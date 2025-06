Dopo un inizio esplosivo, gli sconti estivi di AliExpress continuano a sorprendere anche nella seconda giornata, con nuovi protagonisti e un fermento che non accenna a diminuire. Mentre molti utenti si sono già accaparrati le offerte migliori del Day 1, anche oggi 17 giugno si è registrata una forte affluenza di acquirenti, alla ricerca di promozioni imperdibili su prodotti tech, casa e non solo.

Se nella giornata inaugurale era stata la Nintendo Switch 2 a dominare le classifiche di vendita, oggi la console non figura più tra i top seller, complice l’esaurimento dello stock e l’attesa per un possibile restock, che AliExpress ha annunciato arriverà in modo sporadico nei prossimi giorni. Vi invitiamo dunque a restare sintonizzati sulla pagina dedicata per non perdere eventuali riassortimenti lampo.

I protagonisti del Day 2: smartphone, CPU e tecnologia per la casa

Tra le conferme di questo secondo giorno troviamo ancora una volta un processore AMD tra i più acquistati. Il Ryzen 7 7800X3D continua a collezionare ordini, grazie a un prezzo ultra competitivo che lo rende tra le migliori scelte per chi vuole potenziare il proprio PC da gaming. Ma le vere sorprese arrivano dalle new entry, che stanno guadagnando velocemente terreno.

Poco X7 Pro : lo smartphone di fascia media con specifiche da top di gamma ha conquistato gli utenti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display AMOLED, le prestazioni fluide e il comparto fotografico avanzato lo rendono uno degli acquisti più intelligenti di queste giornate.

: lo smartphone di fascia media con specifiche da top di gamma ha conquistato gli utenti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display AMOLED, le prestazioni fluide e il comparto fotografico avanzato lo rendono uno degli acquisti più intelligenti di queste giornate. Realme 14 Pro Plus : un’altra proposta molto apprezzata, grazie alle caratteristiche premium a un costo contenuto. Le vendite stanno crescendo rapidamente, segno che il prodotto ha centrato il gusto del pubblico tech.

: un’altra proposta molto apprezzata, grazie alle caratteristiche premium a un costo contenuto. Le vendite stanno crescendo rapidamente, segno che il prodotto ha centrato il gusto del pubblico tech. Seauto Crab Pro: l’aspirapolvere robot per piscina è il gadget inatteso che sta sorprendendo per popolarità. Con un design compatto e un sistema di pulizia intelligente, è diventato il must-have dell’estate per chi vuole tenere pulita la piscina senza fatica.

Ricordiamo che anche oggi è possibile combinare sconti diretti e coupon esclusivi per massimizzare il risparmio. I codici sconto, che possono arrivare fino a 60€, sono disponibili sia nelle pagine dei prodotti sia nel nostro articolo dedicato, dove troverete anche i coupon esclusivi riservati ai nostri lettori. Tempismo e prontezza restano la chiave: molte delle migliori offerte tendono a durare poche ore, quindi il consiglio è di non esitare troppo se avete messo gli occhi su un articolo in particolare.

I migliori sconti estivi di Aliexpress

