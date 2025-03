Samsung, vecchia idea darà nuova vita alla fotocamera di S26 Ultra

L'evoluzione dei dispositivi Samsung ha sempre seguito un percorso non lineare, caratterizzato da innovazioni sorprendenti che a volte scompaiono dopo alcune generazioni. Secondo recenti indiscrezioni, potremmo assistere al ritorno di una di queste funzioni con il prossimo Galaxy S26 Ultra. Il colosso coreano sembra intenzionato a reintrodurre una funzionalità che aveva abbandonato con il Galaxy S20, ma che potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto per gli appassionati di fotografia mobile. Una caratteristica che, curiosamente, è stata nel frattempo adottata e sviluppata da concorrenti come Huawei e Xiaomi.

Un ritorno dal passato

Stando alle informazioni condivise dal noto leaker Ice Universe, Samsung starebbe considerando di dotare la fotocamera principale del Galaxy S26 Ultra di un'apertura variabile. Una tecnologia che il produttore sudcoreano aveva già sperimentato anni fa, precisamente con i modelli Galaxy S9 e S10, per poi abbandonarla improvvisamente nella serie S20. Questa funzionalità consentirebbe alla fotocamera di adattarsi automaticamente alle diverse condizioni di illuminazione, scegliendo l'apertura più adatta in base alla scena.

Nella precedente implementazione, i Galaxy S9 e S9+ potevano alternare tra un'apertura f/1.5 e f/2.4. L'apertura più ampia (f/1.5) permetteva alla fotocamera di catturare più luce in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo il rumore digitale ma restringendo il campo visivo. D'altra parte, l'apertura f/2.4 risultava ideale in piena luce diurna, offrendo un campo di messa a fuoco più ampio e una maggiore nitidezza complessiva dell'immagine.

Evoluzione o semplice ritorno?

Non è ancora chiaro se Samsung implementerà un sistema di apertura realmente variabile con molteplici impostazioni, simile a quello presente sullo Xiaomi 14 Ultra, o se si limiterà a riproporre la doppia apertura vista sui Galaxy S9. La differenza non è trascurabile: un sistema con più livelli offrirebbe una flessibilità fotografica notevolmente superiore, permettendo aggiustamenti più precisi in base alle condizioni di scatto.

Questa possibile reintroduzione si inserisce in un percorso di costante evoluzione del comparto fotografico della serie Ultra. Il Galaxy S24 Ultra ha introdotto un sensore da 50MP per la fotocamera con zoom ottico 5x, mentre il Galaxy S25 Ultra ha aumentato la risoluzione della camera ultragrandangolare portandola a 50MP. Con il modello S26 Ultra, Samsung potrebbe migliorare anche la fotocamera con zoom ottico 3x, portandola a una risoluzione di 50MP.

Non solo fotocamere

Le novità del Galaxy S26 Ultra non dovrebbero limitarsi al comparto fotografico. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con una batteria al silicio-carbonio con capacità fino a 5.500mAh, offrendo una durata superiore rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, si prevede l'implementazione di un display più efficiente dal punto di vista energetico, che contribuirebbe a prolungare ulteriormente l'autonomia del dispositivo.

Se le indiscrezioni venissero confermate, il Galaxy S26 Ultra potrebbe rappresentare un importante passo avanti.