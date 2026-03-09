Avatar di Ospite Git Chief #535 0
Giusto così, la fidelizzazione ed il furto dei dati devono servire all'azienda per spremerti quanto più possibile. Sei un utente con il braccino corto che non spende neanche per comprare il pane? eccoti lo sconto del 95%. Sei un utente moderato che compra solo se vede almeno lo sconto del 50%? eccoti lo sconto del 50%. Sei un utente spendaccione che non guarda neanche allo sconto? eccoti lo sconto del 5%.
