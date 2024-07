Subwoofer per auto o speaker Bluetooth? RISPARMIA SUBITO 200€ su questa ASSURDA cassa JBL 2 in 1!

Siete alla ricerca di un dispositivo audio rivoluzionario che possa trasformare la vostra esperienza sonora sia in auto che all'aperto? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon: l'innovativo JBL BASSPRO Go è ora disponibile a soli 429,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo di listino di 629,99€, permettendovi quindi di risparmiare ben 200€!

Subwoofer 2 in 1 JBL BASSPRO Go, chi dovrebbe acquistarlo?

Il subwoofer attivo e altoparlante Bluetooth JBL BASSPRO Go è la soluzione ideale per gli appassionati di musica che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità audio, sia durante i loro viaggi in auto che nelle attività all'aperto. Grazie alla sua innovativa funzione di sgancio rapido, questo dispositivo si trasforma facilmente da un potente subwoofer per auto a un robusto altoparlante Bluetooth portatile, offrendo una versatilità senza pari.

Con una potenza di 200 Watt e la rinomata qualità del suono JBL, il BASSPRO Go garantisce bassi ricchi e profondi quando utilizzato come subwoofer in auto, mentre si trasforma in un compagno musicale affidabile una volta staccato dal veicolo. La batteria NiMH integrata assicura fino a 8 ore di riproduzione continua, rendendolo perfetto per lunghe giornate fuori casa o per animare feste improvvisate. La resistenza agli schizzi d'acqua lo rende invece adatto anche per l'uso in spiaggia o in piscina, mentre la possibilità di ricaricare lo smartphone tramite la porta USB integrata aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Attualmente in offerta a 429,99€, il JBL BASSPRO Go rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo audio versatile e di alta qualità. La combinazione di subwoofer attivo per auto e altoparlante Bluetooth portatile in un unico prodotto offre un valore aggiunto notevole, soprattutto considerando la rinomata qualità del suono JBL. Con la sua robustezza, autonomia estesa e funzionalità aggiuntive come la ricarica dello smartphone, questo dispositivo si presenta come una soluzione all-in-one per gli amanti della musica sempre in movimento.

Vedi offerta su Amazon