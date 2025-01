SwitchBot al CES 2025: tante novità per una casa sempre più smart

SwitchBot, uno dei marchi emergenti nel settore della domotica, ha fatto il suo ingresso trionfale al CES 2025 con una gamma di prodotti rivoluzionari, progettati per ridefinire il concetto di casa intelligente. Tra i protagonisti, il SwitchBot K20+ Pro, il primo robot domestico multitasking al mondo, e il nuovo SwitchBot S20 Pro, un robot per la pulizia del pavimento con funzioni avanzate. Insieme a questi, SwitchBot ha svelato anche il Lock Ultra, una serratura intelligente ultra sicura, e il Video Campanello, una soluzione per il controllo degli ingressi pensata per ogni esigenza.

Il K20+ Pro è un robot multitasking che integra aspirazione, sicurezza domestica, purificazione dell'aria e consegna di oggetti in un unico dispositivo. Grazie alla tecnologia FusionPlatform, può essere personalizzato e adattato a molteplici scenari, promettendo di rivoluzionare il vivere quotidiano con un approccio innovativo e funzionale.

A completare l’offerta robotica, il modello S20 Pro porta la pulizia dei pavimenti a un nuovo livello. Dotato di un design a doppia estensione, elimina le "zone morte" negli angoli difficili da raggiungere, mentre il sistema anti-intreccio e la tecnologia RinseSync garantiscono una pulizia continua ed efficace. Con una pressione di aspirazione di 15.000 Pa e una stazione base tutto-in-uno, il S20 Pro assicura un’esperienza senza compromessi, adatta a qualsiasi esigenza domestica.

Lo SwitchBot Lock Ultra offre velocità e affidabilità grazie al sistema FastUnlock, che supporta fino a 16 metodi di sblocco, tra cui impronte digitali, schede NFC e comandi vocali. La sua compatibilità con il 99,9% delle serrature esistenti lo rende una soluzione versatile, perfetta sia per inquilini che per proprietari. Inoltre, il sistema di crittografia AES-128 e le opzioni di protezione avanzate garantiscono sicurezza e tranquillità.

Il video campanello SwitchBot è pensato per semplificare la gestione degli accessi. Con un display portatile da 4,3 pollici e un angolo di visione di 165°, permette di monitorare la porta d’ingresso con chiarezza, anche grazie alla visione notturna a colori. L'installazione rapida e l’archiviazione locale fino a 512 GB eliminano la necessità di abbonamenti mensili, mentre l’integrazione con Alexa e il rilevamento AI completano il pacchetto.

SwitchBot dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere la domotica accessibile e intuitiva. Con prodotti compatibili con Matter e progettati per integrarsi perfettamente in ecosistemi smart home esistenti, l’azienda offre soluzioni che combinano design elegante, funzionalità avanzate e semplicità d’uso. Al CES 2025, SwitchBot non ha solo presentato dispositivi, ma ha offerto una visione concreta di come le case del futuro possano essere più intelligenti, sicure e confortevoli.