Seguire la Formula 1 anche quando ci si trova fuori dall’Italia può sembrare complicato, ma grazie alla tecnologia oggi è possibile non perdere neanche un giro della stagione. L’uso di una VPN permette infatti di collegarsi a servizi di streaming italiani come se ci si trovasse nel paese, garantendo l’accesso a tutte le dirette e alle differite, anche mentre si è all’estero. Così, anche durante un viaggio o una trasferta, si può vivere l’emozione della Formula 1 senza limitazioni geografiche.

Il Gran Premio del Qatar, in programma dal 28 al 30 novembre, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Venerdì 28 novembre si comincia con le Prove Libere 1 alle 14:30 e lo Sprint Qualifying alle 18:30. Sabato 29 novembre è la volta dello Sprint F1 alle 15:00 e delle Qualifiche F1 alle 19:00. La domenica di gara, invece, scatterà alle 17:00. Chi preferisce seguire l’evento in differita su TV8 potrà vedere le qualifiche sprint sabato alle 13:00 e la gara ufficiale domenica alle 21:30.

Orari diretta Sky

Venerdì 28 novembre

14:30 Prove Libere 1

18:30 Qualifiche Sprint

Sabato 29 novembre

15:00 Gara Sprint

19:00 Qualifiche

Domenica 30 novembre

17:00 Gara

Orari differita TV8

Qualifiche Sprint - Replica sabato alle 13:00

21:30 Gara

Come si presentano piloti e team

La recente squalifica delle McLaren a Las Vegas ha cambiato drasticamente le carte in tavola nella corsa al titolo. Questo colpo di scena ha ridato vigore alla rimonta di Max Verstappen, che ora si trova a soli 24 punti di distacco da Lando Norris. La lotta per il campionato si preannuncia quindi ancora più serrata, con ogni Gran Premio che può rivelarsi decisivo.

L’appuntamento in Qatar sarà cruciale per Verstappen e Norris, ma anche per le altre scuderie che vogliono consolidare la propria posizione nella classifica costruttori. Le strategie in pista, unite alle condizioni del circuito e alle prestazioni dei piloti durante le prove, potrebbero determinare non solo il vincitore del weekend ma anche influenzare in modo significativo l’equilibrio della stagione.

Come vedere il GP del Messico dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.