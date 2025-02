Skoda Octavia: arriva la versione 4×4 da 204 CV

Chi ha detto che per guidare un'auto prestazionale si debba necessariamente rinunciare alla praticità? La nuova Skoda Octavia 4x4 ribalta questo paradigma, portando sul mercato italiano una proposta che coniuga performance da sportiva e versatilità da familiare. Il costruttore ceco ha appena introdotto la versione a trazione integrale della sua bestseller, disponibile sia in configurazione berlina che wagon, equipaggiata con un potenziato motore 2.0 TSI da 204 CV.

L'aspetto più sorprendente di questa nuova arrivata è che si posiziona a pochissima distanza dalla ben più blasonata versione RS da 265 CV, offrendo prestazioni quasi identiche ma con il vantaggio della trazione integrale, assente nel modello più sportivo del marchio che mantiene la sola trazione anteriore.

Il cuore pulsante della nuova Octavia 4x4 è il propulsore 2.0 TSI a quattro cilindri che, rispetto alla versione precedente, guadagna 14 cavalli raggiungendo quota 204 CV. Un incremento che si traduce in numeri da vettura sportiva: 6,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h nella variante berlina e appena un decimo in più per la Wagon. Entrambe raggiungono una velocità massima di 228 km/h.

Proprio come recitava un celebre slogan pubblicitario italiano, il controllo è garantito da un sistema di trazione integrale gestito elettronicamente. I sensori monitorano costantemente le condizioni di guida e ripartiscono fino al 50% della coppia tra i due assi, garantendo aderenza in ogni situazione. A completare il quadro tecnico troviamo l'immancabile cambio DSG a 7 rapporti, ormai marchio di fabbrica del gruppo Volkswagen.

Nonostante le prestazioni da sportiva, la Octavia 4x4 mantiene consumi contenuti per la categoria. I dati omologati parlano di 6,7 litri per 100 km per la berlina e 6,8 per la familiare nel ciclo combinato. Un risultato notevole considerando la potenza erogata e il sistema di trazione integrale, tradizionalmente più assetato. Altro vantaggio non trascurabile della versione 4x4 è la maggiore capacità di traino, che raggiunge i 1.900 kg, caratteristica particolarmente apprezzata da chi utilizza l'auto anche per le vacanze o necessita di trainare carichi importanti.

Un po' come scegliere tra diversi tessuti per un abito su misura, la Octavia 4x4 offre molteplici possibilità di personalizzazione attraverso le varie "Design Selection" per gli interni. Queste opzioni, disponibili per tutti gli allestimenti (Selection, Executive, Style e Sportline), permettono di modificare materiali, colori e finiture secondo i propri gusti.

Per chi cerca il massimo della sportività, l'allestimento Sportline rappresenta la scelta ideale, con sedili specifici, volante dedicato e pedaliera sportiva che richiamano l'esperienza di guida delle auto da corsa, ma con tutto il comfort di una vettura pensata per l'uso quotidiano.

Con un listino che parte da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la più versatile Wagon, la Octavia 4x4 si posiziona in una fascia di mercato interessante, soprattutto considerando il rapporto tra prestazioni offerte e prezzo. Un posizionamento strategico che potrebbe attirare sia chi cerca un'auto familiare sicura in ogni condizione climatica, sia gli appassionati di guida che non vogliono rinunciare al piacere di una vettura brillante.

La nuova arrivata in casa Skoda sfida apertamente le station wagon tedesche premium, tradizionalmente più costose a parità di prestazioni e dotazioni, proponendosi come alternativa pragmatica ma non priva di carattere e personalità. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente nel mercato italiano, da sempre attento al rapporto qualità-prezzo e alla versatilità.