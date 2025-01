Questa è la nuova Skoda Enyaq 2025

La Skoda presenta il restyling di metà carriera della Enyaq, il SUV elettrico che adotta il nuovo linguaggio stilistico "Modern Solid" del marchio ceco. L'aggiornamento riguarda principalmente il design esterno, l'aerodinamica e alcune dotazioni, mentre la meccanica rimane sostanzialmente invariata. Il refresh estetico si concentra soprattutto sul frontale, che ora presenta la nuova mascherina Tech-Deck che nasconde i sensori ADAS. Una fascia LED attraversa l'intera calandra collegando i fari ridisegnati, disponibili anche con tecnologia Matrix. Completano il look anteriore nuovi gruppi ottici inferiori, prese d'aria riviste e il lettering Skoda sul cofano in sostituzione del logo.

L'intervento stilistico ha portato anche a un miglioramento dell'efficienza aerodinamica. Il coefficiente di resistenza scende a 0,245 per la versione SUV e a 0,225 per la Coupé, grazie all'ottimizzazione di vari elementi come cerchi, air curtain e spazi tra radiatore e paraurti. Le dimensioni esterne rimangono pressoché invariate, con una lunghezza di 465 cm per entrambe le varianti.

La gamma motorizzazioni comprende la versione 60 a trazione posteriore da 204 CV, la 85 da 286 CV e la 85x a trazione integrale. Le batterie hanno capacità di 63 kWh o 83 kWh, con autonomie dichiarate fino a quasi 600 km per la versione più capiente. È attesa anche una versione ad alte prestazioni RS, di cui però non sono ancora stati forniti i dettagli.

All'interno troviamo nuove funzionalità "Simply Clever" come il codice QR nel bagagliaio per accedere a informazioni pratiche e la funzione Heater del clima. Migliorata anche l'esperienza d'uso dell'infotainment. L'equipaggiamento di serie si arricchisce con sedili anteriori e volante riscaldati.

Sono disponibili sei allestimenti, dalla versione Lodge con rivestimenti in TechnoFil alla più sportiva Sportline. La nuova Enyaq si propone quindi come un aggiornamento mirato della precedente generazione, puntando su un design più moderno e distintivo in linea con la nuova identità elettrica del marchio Skoda.