qui trovate la recensione). Per riempire il serbatoio è sufficiente scollegarlo, afferrando dall’apposita maniglia e tirando verso l’alto. Il serbatoio può essere riempito con 870 mm di acqua, che verrà poi aspirata e trasferita nel serbatoio dell’acqua sporca, leggermente meno capiente (720 mm). Quest’ultimo, che occupa praticamente tutto il corpo della lavapavimenti, si rimuove agendo su un apposito pulsante, mentre per svuotarlo bisognerà afferrare la parte superiore con abbastanza forza e tirare; non è proprio comodissimo, anche perché la guarnizione fa una presa solida. Ciò è necessario perché la F25 può essere usata anche in orizzontale, cioè completamente sdraiata per infilarsi sotto ai mobili (c’è anche una piccola rotellina all’estremità del manico per usarla in questo modo), evitando che l’acqua sporca fuoriesca. Il serbatoio di raccolta, inoltre, non ha un sistema di separazione dell’acqua dai detriti solidi.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Il rullo morbido s’installa infilandolo nel proprio supporto e agendo su un gancio laterale che si blocca sulla scocca. Si rimuove facilmente per lavarlo, anche se la base permette di fare un lavaggio con acqua calda (90 °C) e un’asciugatura con aria calda. Nascosto sotto al rullo c’è una sorta di pettine per tagliare peli e capelli, così da evitare grovigli.

La potenza di aspirazione è elevata, arriva fino a 20000 Pa, un valore superiore a quello che serve realmente.

Nella parte superiore del corpo principale, dove c’è la batteria, solitamente troviamo anche un display che mostra informazioni come la modalità selezionata e la durata residua della batteria. In questo caso c’è unicamente un LED circolare che ci indica quando la batteria è scarica.

Dei pulsanti si occupano dell’accensione e del cambio di modalità, tra le due presenti: eco e massima aspirazione. C’è anche un terzo pulsante che serve ad attivare la modalità di auto-pulizia.

Prova di pulizia

Per mettere in funzione la Roborock F25 dovrete semplicemente infilare il manico nell’apposito foro, installare la spazzola, riempire il serbatoio dell’acqua pulita e sarete pronto a partire. Premendo il pulsante di accensione la lavapavimenti avvierà la rotazione della spazzola che sarà inumidita, non viene infatti spruzzata acqua direttamente sul pavimento. Cliccando sul pulsante di cambio modalità passerete dalla modalità “Max Load” (così dice la voce robotica) a quella “Eco”, dove cambia sia la potenza di aspirazione sia la velocità con cui ruota il rullo.

Per quanto riguarda la capacità di pulizia, il risultato è abbastanza soddisfacente nel 90% dei casi, cioè solo su macchie molto secche potrebbe avere dei problemi. La differenza tra una buona o una cattiva pulizia la fa principalmente la quantità di volte che passerete sulle macchie e lascerete il rullo fare il suo dovere. La F25 in versione RT, che è quella di questa prova, non ha ruote motorizzate, ma non è un grande problema muoverla. Spostandola in avanti il rullo “tirerà” la lavapavimenti senza sforzo, mentre dovrete fare un po’ più di forza per tirarla verso di voi.

Il rullo non copre tutta la larghezza della testa, lasciando circa mezzo centimetro per lato o poco più, quindi non potrete raggiungere perfettamente il bordo della stanza, che viene invece raggiunto dalla parte frontale del rullo.

L’acqua lasciata dal rullo bagnato viene aspirata assieme a polvere il resto dei rifiuti solidi presenti sul pavimento, e si mischieranno tutti nel serbatoio di recupero. Altri serbatoi sono modellati in maniera tale da poter bloccare i rifiuti in una zona separata senza che questi si mischino nell’acqua, tuttavia il risultato finale non sarà molto differente rispetto a quello che avviene in questo caso: dovrete svuotare il contenuto e lavare per bene il serbatoio, un’operazione sempre poco piacevole.

Invece funziona bene ed è apprezzato il sistema di autolavaggio con asciugatura, che aiuta a tenere il rullo pulito e asciutto, per evitare cattivi odori.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per quanto riguarda l’autonomia, in modalità eco riuscirete a usarla almeno per 45/50 minuti, che diventano la metà in modalità (o anche meno) in modalità a massima velocità. Difficilmente avrete la necessità di usare questa lavapavimenti alla massima velocità, soprattutto perché l’aumento della rotazione del rullo serve solo in casi sporadici, su sporco ostinato, che può essere rimosso anche semplicemente passando più volte sulla zona. L’aumento di potenza aspirante è, in generale, poco utile, poiché solo sui tappeti, cioè dove lo sporco può incastrarsi, avere più potenza aiuta. Di conseguenza sulle superfici dure vi troverete a usare questa Roborock F25 RT in modalità Eco, e la batteria sarà sufficiente per lavare appartamenti molto grandi, anche superiori a 300 metri quadri.

Verdetto

Roborock F25 RT è una lavapavimenti essenziale, che punta tutto su semplicità e prestazioni di pulizia senza fronzoli. L’assenza di un display e di funzionalità avanzate si traduce in un prezzo più accessibile, senza sacrificare troppo l’efficacia complessiva. La potenza di aspirazione è elevata, anche se spesso eccessiva per l’uso pratico, e il sistema di autolavaggio con asciugatura aiuta a mantenere il rullo pulito e inodore.

Non mancano alcuni compromessi: il sistema di svuotamento del serbatoio dell’acqua sporca non è il più comodo, e il rullo non copre completamente i bordi della stanza. Tuttavia, l’ottima autonomia in modalità Eco e la capacità di infilarsi sotto i mobili grazie al design flessibile la rendono una scelta interessante per chi cerca una lavapavimenti pratica ed efficace senza spendere troppo.