Ultimate Ears (Logitech) Wonderboom 4 | Test & Recensione

Ultimate Ears è il marchio di Logitech dedicato alla musica, nato diversi anni fa come produttore di sistemi "in ear" per professionisti. Queste cuffie, con tecnologia audio avanzata, sono utilizzate dai musicisti sul palco per ascoltare con precisione il suono degli altri strumentisti, offrendo una qualità audio elevatissima e una definizione del suono personalizzata.

Acquisita da Logitech nel 2008, Ultimate Ears ha ampliato la propria gamma di prodotti per soddisfare diverse esigenze, dall'ascolto personale alla condivisione musicale durante le feste, fino alla passione per la musica all'aperto.

La gamma prevede ora quattro modelli che si diversificano principalmente per caratteristiche, prezzo e dimensioni; il più compatto è Wonderboom 4, oggetto di questa prova, seguito da (in ordine) Boom 4, Megaboom 4 e Everboom 4.

Com'è fatto

Tra i nuovi prodotti spicca Ultimate Ears Wonderboom 4, la versione più compatta e versatile della gamma. Questi altoparlanti si distinguono per la capacità della batteria, la potenza audio e le caratteristiche degli altoparlanti stessi.

Disponibile in quattro colori (nero, blu, bianco e rosa, con ciascuna variante che presenta combinazioni di colori accattivanti), Wonderboom 4 è uno speaker portatile compatto e facilmente trasportabile (104 mm x 95,3 mm x 95 mm, con un peso di 420g).

Sostenibile e facile da pulire

Ile si riflette nell’impegno del marchio verso pratiche eco-compatibili. Ultimate Ears Wonderboom 4 incarna questi valori, essendo. Inoltre, leutilizzate nella costruzione dell'altoparlante contengono, con variazioni in base al colore del modello. Questa attenzione all’ambientedei suoi prodotti.

Con una certificazione IP67, Wonderboom 4 è resistente all'acqua e alla polvere, potendo essere immersa fino a 30 minuti e resistere a cadute da 1,5 metri. Il dispositivo si collega tramite Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile fino a 40 metri di distanza.

Autonomia

La batteria della Ultimate Ears Wonderboom 4 offre un'autonomia di 14 ore, consentendo un lungo utilizzo prima di doverla ricaricare. La ricarica completa, che avviene tramite la porta USB-C posizionata nella parte inferiore del prodotto, richiede circa 3 ore. Questi tempi di durata sono stati calcolati considerando la riproduzione musicale al 50% del volume massimo.

Qualità audio

Grazie al suo design a 360 gradi, Ultimate Ears Wonderboom 4 beneficia di un buon soundstage che coinvolge tutti gli ascoltatori, a discapito però di bassi profondi e di qualità. Preciso subito questo punto: se siete interessati ad un'esperienza in mobilità, all'esterno, e magari in piscina (sfruttando la certificazione IP67) è un'ottima soluzione. Se, invece, siete più vicini al settore degli audiofili potreste restare con sensazione contrastanti.

Per una maggiore e migliore usabilità, Ultimate Ears ha previsto tre modalità di ascolto attivabili con un pulsante posizionato nella sezione inferiore: classica (di default), outdoor (che conferisce una sorta di boost) e podcast (che accentua le frequenze medie e quindi rendere la voce più fruibile).

Il risultato, come anticipato, è valido, anche se non è possibile intervenire in alcun modo sull’ equalizzazione, poiché Wonderboom 4 non supportano l’uso dell'app di Ultimate Ears, al contrario dei modelli più sofisticati. Buono anche il livello del volume, sufficiente per un ascolto in un contesto in cui ci sono fino a 10 persone.

Per incrementare il coinvolgimento è possibile combinare due diversi speaker bluetooth delle famiglia Wonderboom, anche di famiglie diverse, grazie all’opzione Double Up.

Verdetto

Ultimate Ears Wonderboom 4 è uno speaker bluetooth valido, è completamente impermeabile , può connettersi a due dispositivi contemporaneamente e supporta Siri e Google Assistant.

Se siete alla ricerca di un altoparlante wireless che sia piccolo, potente, robusto, con una buona autonomia e dal costo contenuto, Wonderboom 4 è la scelta ideale. Lo consiglio non solo ai giovani, ma anche agli adulti che desiderano impreziosire la loro giornata con un po' di buona musica.