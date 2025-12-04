Il Tineco PURE ONE A90S è un aspirapolvere cordless premium ideale per case medio-grandi e famiglie con animali. Offre 270 AW di potenza, 105 minuti di autonomia e una spazzola intelligente che si adatta automaticamente alle superfici, rileva lo sporco e previene i grovigli. Il tubo pieghevole a 180°, l'illuminazione LED a 150° e la base autoportante lo rendono estremamente pratico. Di contro, il peso notevole per le pulizie in alto e il rumore elevato in modalità Max non sono ideali in alcune situazioni. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto completo e versatile, capace di sostituire più strumenti di pulizia con un'unica soluzione premium.

PURE ONE A90S è l’ultimo aspirapolvere cordless premium del marchio Tineco, pensato per chi cerca il massimo in termini di potenza, autonomia e flessibilità nella pulizia della casa.

Spazzola motorizzata di nuova generazione, potenza di aspirazione di ben 270 AW, 105 minuti di autonomia in modalità eco e un sacco di accessori per superfici delicate, fessure, divani, auto o mobili. L’abbiamo provata, vediamo come è andata.

Recensione in 1 minuto

Il Tineco PURE ONE A90S è un aspirapolvere senza fili pensato per chi vuole potenza, autonomia e comodità in un unico prodotto. Offre 270 AW di aspirazione, fino a 105 minuti di autonomia e una spazzola intelligente che riconosce le superfici, rileva lo sporco, si adatta ai bordi e modula automaticamente la potenza. Il tubo pieghevole a 180°, la luce LED verde che evidenzia la polvere e la base autoportante lo rendono molto pratico da usare e da riporre.

Dall’altro lato, il peso dell’unità si fa sentire quando lo si usa in alto, il rumore in modalità Max è elevato e la spazzola principale, pur versatile, non è la più delicata per parquet e superfici molto sensibili. Non è il modello più leggero per chi vive in piccoli appartamenti o vuole una scopa essenziale per piccoli interventi veloci, ma per case medio-grandi, famiglie con animali e chi cerca una macchina “premium” in grado di sostituire più prodotti, l’A90S è una scelta solida e completa.

Com’è fatta

La Tineco PURE ONE A90S si presenta come una scopa elettrica cordless dal design moderno e pulito, costruita con materiali plastici di buona qualità, finiture curate e una struttura che trasmette solidità già al primo contatto. Il corpo principale adotta l’impugnatura a pistola tipica dei modelli premium e integra il motore, il sistema di filtrazione e un display intelligente che permette di monitorare in tempo reale modalità di funzionamento, autonomia residua e messaggi relativi alla manutenzione.

Il tubo di aspirazione è leggero, ben bilanciato e soprattutto pieghevole fino a 180 gradi, una caratteristica che consente di passare sotto letti, divani e mobili bassi senza doversi chinare, rendendo più pratiche le sessioni di pulizia quotidiana. L’elemento centrale del sistema è la nuova spazzola motorizzata 3DSense Master Brush, sviluppata per adattarsi automaticamente al tipo di superficie. Questa soluzione permette all’A90S di rilevare il tipo di pavimento, capire quanto sporco è presente, modulare la potenza e regolare la velocità del rullo in base alla situazione, passando senza difficoltà da pavimenti duri a tappeti. Completano la dotazione tecnologica DustSense ed EdgeSense, che migliorano la capacità dell’aspirapolvere di individuare la polvere e di lavorare con precisione lungo bordi e battiscopa, mentre il sistema ZeroTangle aiuta a evitare che peli di animali o capelli lunghi si avvolgano attorno al rullo, riducendo manutenzione e intoppi.

Dal punto di vista della potenza, la PURE ONE A90S raggiunge i 270 air-watt, un valore tipico delle macchine di fascia alta e nettamente superiore ai modelli mainstream. Nonostante la forza aspirante elevata, la gestione dei consumi è ottimizzata grazie alle modalità Eco, Auto e Max, selezionabili tramite il pannello LED. La batteria garantisce fino a 105 minuti di autonomia in modalità Eco (con l’accessorio giusto) e può essere rimossa facilmente, così da permettere la sostituzione o l’uso di una batteria aggiuntiva per prolungare la sessione di pulizia. Il contenitore della polvere ha una capacità di 0,8 litri ed è progettato per essere svuotato in pochi secondi, senza procedure complicate.

La tecnologia interna comprende i sistemi PureCyclone e MultiShield, pensati per separare in modo efficiente polvere e aria, mantenere prestazioni elevate nel tempo e ridurre l’usura del filtro. L’illuminazione frontale è particolarmente utile: un LED verde grandangolare a 150° permette di evidenziare anche la polvere più fine, rendendo immediatamente visibile ciò che normalmente sfuggirebbe a occhio nudo, soprattutto su pavimenti scuri.

Il design complessivo risulta pratico anche grazie alla base autoportante. L’aspirapolvere può essere riposto senza necessità di fissaggi al muro e la stessa base ospita tutti gli accessori, evitando di doverli conservare altrove. Nella confezione si trovano infatti diversi strumenti aggiuntivi, come la mini spazzola elettrica per divani e materassi, l’ugello 2-in-1 per fessure e l’accessorio FlexiSoft per superfici delicate; una dotazione che amplia molto le possibilità d’uso del dispositivo e conferma la sua vocazione a sostituire più strumenti diversi in casa.

Esperienza di pulizia

Fin dai primi utilizzi si ha la sensazione di usare un aspirapolvere solido e curato in ogni dettaglio: la qualità costruttiva è percepibile, gli innesti degli accessori sono solidi, il tubo è ben bilanciato e — pur non essendo il modello più leggero in assoluto — è comunque gestibile anche con sessioni relativamente lunghe grazie al buon bilanciamento tra corpo motore, tubo e spazzola.

Quando lo si usa sul pavimento duro, la spazzola 3DSense Master — grazie ai suoi sensori che riconoscono automaticamente il tipo di superficie e regolano potenza e velocità — si comporta molto bene: il passaggio da pavimento duro a tappeto, o viceversa, è fluido e senza bisogno di interventi manuali. La luce frontale LED a 150° consente d’individuare facilmente polvere fine o detriti piccoli che generalmente sfuggono all’occhio, migliorando sensibilmente la precisione della pulizia soprattutto su pavimenti scuri o in condizioni di scarsa illuminazione. In passaggi più impegnativi — come moquette, tappeti, pavimenti con detriti, peli di animali o angoli lungo bordi e battiscopa — l’A90S mostra tutta la sua “intelligenza”. La combinazione dei sistemi sensoriali (rilevamento superficie, quantità di polvere, bordi) assicura che l’aspirazione si adegui dinamicamente allo sporco reale, evitando sprechi o potenze insufficienti. Inoltre, la spazzola con design “anti-groviglio” si rivela efficace: i peli di animali domestici e capelli lunghi non tendono a bloccarsi intorno al rullo come succede con altri aspirapolvere, rendendo più semplice la manutenzione.

L’autonomia dichiarata — fino a 105 minuti in modalità Eco — è un punto di forza per le case medio-grandi o case con più stanze: consente di completare la pulizia senza dover ricaricare a metà lavoro. Anche la base di ricarica e la possibilità di riporre accessori e tubo in maniera ordinata risultano comodi: si evita l’ingombro tipico degli aspirapolvere tradizionali o di dover trovare un posto dedicato per ogni pezzo.

Tuttavia, l’esperienza non è perfetta in ogni situazione. Quando si vuole usare per pulire angoli alti o soffitti, risulta piuttosto pesante. Inoltre, in modalità Max l’aspirapolvere diventa abbastanza rumoroso. Il display inoltre mostra solo la percentuale di carica, non i minuti residui stimati, il che rende meno intuitivo sapere quanto resta prima di dover ricaricare.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Il PURE ONE A90S è un aspirapolvere senza fili sofisticato, potente e versatile: la sua forza sta nella combinazione di aspirazione di alto livello, autonomia generosa, tecnologia “smart” e un progetto mirato a coprire numerose esigenze domestiche. La spazzola 3DSense Master — che integra sensori per riconoscere il tipo di pavimento, rilevare la polvere, adattare la potenza e aumentarla lungo bordi e angoli — rende la pulizia quasi “automatica”: non serve cambiare manualmente impostazioni quando si passa da un pavimento all’altro.

L’illuminazione LED frontale molto ampia aiuta a individuare anche la polvere più fine, un vantaggio concreto se si ha casa con pavimenti scuri o in ambienti con poca luce. Il design ergonomico — con tubo pieghevole a 180°, spazzola snodabile e base autoportante con supporto per tutti gli accessori — assicura comodità d’uso e praticità di stoccaggio, rendendolo adatto ad ambienti dove lo spazio è un valore, e riducendo l’ingombro rispetto a un aspirapolvere tradizionale. Tutto ciò lo rende un acquisto particolarmente sensato per chi abita in case medio-grandi o appartamenti con più stanze, per chi possiede animali domestici, per chi si trova spesso a dover pulire tappeti, bordi, angoli o superfici difficili, e per chi apprezza comodità, versatilità e un prodotto “tutto in uno” che sostituisca aspirapolvere tradizionali e strumenti multipli.