Il Black Friday di AliExpress si rinnova e si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più vantaggiosi del 2025 per chi è alla ricerca di offerte tech davvero competitive. Dopo aver attirato l’attenzione con sconti importanti su numerose CPU AMD e altri prodotti tecnologici molto richiesti, la piattaforma rilancia l’iniziativa con nuovi coupon pensati per diverse fasce di prezzo. Una strategia che permette a voi utenti di massimizzare il risparmio, indipendentemente dal tipo di acquisto che avete in mente.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

A catturare l’attenzione sono soprattutto i due nuovi codici appena introdotti: BFIT18, che offre 18€ di sconto su una spesa minima di 99€, e BFIT120B, che garantisce ben 120€ di risparmio su un ordine da almeno 659€. Questi coupon si affiancano a una lunga lista di codici già attivi, rendendo questo Black Friday uno dei più ricchi e convenienti degli ultimi anni. Che stiate cercando componenti PC, accessori smart, piccoli elettrodomestici o gadget hi-tech, le opportunità per abbattere il prezzo finale non mancano.

Di seguito trovate l’elenco completo dei coupon attualmente disponibili:

ITBF03 – 3€ di sconto su 18€

– 3€ di sconto su 18€ ITBF04 – 4€ di sconto su 26€

– 4€ di sconto su 26€ ITBF09 – 9€ di sconto su 59€

– 9€ di sconto su 59€ ITBF15 – 15€ di sconto su 89€

– 15€ di sconto su 89€ BFIT18 – 18€ di sconto su 99€

– 18€ di sconto su 99€ ITBF20 – 20€ di sconto su 139€

– 20€ di sconto su 139€ ITBF30 – 30€ di sconto su 209€

– 30€ di sconto su 209€ ITBF40 – 40€ di sconto su 279€

– 40€ di sconto su 279€ ITBF50 – 50€ di sconto su 329€

– 50€ di sconto su 329€ BFIT65 – 65€ di sconto su 399€

– 65€ di sconto su 399€ ITBF70 – 70€ di sconto su 499€

– 70€ di sconto su 499€ BFIT80 – 80€ di sconto su 509€

– 80€ di sconto su 509€ BFIT120B – 120€ di sconto su 659€

– 120€ di sconto su 659€ ITBFLO60 – 60€ di sconto su 450€ (spedizione da Italia)

– 60€ di sconto su 450€ (spedizione da Italia) ITBFL85 – 85€ di sconto su 599€ (spedizione da Italia, 100 pezzi disponibili)

Grazie a questa ampia selezione di codici, AliExpress offre a voi consumatori la possibilità di scegliere il taglio di sconto più adatto alle vostre esigenze e ai vostri acquisti. L’invito è quello di sfruttare rapidamente le promozioni più limitate, così da garantirvi il massimo vantaggio nel periodo di shopping più atteso dell’anno. Con queste nuove aggiunte, il Black Friday della piattaforma si conferma un’occasione imperdibile per risparmiare su una vasta gamma di prodotti tech.

