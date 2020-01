Saldi sulla Neve: sconti Hi-Tech fino al 50% da Monclick

Dopo alcuni primi, ma per nulla timidi, sconto di inizio 2020, oggi Monclick torna ad attirare la nostra attenzione grazie ad una serie di nuove promozioni, che seguono il periodo di ricchissimi saldi invernali che già impazza da oltre una settimana per le strade del nostro paese… e sugli store online ovviamente. Si tratta dei “Saldi sula neve” Monclick, una nuova tornata di offerte che mette in promozione non solo i principali e più interessanti articoli tech (come smartphone, notebook e monitor di vari prezzi e dimensioni), ma anche tanti piccoli prodotti per la casa, come coperte elettriche, caffettiere e affini, senza dimenticare le categorie di prodotti da sempre al centro dell’attenzione dello store: i grandi elettrodomestici.

Come da tradizione, abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti più interessanti, sia in termini di categoria che di sconto applicato, puntando a quelli a cui va davvero la pena dare un’occhiata. Ovviamente, il nostro invito è anche quello di tenere d’occhio la pagina dedicata all’iniziativa, così da poter scoprire le numerose offerte proposte dal rivenditore a cui, ne siamo certi, ne seguiranno altre nei prossimi giorni. Infine, ancora una volta vi invitiamo a ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati agli sconti, dove giorno per giorno vi segnaleremo le migliori offerte disponibili, così da non perdervi neanche una delle numerose promozioni di questi primi saldi del 2020! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, siete pronti per lo shopping?

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

