Le offerte di primavera di Amazon stanno per arrivare e promettono sconti interessanti su moltissimi prodotti. L’appuntamento ufficiale è fissato per domani, 10 marzo, quando allo scoccare della mezzanotte partiranno le promozioni stagionali della piattaforma. Tuttavia, mentre molti attendono l’inizio delle offerte principali, alcune promozioni sono già attive e riguardano proprio i servizi digitali più apprezzati dell’ecosistema Amazon.

Se state aspettando le offerte di primavera per fare qualche affare, potrebbe valere la pena dare un’occhiata già da ora. Alcuni servizi della piattaforma, infatti, sono già disponibili con promozioni dedicate che permettono di provarli a prezzi molto convenienti, oppure addirittura gratuitamente per un periodo limitato. È un’anticipazione interessante che permette di iniziare subito a sfruttare i vantaggi dell’ecosistema Amazon.

I servizi Amazon già scontati

Tra le promozioni più interessanti troviamo quella dedicata a Kindle Unlimited, il servizio che permette di accedere a un vasto catalogo di ebook e riviste digitali. In questo momento è possibile ottenere due mesi completamente gratuiti, un’occasione ideale se volete scoprire nuovi libri senza costi iniziali e sfruttare la lettura digitale su dispositivi Kindle o tramite app.

Un’altra offerta molto interessante riguarda Audible, la piattaforma di audiolibri di Amazon. In questo caso la promozione prevede tre mesi di abbonamento al prezzo simbolico di 0,99 euro. Per chi ama ascoltare libri, podcast e contenuti audio durante gli spostamenti o nei momenti di relax, si tratta di un’opportunità particolarmente conveniente.

Non mancano poi le offerte dedicate alla musica in streaming. Il servizio Amazon Music Unlimited è infatti disponibile con tre mesi gratuiti, permettendovi di ascoltare milioni di brani senza pubblicità e con tutte le funzionalità premium. Allo stesso tempo è attiva anche una promozione su Amazon Seconda Mano, la sezione dedicata ai prodotti resi o ricondizionati, che offre un ulteriore 10% di sconto su articoli selezionati.

In attesa che scattino ufficialmente le offerte di primavera, queste promozioni rappresentano quindi un primo assaggio degli sconti targati Amazon. Se volete iniziare subito a risparmiare o provare nuovi servizi digitali, queste offerte già attive possono essere un’ottima occasione, senza dover aspettare la mezzanotte del 10 marzo.

