Come ogni giovedì anche oggi torna su YouTube Crossover – Universo Nerd, lo show che ogni settimana alle 21:00 mette ordine (e disordine) nel caos della cultura pop con reazioni, opinioni e analisi senza filtri. È il quinto episodio della settima stagione, e non farà sconti a nessuno.

Si parte subito con un momento attesissimo: Longo, Dave e Giorgia reagiscono al trailer di Mario Galaxy – Il Film. Tra teorie (alcune credibili, altre… discutibili), risate e sano entusiasmo, il trio prova a capire se dobbiamo aspettarci un capolavoro o una catastrofe interstellare.

Poi si passa alle novità da cinema e serie TV. Torna Stranger Things, si balla tra magie e alieni con Wicked 2 e Avatar 3, si ride con Zootropolis 2, si ruba con Lupin 3, si indaga con Cena con delitto 3. E per i cinefili veri, spazio anche allo speciale restaurato de L’uovo e l’angelo: un tuffo nel cinema che non vive solo di franchise e trailer da 10 milioni di views.

Chiusa la parentesi Lucca, rientra anche Ferry con l’angolo Tech, per parlare di Cloud Gaming: promesse, limiti reali e piattaforme che vale tenere d’occhio. Niente marketing, solo dati e senso pratico.

In puntata tornano anche Dave ed Emross, pronti a trascinarci nel mondo dei Card Games tra mazzi, strategie e nuove uscite che faranno piangere il portafoglio più dei boss finali.

E per finire: videogiochi e pronostici senza pietà. Longo analizza i The Game Awards 2025: chi merita il Game of the Year? Chi sta bluffando? E soprattutto: di cosa parleremo per i prossimi mesi?

Preparate i popcorn: l’appuntamento è alle 21:00 sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd, e in streaming anche su Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.

Il multiverso nerd vi aspetta!