SpeedTest incorona TIM e mette in imbarazzo Iliad

L'ultimo Speedtest Score risalente all'ultimo trimestre 2018 conferma la leadership di TIM. Segue Vodafone di poco, mentre Iliad è l'ultima.

TIM con un indice prestazionale di 34,87 è l’operatore mobile che si è aggiudicato la leadership dell’ultima classifica redatta da Speedtest – aggiornata al quarto trimestre 2018. Al secondo posto Vodafone (30,83), al terzo 3 Italia (19,96), al quarto Wind (19,20) e infine Iliad (17,75). Da rilevare però che Vodafone è stata condizionata dalla media con Ho Mobile, con cui condivide gli stessi codici MCC/MNC. Il dettaglio indica infatti 32,63 per Vodafone e 20,99 per la sua MVNO. Insomma differenze marginali tra TIM e Vodafone. La velocità media di download mobile in Italia era di 28.81 Mbps nel quarto trimestre 2018. La velocità media di upload era 11.40 Mbps nel quarto trimestre 2018.

Prima di addentrarsi sugli altri dati forniti è bene ricordare che lo Speedtest Score è il frutto dell’analisi dei risultati ottenuti con i principali operatori: si parla di circa 5,5 milioni di speedtest che hanno coinvolto 1,1 milioni di utenti. Il test “comprende la misurazione delle velocità di upload e download di ciascuno in modo da classificare le prestazioni della rete (90% dello Speed Score finale è attribuito alla velocità di download e il restante 10% alla velocità di upload)”, si legge nella nota.

“Lo Speed Score utilizza la formula TRIMEAN per dimostrare le velocità di upload e download disponibili nella rete dell’operatore. Osserviamo le velocità del 10°, del 50° (nota anche come mediana) e del 90° percentile e le combiniamo in una media ponderata utilizzando un rapporto di 1:2:1, rispettivamente. Attribuiamo il peso maggiore alle velocità di download e a quella mediana, poiché esse rappresentano più significativamente le esperienze quotidiane dei consumatori”. Ecco spiegato il motivo per cui l’indice non reca la scritta Mbps: potrebbe essere un’indicazione imprecisa considerato che si abbinano medie di download e upload.

Al solito le prestazioni medie cambiano da città a città e da regione a regione. La regione più veloce (Emilia-Romagna) mostra una velocità di download più veloce del 44,8% rispetto alla più lenta (Basilicata) nel quarto trimestre 2018. Le migliori prestazioni si registrano in Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. È invece meridionale le regione con la velocità media di download mobile più lenta, la Basilicata, insieme a tre delle altre cinque regioni più lente (Sardegna, Puglia e Sicilia). Il Molise, la seconda regione più lenta per velocità media di download su dispositivi mobili, si trova in Italia centrale.

Lo Speedtest Intelligence comparativo ha assegnato all’Italia il 46° posto nel mondo in termini di velocità media di download, quindi dietro la Svizzera, la Francia e la Slovenia, ma prima della vicina Austria. A livello globale l’Italia è al 78° posto per velocità di upload su dispositivi mobili. “Le velocità su dispositivi mobili in Italia sono pressoché costanti con tempi medi di download in calo del 2,0% rispetto al quarto trimestre del 2017”, sottolinea il rapporto. “La velocità media di upload è aumentata leggermente del 3,9% nello stesso periodo”.