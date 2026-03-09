Il PlayStation Store potrebbe presto cambiare radicalmente il modo in cui i giocatori acquistano i titoli PS5, e non tutti potrebbero trovarsi d'accordo con la direzione intrapresa da Sony. La compagnia starebbe testando un sistema di prezzi dinamici personalizzati, una pratica già controversa in altri settori dell'economia digitale, che potrebbe trasformare l'esperienza d'acquisto sullo store ufficiale PlayStation in qualcosa di molto diverso da quello a cui siamo abituati. La notizia emerge dal tracker PSprices, uno dei servizi di monitoraggio prezzi più affidabili per l'ecosistema PlayStation, che ha rilevato variazioni su oltre 100 titoli disponibili sul negozio digitale.

Il meccanismo individuato da PSprices funziona come un classico A/B test: gli utenti vengono suddivisi casualmente in gruppi di controllo e gruppi sperimentali, visualizzando prezzi differenti per gli stessi identici giochi. Gli sconti personalizzati rilevati finora oscillano tra il 5% e il 17,6% rispetto al prezzo standard, con alcuni giocatori che si ritrovano a pagare meno degli altri per lo stesso prodotto senza esserne necessariamente consapevoli. Si tratta di un approccio basato sull'elasticità della domanda, ovvero la capacità di modulare i prezzi in base alle abitudini d'acquisto e alla storia personalizzata di ciascun account.

I titoli coinvolti nel test non sono titoli di seconda fascia: tra i first-party Sony troviamo God of War Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Helldivers 2, Stellar Blade, Gran Turismo 7 e The Last of Us Part II. Sul fronte third-party, publisher come 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda e Rockstar sarebbero anch'essi parte della sperimentazione, il che suggerisce un coinvolgimento ben più strutturato di un semplice test interno.

Dal punto di vista geografico, Sony avrebbe avviato questo sistema di pricing variabile almeno tre mesi fa, inizialmente in 30 regioni diverse, espandendolo progressivamente fino a quasi 70 aree nel mondo, tra cui Europa, Medio Oriente, Asia, America Latina e Africa. Significativa l'assenza di Stati Uniti e Giappone dal programma, probabilmente per via di normative più stringenti sulla trasparenza dei prezzi al consumatore vigenti in quei mercati — il che include anche potenziali implicazioni per i giocatori italiani ed europei, territori già soggetti alle regolamentazioni del GDPR e della normativa europea a tutela dei consumatori.

PlayStation ha raggiunto 132 milioni di account attivi mensili a dicembre, un record assoluto per la piattaforma.

La pratica del dynamic pricing — nota anche come surge pricing — è già ampiamente diffusa nel mondo delle piattaforme digitali, dalle prenotazioni aeree allo streaming, ma nel settore gaming ha sempre suscitato reazioni accese. La community videoludica ricorda bene le polemiche esplose attorno ai prezzi variabili nei marketplace e nelle aste digitali, e l'idea che due giocatori possano pagare cifre diverse per lo stesso gioco, potenzialmente senza saperlo, apre una riflessione profonda su equità e trasparenza commerciale.

Dal punto di vista finanziario, Sony si muove da una posizione di forza: l'ultimo report sugli utili ha mostrato un incremento del 4% nelle vendite gaming e del 2% nell'utile operativo per l'anno fiscale in corso, con il profitto complessivo del gruppo Sony salito del 22% anno su anno. Il contributo di PlayStation Plus è stato definito dalla stessa azienda come significativo per i risultati trimestrali, trainato dalla migrazione degli abbonati verso i piani di fascia superiore come PlayStation Plus Extra e Premium.

Per i giocatori, la domanda pratica diventa inevitabile: come sapere se si sta ricevendo il prezzo personalizzato o quello standard? Strumenti come PSprices diventano in questo contesto ancora più utili per monitorare le fluttuazioni e individuare le migliori finestre d'acquisto. Per gli streamer e i content creator che spesso acquistano titoli al day one per coprire i lanci, la possibilità di ricevere prezzi differenziati in base alla propria storia d'acquisto potrebbe rappresentare sia un vantaggio che uno svantaggio, a seconda del gruppo di test in cui capitano.