STIGA: innovazione e tradizione nel mondo del giardinaggio

Il gruppo STIGA rappresenta un'eccellenza nel settore delle macchine e attrezzature per il giardinaggio: con oltre 90 anni di esperienza, il gruppo comprende ben cinque marchi di rilievo che hanno costruito una solida reputazione in Europa e nel mondo. La sua storia, infatti, è caratterizzata da un costante impegno nell'innovazione e nella qualità, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del giardinaggio per i propri clienti. Ebbene, qualche giorno fa abbiamo avuto l'opportunità di visitare i loro headquarters a Castelfranco Veneto, scoprendo ciò che sta dietro a questa innovazione e parlando con gli esperti che la rendono possibile.

Un po' di storia

Prima di passare effettivamente ai prodotti e allo stabilimento, ci sembra doveroso raccontarvi un po' di storia: STIGA è stata fondata a Castelfranco Veneto, una città situata nella provincia di Treviso. Nel corso degli anni, l'azienda è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori europei di attrezzature per il giardinaggio, con stabilimenti produttivi non solo in Italia, ma anche in Slovacchia e in Cina. La forza lavoro del gruppo supera le 1.500 persone, e STIGA opera in ben 89 Paesi, confermando la sua vocazione internazionale.

Gli stabilimenti di STIGA sono, ovviamente, il cuore pulsante dell'azienda, e in particolare la sede di Castelfranco Veneto ospita uno dei principali stabilimenti produttivi, dotato di tecnologie all'avanguardia e di un team di ingegneri esperti che lavorano costantemente per sviluppare nuove soluzioni nel campo del giardinaggio. Parliamo di uno stabilimento grande ben 28 mila mq, dove non solo la qualità dei prodotti, ma anche quella del lavoro viene messa al primo posto.

Ciò che ci ha subito colpito è, infatti, l'enorme attenzione posta dall'azienda nella sicurezza dei propri dipendenti, con una linea produttiva pensata ad hoc proprio per ridurre il rischio di infortuni - e con successo, visto che lo stabilimento vanta una streak di oltre 500 giorni indenni -.

La filiera produttiva

La nostra visita si è concentrata proprio sullo stabilimento di STIGA, dove ci è stata mostrata l'intera linea produttiva dei vari articoli da loro prodotti, tra cui tagliaerba più "tradizionali" e robot tagliaerba, il loro fiore all'occhiello in quanto a innovazione. L'azienda è riuscita a trovare il giusto equilibrio nell'interazione tra uomo e macchina, mettendo in piedi una linea efficiente a 360°.

Ogni passaggio, dall'ideazione all'imballaggio, viene, infatti, svolto all'interno dello stabilimento per tutti gli articoli prodotti nella sede di Castelfranco (mentre gli altri sono affidati agli stabilimenti dislocati negli altri paesi citati qualche paese sopra). Vi sono, dunque, un team dedicato all'R&D che progetta le innovazioni, una squadra di meccanici ed elettrotecnici, un team che si occupa di svolgere numerosi test a tutti i prodotti per garantirne la sicurezza e l'efficienza, operai che si occupano della costruzione più "tradizionale" e dell'imballaggio e via dicendo, fino ad arrivare al caricamento del prodotto finito direttamente nel camion pronto a portarlo all'acquirente.

Linee di prodotto di STIGA

Attrezzature a batteria Serie 300

Una delle innovazioni più recenti di STIGA è rappresentata dalla Serie 300, una gamma di attrezzi multifunzione a batteria progettati per rendere più semplice ed efficiente la manutenzione del giardino. Questi attrezzi sono dotati di batterie ePower da 20V, ricaricabili direttamente a bordo, e sono caratterizzati da un design ergonomico che facilita l'uso anche nelle operazioni più complesse. Troviamo, dunque:

Tagliasiepi HT 300e : dotato di una lama in acciaio temperato da 54 cm, offre un taglio preciso e sicuro grazie all'impugnatura regolabile.

: dotato di una lama in acciaio temperato da 54 cm, offre un taglio preciso e sicuro grazie all'impugnatura regolabile. Soffiatore BL 300e : progettato per rimuovere foglie e residui con facilità, ha un'autonomia di 40 minuti e un sistema di ventilazione efficiente.

: progettato per rimuovere foglie e residui con facilità, ha un'autonomia di 40 minuti e un sistema di ventilazione efficiente. Decespugliatore GT 300e : ideale per le rifiniture del prato, con un motore potente e un filo in nylon ad alimentazione automatica.

: ideale per le rifiniture del prato, con un motore potente e un filo in nylon ad alimentazione automatica. Motosega CS 300e: perfetta per potare rami e tagliare tronchi, offre una grande precisione e sicurezza grazie al blocco catena elettronico/meccanico.

Robot tagliaerba autonomi

STIGA ha rivoluzionato il mondo del giardinaggio con la sua gamma di robot tagliaerba autonomi, che combinano efficienza e innovazione tecnologica. Questi robot, dotati di oltre 37 brevetti, sono progettati per offrire un'esperienza di cura del prato automatizzata e di alta qualità.

Tecnologia RTK GPS e AGS : questi sistemi garantiscono una navigazione precisa e affidabile, evitando interruzioni e assicurando un taglio uniforme del prato.

: questi sistemi garantiscono una navigazione precisa e affidabile, evitando interruzioni e assicurando un taglio uniforme del prato. Funzionalità avanzate : i robot possono operare con diversi pattern di taglio e includono funzioni come il Custom Cutting Angle, Temporary No-Cutting Zones e Obstacle Notification.

: i robot possono operare con diversi pattern di taglio e includono funzioni come il Custom Cutting Angle, Temporary No-Cutting Zones e Obstacle Notification. Modelli diversificati: la gamma si è ampliata per includere modelli adatti a giardini di tutte le dimensioni, come il A1500, A500, A750 e A1000 per prati più piccoli e i modelli A7500 e A10000 per aree più estese.

Durante la nostra visita abbiamo avuto modo di scoprire in modo dettagliato sia la produzione che il funzionamento dei robot tagliaerba grazie agli esperti che non solo ci hanno raccontato il concepimento di questi prodotti, ma anche il loro funzionamento e le sfide che hanno dovuto affrontare nella produzione. Il loro obiettivo, infatti, era di rendere il più semplice possibile il processo di montaggio e di gestione dell'utente finale, motivo per cui è stata ideata un'antenna collocabile anche con molta distanza rispetto al robot in modo da aumentarne la flessibilità.

STIGA ha poi, ovviamente, dato la priorità alla qualità del taglio, giacché volevano assicurarsi di ottenere risultati ottimali che non solo permettessero di ridurre la manutenzione del giardino da parte dell'utente, ma che non rovinassero in alcun modo il prato. Per questo motivo è stato progettato un sistema di lamette rotanti che riescono a tagliare in modo più efficiente i fili d'erba e, al contempo, che durano di più rispetto alla concorrenza.

Prodotti tradizionali

Infine, oltre alle innovazioni recenti, STIGA continua a produrre e migliorare una vasta gamma di macchine e attrezzature tradizionali per il giardinaggio. Questi prodotti, che includono tagliaerba, trattorini e decespugliatori, sono per la maggior parte elettrici come le linee più moderne, vantando di batterie intercambiabili tra tutti gli articoli in modo da aumentarne la flessibilità.

In conclusione

Insomma, STIGA rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle attrezzature per il giardinaggio grazie alla sua storia di successo, alla qualità dei suoi prodotti e al continuo impegno nell'innovazione. Con una vasta gamma di prodotti che spaziano dagli attrezzi a batteria ai robot tagliaerba autonomi, l'azienda è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di giardinaggio, dai principianti ai professionisti. Se siete interessati a scoprirne di più, vi invitiamo a visitare la loro pagina ufficiale.