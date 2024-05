[SONDAGGIO] Cosa ne pensi delle nuove politiche di reso Amazon?

Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, Amazon ha recentemente annunciato un aggiornamento delle sue politiche di reso, mirato a ridurre il periodo entro cui è possibile restituire alcuni prodotti ed entrato in vigore a partire dal 25 aprile 2024. Questo cambiamento comporta, infatti, una diminuzione da 30 a 14 giorni per alcuni articoli elettronici e multimediali, oltre a rendere generalmente più difficile effettuare il reso dei propri ordini.

Cosa comportano le modifiche alle politiche di reso di Amazon?

In passato, i clienti avevano la possibilità di restituire un prodotto entro un mese dalla consegna, ma ora questa finestra temporale è stata abbreviata per categorie in cui i resi sono più frequenti. La nuova politica di reso è stata estesa anche in Italia e coinvolge diverse categorie di prodotti; tuttavia, i dispositivi Amazon e i prodotti Amazon Renewed manterranno un periodo di reso di 30 giorni.

Oltre alla riduzione del periodo di restituzione per i prodotti elettronici di consumo da 30 a 14 giorni, Amazon ha introdotto altri cambiamenti significativi alle sue politiche di reso a partire da marzo 2024:

Estensione ai venditori terzi : I venditori terzi che operano su Amazon devono ora rispettare il periodo minimo di restituzione di 14 giorni, con la possibilità di estenderlo a loro discrezione.

Nuova procedura di reso : Amazon richiede una nuova procedura di reso che impatta i prodotti elettronici, i venditori terzi e potrebbe includere passaggi aggiuntivi per completare il processo di restituzione.

Categorie di prodotti specifiche: Il nuovo periodo di restituzione di 14 giorni si applica a diverse categorie di prodotti, tra cui fotocamere, elettronica (come telefonia, TV e home cinema), computer, dispositivi wireless, videogiochi, musica e video/DVD, e forniture per ufficio.

Come posso restituire un prodotto su Amazon ora?

Per restituire un prodotto su Amazon, segui questi passaggi:

Accedi al tuo account Amazon e vai alla sezione “I miei ordini”. Trova l’ordine che desideri restituire e seleziona l’opzione di reso. Scegli la motivazione della richiesta di restituzione e l’opzione di reso migliore per te. Segui le istruzioni per stampare l’etichetta di reso e attaccarla al pacco. Porta il pacco con l’etichetta di reso presso un punto di ritiro o un ufficio postale. Riceverai il rimborso una volta che Amazon avrà ricevuto ed elaborato il reso.

Perché Amazon ha cambiato le politiche di reso?

Amazon ha spiegato che questa modifica è finalizzata a garantire una maggiore coerenza nell'esperienza di acquisto per i clienti ed è stata applicata ai prodotti venduti sulla piattaforma, indipendentemente dal canale di spedizione utilizzato. L'informazione sul nuovo periodo di reso è chiaramente indicata nella pagina dei dettagli di ciascun prodotto, per assicurare una trasparenza totale ai consumatori.

Ci sono, tuttavia, altre motivazioni dietro la scelta di Amazon:

Riduzione degli abusi : Alcuni utenti approfittavano della politica di reso precedente per utilizzare i prodotti e poi restituirli entro il periodo di reso, causando costi aggiuntivi per Amazon e per gli altri clienti.

Sostenibilità ambientale : I resi frequenti hanno un impatto negativo sull’ambiente a causa dell’aumento delle emissioni di CO2 legate al trasporto e del rifiuto di prodotti ancora funzionanti.

Standardizzazione delle pratiche : Con la nuova norma, Amazon cerca di allinearsi con le pratiche di reso di altri rivenditori e di rendere più chiare le proprie politiche ai consumatori.

Informazione agli utenti: Amazon si impegna a fornire informazioni dettagliate e trasparenti sulle nuove politiche di reso, assicurando che gli utenti siano pienamente consapevoli dei cambiamenti prima di effettuare un acquisto.

In generale, questa mossa è parte di un trend più ampio nel settore del commercio elettronico, dove le aziende stanno cercando di bilanciare la convenienza per il cliente con la responsabilità ambientale e la sostenibilità economica.

I clienti Amazon Prime hanno dei benefici nei resi?

I benefici dei resi per i clienti Amazon Prime rimangono validi anche dopo i cambiamenti di marzo 2024. In particolare, gli utenti Prime continuano a godere di un periodo di reso esteso, resi gratuiti e metodi di restituzione flessibili. Pertanto, puoi ancora usufruire di questi vantaggi quando restituisci gli articoli acquistati tramite il tuo account Amazon Prime se sei abbonato.

[SONDAGGIO] Cosa ne pensi delle nuove politiche di reso Amazon?

Alla luce di quanto vi abbiamo spiegato, ora diamo la parola a voi: cosa ne pensate delle nuove politiche di reso di Amazon? Siete d'accordo con le decisioni dell'azienda o avreste preferito che venisse mantenuta la finestra di 30 giorni? Fatecelo sapere votando qui sotto!