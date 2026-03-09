Amanti del calcio e dei mattoncini LEGO, ci sono ottime notizie! I due nuovi set LEGO Editions, Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA (43020) e Pallone da Calcio (43019), sono ora disponibili a un prezzo leggermente più conveniente su Amazon. Questi kit uniscono la passione per lo sport con la creatività della costruzione, offrendo esperienze di gioco e collezionismo per tutte le età. Perfetti per bambini, bambine e fan adulti, rappresentano un’idea originale per arricchire la vostra collezione LEGO con modelli ispirati al mondo del calcio.

Idee regalo e collezionismo LEGO Editions

Il set del Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA è una replica ricca di dettagli del trofeo 2026, completa di due figure che reggono un globo dorato e una targa celebrativa. Ma non è tutto: nella parte superiore si nasconde uno scomparto segreto, che rivela una mini scena con una minifigure che tiene un mini trofeo calcistico. Questa caratteristica trasforma il trofeo in un oggetto interattivo, perfetto per decorare la scrivania o uno scaffale, creando un angolo a tema calcio nella vostra stanza o in ufficio.

Anche il set Pallone da Calcio LEGO Editions offre un’esperienza unica. Pensato per bambini e bambine dai 10 anni in su, si tratta di un modellino tridimensionale basato sulla palla da calcio di taglia 5 utilizzata nelle competizioni ufficiali. Grazie agli elementi curvi LEGO Technic, il pallone può essere aperto premendo un pulsante, rivelando un micro-stadio con giocatori che festeggiano con un trofeo in miniatura. Una volta completato, può essere esposto su una base nera come elegante elemento decorativo per la casa o l’ufficio.

Entrambi i set rappresentano regali ideali per celebrare compleanni o eventi sportivi, adatti sia ai giovani costruttori sia agli adulti appassionati di calcio. All’interno della gamma LEGO Editions, potrete scoprire altri set ispirati allo sport, venduti separatamente, per ampliare la vostra collezione di trofei e modelli calcistici. Che vogliate creare un angolo dedicato al calcio o sorprendere un fan con un regalo unico, questi set combinano la passione sportiva con l’arte del costruire in mattoncini LEGO.