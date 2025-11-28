Tineco accende il Black Friday con super sconti su Amazon

Il Black Friday è finalmente iniziato e Amazon si conferma, anche quest’anno, uno dei centri nevralgici per le promozioni più attese dagli utenti. Tra i protagonisti di questa edizione non poteva mancare Tineco, brand che negli ultimi anni si è distinto per la capacità di coniugare tecnologia avanzata, cura del design e una visione della pulizia domestica orientata alla massima efficienza.

La selezione proposta per il Black Friday include cinque dispositivi di punta, ognuno caratterizzato da tagli di prezzo significativi già applicati sull’importo finale. A rendere l’iniziativa ancora più competitiva, Tineco mette inoltre a disposizione un codice sconto aggiuntivo – TINBF25IT – che consente di ottenere un ulteriore 6% di riduzione sul prezzo già scontato. Un incentivo che valorizza ulteriormente un’offerta già robusta e destinata ad attirare l’attenzione di chi desidera aggiornare la propria dotazione domestica.

Il brand conferma così la propria volontà di proporre soluzioni premium a un pubblico sempre più ampio, rafforzando una filosofia che unisce estetica, praticità e tecnologie intelligenti pensate per semplificare la vita quotidiana. Di seguito, tutte le offerte disponibili dal 20 novembre al 1° dicembre.

FLOOR ONE S9 Artist

FLOOR ONE S9 Artist rappresenta il vertice della gamma Tineco e una delle soluzioni più avanzate nella categoria degli aspiralavapavimenti intelligenti. Dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, il dispositivo identifica in tempo reale la quantità di sporco presente sulle superfici e modula automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua, ottimizzando prestazioni e autonomia.

Oltre alle capacità tecniche, FLOOR ONE S9 Artist si distingue per un design ricercato che dialoga con gli ambienti moderni, trasformando un elettrodomestico in un vero e proprio complemento d’arredo. Il sistema di autopulizia a 360° mantiene spazzola e condotti sempre igienizzati, mentre la batteria ad alta capacità garantisce sessioni prolungate di pulizia. Una soluzione ideale per chi cerca efficienza professionale senza rinunciare all’estetica.

Prodotto in caricamento

FLOOR ONE S7 Stretch Steam

FLOOR ONE S7 Stretch Steam combina aspirazione, lavaggio e igienizzazione a vapore in un unico sistema. Grazie alla funzione SteamWash, è possibile rimuovere batteri e sporco ostinato senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi vive con animali domestici o bambini.

La tecnologia Stretch assicura un’agilità superiore, con una spazzola in grado di raggiungere facilmente interstizi e aree difficili. Il doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, garantendo un lavaggio sempre efficace. Display LED e guida vocale facilitano il controllo delle impostazioni, rendendo l’esperienza d’uso semplice e intuitiva.

Prodotto in caricamento

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è pensato per chi desidera un dispositivo pratico, leggero e completamente automatizzato. Grazie agli Smart Sensor iLoop, regola autonomamente la potenza in base allo sporco rilevato, garantendo una pulizia efficiente su qualsiasi pavimentazione.

Il design compatto e la spazzola ribassata facilitano la pulizia sotto mobili e in spazi ristretti, mentre la funzione di autopulizia automatica riduce al minimo la manutenzione manuale. Nonostante il prezzo molto competitivo, offre prestazioni eccellenti, soprattutto in contesti domestici moderni caratterizzati da superfici varie e necessità di pulizia frequente.

Prodotto in caricamento

PURE ONE S70

PURE ONE S70 è un aspirapolvere stick cordless che punta a unire potenza e leggerezza. La tecnologia iLoop Dust Sensor consente al dispositivo di adattare automaticamente l’intensità dell’aspirazione in base alla polvere rilevata, ottimizzando consumi e autonomia.

La spazzola motorizzata multi-superficie offre prestazioni solide su pavimenti, tappeti e tessuti, mentre il sistema di filtrazione avanzata cattura anche particelle fini, contribuendo a un’aria interna più pulita. Con un peso contenuto e un design ergonomico, è ideale per interventi quotidiani e pulizie prolungate, supportato da una docking station completa di accessori.

Prodotto in caricamento

CARPET ONE Cruiser

CARPET ONE Cruiser è progettato specificamente per il trattamento avanzato dei tappeti. Grazie alla tecnologia Smart Carpet Detection, riconosce il livello di sporco e regola automaticamente potenza e flusso d’acqua, garantendo una pulizia profonda anche nelle fibre più dense.

Il rullo motorizzato solleva le fibre del tappeto, agevolando la rimozione dello sporco intrappolato, mentre il sistema a doppio serbatoio e l’aspirazione ad alta efficienza riducono significativamente i tempi di asciugatura. Un modello ideale per ambienti ricchi di tappeti, abitazioni con animali domestici e tutte le situazioni in cui è necessaria una cura dedicata dei tessuti.