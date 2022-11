Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV da regalarvi in vista delle feste o se, semplicemente, volete approfittare di questa ricca tornata di offerte del Black Friday 2022 di Amazon, acquistando così un ottimo televisore ad un prezzo scontatissimo, allora fermatevi qui, perché questa è un’offerta a cui non vorrete proprio rinunciare!

Con questo nostro articolo della nostra ricca rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, dunque, vi segnaliamo quella che è un’ottima offerta che il portale sta dedicando ad una splendida smart TV a marchio Philips, per la precisione al modello 65PUS7607/12, che vanta, tra le varie feature, un pannello 4K da ben 65″! Parliamo, quindi, di un modello dalle dimensioni importanti, e la notizia è che potrete acquistarlo oggi a meno di 700€, in netta controtendenza con quello che è il mercato attuale.

Si tratta di un modello vecchio? Assolutamente no! Perché parliamo di una smart TV uscita sul mercato di recente, e originariamente venduta già ad un prezzo molto competitivo, ovvero soli 899,00€ rispetto a quello che il prezzo, almeno doppio, che smart Tv di queste dimensioni generalmente richiedono di investire. Come se ciò non bastasse, Amazon ha poi ben pensato di scontare questo specifico modello del 22%, ovvero con uno sconto di ben 200 euro, abbassando così il prezzo d’acquisto a soli 699,00€, in quello che è certamente uno dei migliori affari del settore!

Caratterizzata da un design semplice ma elegante, che fa delle cornici minime il suo principale punto di forza, la smart TV Philips 65PUS7607/12 è caratterizzata da un ampio e luminoso pannello LED con risoluzione 4K e dalla bellezza di 65″, che sono di per sé sufficienti a regalare un’esperienza di stampo home cinema.

La tecnologia dello schermo, denominata Philips Pixel Precise Ultra HD, ottimizza infatti la qualità dell’immagine, offrendo una visuale sempre nitida e ridefinita, con una particolare attenzione alla pulizia dei colori, che si presentano brillanti e realistici, oltre che splendidamente demarcati. Ottimo, infatti, è anche il contrasto, che svolge un lavoro lodevole anche con le immagini in movimento, rendendo l’azione a schermo sempre piacevolmente definita, anche in concomitanza del supporto al sistema HDR che, come saprete, garantisce migliori performance proprio in termini di contrasto e realismo generale delle immagini.

Anche il profilo acustico non vi lascerà delusi, giacché questa splendida smart TV supporta sia la tecnologia Dolby Vision, che quella Dolby Atmos, offrendo così un audio di stampo cinematografico e di sicuro impatto, che renderà non solo l’esperienza di visione di film e serie TV più appagante e coinvolgente, ma offrirà benefici anche ai gamer su console. Ed a proposito di questi, la smart TV Philips 65PUS7607/12 è caratterizzata anche da un’ottima modalità gaming che, tra le varie, prevede l’attivazione automatica di una modalità a bassa latenza, che rende l’azione più fluida, e azzera la latenza tra l’input comandi e l’azione a schermo, aumentando sensibilmente il senso di coinvolgimento, oltre che il piacere del gioco in sé.

Dulcis in fundo vi segnaliamo che, tra le opzioni di acquisto di questa smart TV, ne troverete anche una che include, a costo zero, anche il ritiro del vostro usato, di cui si farà carico direttamente Amazon al momento della consegna. Non avrete così l’onere di dover smaltire da soli il vostro vecchio televisore, né qualsiasi costo connesso, ad esempio, al dover dare il compito a qualcuno per impossibilità di trasportarlo da soli. Insomma, una bella occasione di cambiare il proprio televisore, archiviando definitivamente quello vecchio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

