Starbucks aprirà la prima caffetteria stampata in 3D

A Brownsville, Texas, sta per aprire un punto vendita Starbucks che segna un primato significativo nella storia dell'architettura commerciale contemporanea: si tratta infatti del primo negozio del colosso del caffè realizzato interamente attraverso la stampa 3D in cemento. L'innovativa struttura, situata a circa 32 chilometri dalla base di lancio SpaceX Starbase di Elon Musk, rappresenta un esperimento commerciale che unisce tecnologia costruttiva all'avanguardia e praticità, essendo configurato esclusivamente come punto di ritiro a piedi o in auto, senza spazi per la consumazione sul posto.

Secondo le informazioni disponibili, il costo di realizzazione di questa struttura futuristica si attesterebbe sotto i 2 milioni di dollari, un investimento relativamente contenuto considerando l'innovazione tecnologica impiegata. Con una superficie commerciale di circa 130 metri quadrati dedicati alla vendita di espresso e altre bevande, la caffetteria rappresenta un importante caso studio di ottimizzazione dei costi attraverso tecniche costruttive avanzate.

La costruzione è stata affidata a Lakeside Commercial Builders, azienda con sede nell'area di Dallas, che ha guidato l'implementazione di questa tecnologia edilizia ancora poco diffusa nel settore commerciale. I media locali hanno documentato l'evoluzione del cantiere attraverso numerosi post su Instagram negli ultimi mesi, generando curiosità tra i residenti dell'area.

L'apertura del locale è prevista per la fine di aprile, con alcune fonti che indicano specificatamente il 24 aprile come possibile data di inaugurazione. Nonostante l'attenzione mediatica generata dal progetto, i rappresentanti di Starbucks non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all'iniziativa, alimentando ulteriormente l'interesse verso questa innovativa realizzazione.

La vicinanza strategica alla base SpaceX non sembra casuale: la zona sta vivendo un periodo di notevole sviluppo grazie alle attività aerospaziali, attirando professionisti del settore tecnologico e curiosi che si recano nell'area per assistere ai lanci dei razzi di Elon Musk. Questo Starbucks rappresenta quindi non solo un'innovazione costruttiva, ma anche un intelligente posizionamento commerciale in un'area in rapida evoluzione demografica e turistica.