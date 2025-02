UE mette alle strette Amazon, Temu, Shein e altri e-commerce

L'Unione Europea sta pianificando di rendere le piattaforme di e-commerce come Temu, Shein e Amazon Marketplace responsabili per i prodotti pericolosi o illegali venduti online. Secondo quanto riportato dal Financial Times sabato, una bozza di proposta prevede riforme doganali che obbligheranno le piattaforme a fornire dati prima dell'arrivo delle merci nell'UE, consentendo un migliore controllo e ispezione dei pacchi.

La riforma sposta la responsabilità dell'importazione dagli acquirenti alle piattaforme online, che dovranno raccogliere dazi e IVA pertinenti e garantire la conformità dei beni alle normative UE. Questo cambiamento mira a rafforzare la sicurezza dei consumatori e a combattere la vendita di prodotti contraffatti o pericolosi.

La proposta include anche la creazione di una nuova autorità doganale centrale dell'UE (EUCA) che avrà il potere di esaminare le merci e identificare potenziali rischi prima del loro carico per il trasporto o del loro arrivo fisico nell'UE. Questo approccio proattivo potrebbe significativamente migliorare l'efficacia dei controlli doganali e la sicurezza dei prodotti importati.

Le implicazioni di questa riforma potrebbero essere significative per le grandi piattaforme di e-commerce, che dovranno adattare i loro processi e assumersi maggiori responsabilità legali. Al momento della pubblicazione, Amazon, Shein e l'UE non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento, mentre Temu non è stato raggiungibile.

L'unione doganale è il fondamento dell'Unione europea e un elemento essenziale per il funzionamento del mercato unico; d'altronde, la rivoluzione digitale e l'ascesa dell'e-commerce hanno posto nuove sfide alle autorità doganali. La rapida crescita degli acquisti online transfrontalieri ha reso necessario un adeguamento delle normative per garantire la sicurezza dei consumatori e la riscossione equa delle tasse.

Una curiosità interessante riguarda il fenomeno del "dropshipping", una pratica commerciale in cui il venditore non possiede fisicamente i prodotti che vende, ma li fa spedire direttamente dal fornitore al cliente. Questa modalità ha complicato ulteriormente il panorama dell'e-commerce e ha sollevato questioni sulla responsabilità dei vari attori coinvolti.