SwitchBot Spring Sale 2026: la casa intelligente non è mai stata così conveniente

La primavera è alle porte e, con essa, arriva il momento perfetto per rinnovare i propri spazi e abbracciare uno stile di vita più smart. SwitchBot, leader globale nella robotica domestica basata su AI, ha appena annunciato la sua Spring Sale 2026 in Italia. Dal 10 al 16 marzo, gli appassionati di tecnologia e chiunque desideri semplificare la propria routine quotidiana potranno approfittare di sconti eccezionali che raggiungono il 40% (e in alcuni casi arrivano fino al 50%) su una vasta gamma di prodotti innovativi.

Questa promozione limitata rappresenta un'occasione d'oro per trasformare la propria abitazione in una vera "smart home" spendendo meno rispetto a molti altri periodi dell'anno. Che si tratti di migliorare la sicurezza della porta d'ingresso, automatizzare le tende o purificare l'aria di casa, le offerte di quest'anno coprono ogni esigenza, combinando design all'avanguardia e funzionalità intuitive. Di seguito, scopriamo nel dettaglio i prodotti protagonisti di questa svendita primaverile.

I protagonisti delle offerte di primavera

SwitchBot AI Art Frame: l'arte che prende vita

Ideale per gli amanti del design e della creatività digitale, questo supporto utilizza la tecnologia E Ink Spectra 6 per visualizzare opere generate dall'intelligenza artificiale. Grazie all'integrazione con il modello NanoBanana, è possibile trasformare testi o foto in pezzi d'arte personalizzati.

Prezzi scontati:

7.3”: 119,99€ (20% di sconto)

(20% di sconto) 13.3”: 289,99€ (17% di sconto)

(17% di sconto) 31.5”: 999,99€ (33% di sconto)

SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo: sicurezza al massimo livello

Questo sistema ridefinisce la protezione domestica essendo il primo dispositivo retrofit al mondo a combinare il riconoscimento facciale 3D con quello delle vene del palmo della mano. Offre 19 metodi di sblocco e una velocità di apertura impressionante.

Prezzo scontato: 259,99€ (19% di sconto)

SwitchBot Smart Video Doorbell: sorveglianza chiara e semplice

Dotato di un display da 4,3 pollici, permette di comunicare con chi è alla porta anche senza smartphone. Vanta una risoluzione 2K, visione notturna a colori e rilevamento AI per persone e pacchi.

Prezzo scontato: 109,99€ (31% di sconto)

SwitchBot Air Purifier Table: aria pulita e design 2-in-1

Un purificatore d'aria che funge anche da tavolino con ricarica wireless. È estremamente efficace contro i peli e gli odori degli animali domestici, rimuovendone oltre il 93% in soli 30 minuti.

Prezzo scontato: 159,99€ (ben il 47% di sconto)

SwitchBot Curtain 3 (Kit 2 motori + telecomando)

Automatizza l'apertura e la chiusura delle tende (fino a 15kg) tramite voce o smartphone. Grazie ai sensori di luce, può regolarsi autonomamente in base alla luminosità esterna.

Prezzo scontato: 139,99€ (22% di sconto)

Altre offerte SwitchBot (fino al 50%)

La lista delle promozioni non finisce qui! Molti altri prodotti essenziali dell'ecosistema SwitchBot sono disponibili a prezzi stracciati:

Robot Vacuum K11+ : ideale per chi cerca una pulizia automatizzata potente a metà prezzo. Scontato a 199,99€ (50% di sconto).

: ideale per chi cerca una pulizia automatizzata potente a metà prezzo. Scontato a 199,99€ (50% di sconto). Floor Cleaning Robot S20 : la soluzione top di gamma per lavare i pavimenti. Scontato a 399,99€ (50% di sconto).

: la soluzione top di gamma per lavare i pavimenti. Scontato a 399,99€ (50% di sconto). Hub 3 : il cuore della casa smart, ora compatibile con Matter. Scontato a 97,49€ (25% di sconto).

: il cuore della casa smart, ora compatibile con Matter. Scontato a 97,49€ (25% di sconto). Floor Lamp RGBICWW: per creare l'atmosfera perfetta in ogni stanza. Scontata a 47,81€ (47% di sconto).

