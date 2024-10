[SONDAGGIO] Acquisterai qualcosa durante la Festa delle Offerte Prime?

Amazon ha ufficialmente annunciato la Festa delle Offerte Prime 2024, che si terrà il l'8 e 9 ottobre. Durante questi due giorni, l’intero catalogo di Amazon sarà travolto da sconti incredibili, offrendo un’opportunità imperdibile per acquistare i prodotti che avete nella vostra lista dei desideri, almeno fino al Black Friday di novembre.

Questa volta vogliamo, quindi, sapere da voi: penserete di acquistare qualcosa durante la Festa delle Offerte Prime di ottobre?

Partecipate al nostro sondaggio qui sotto per raccontarci se e cosa pensate di acquistare. Avrete tempo fino al 13 ottobre per votare, e siamo curiosi di scoprire le vostre intenzioni!

Festa delle Offerte Prime 2024: quando inizia e come approfittare degli sconti

Come vi abbiamo spiegato in modo approfondito nel nostro articolo dedicato, la Festa delle Offerte Prime durerà due giorni: l'8 e 9 ottobre 2024. In queste giornate, i clienti Prime potranno approfittare di sconti su tutte le categorie del catalogo Amazon, dall'elettronica all'abbigliamento, fino ai prodotti per la casa.

Per accedere alle promozioni, è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se non lo siete ancora, questo è il momento perfetto per approfittarne: i primi 30 giorni dall'iscrizione sono completamente gratuiti e vi permetteranno di godere di vantaggi come spedizioni rapide e gratuite, oltre all'accesso ai contenuti di Prime Video. Se il vostro abbonamento fosse scaduto, basterà riattivarlo in tempo per i giorni promozionali.

Come approfittare al meglio della Festa delle Offerte Prime?

Se volete essere pronti a cogliere tutte le occasioni, vi consigliamo alcune strategie che potrebbero tornarvi utili:

Iscrivetevi a Amazon Prime per accedere agli sconti.

per accedere agli sconti. Attivate le notifiche personalizzate per ricevere aggiornamenti sugli articoli che vi interessano.

Sfruttate al massimo questi due giorni di shopping online!