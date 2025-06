Amazon ha appena lanciato una delle sue offerte più interessanti dell’anno per chi ama ascoltare musica in streaming senza limiti: da oggi, e fino al 14 luglio, potete accedere ad Amazon Music Unlimited gratuitamente per un periodo fino a 4 mesi, a seconda del vostro stato di iscrizione a Prime. Se siete membri Amazon Prime, riceverete 4 mesi gratis; se invece non avete Prime, potrete comunque approfittare di 3 mesi d’uso gratuito, senza alcun costo iniziale.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Con Amazon Music Unlimited avrete accesso istantaneo a oltre 100 milioni di brani, da ascoltare quando volete, senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di riproduzione offline, salto illimitato delle tracce e qualità audio HD e spaziale. La piattaforma include anche una vasta selezione dei podcast più popolari, tutti disponibili senza pubblicità, per un’esperienza di ascolto immersiva, fluida e personalizzabile.

Ma il vero punto di forza di questa promozione è la flessibilità: l’offerta è riservata ai nuovi clienti e si rinnova automaticamente al prezzo di 10,99€ al mese IVA inclusa, ma potete cancellare in qualsiasi momento, senza penali. Inoltre, la pagina dedicata adatterà automaticamente l’offerta in base al vostro stato di iscrizione Prime, semplificando ulteriormente l’attivazione.

Questa promozione è una delle più vantaggiose degli ultimi mesi, e rappresenta l’occasione perfetta per provare un servizio di streaming musicale tra i più completi e apprezzati sul mercato. Che siate appassionati di pop, rock, elettronica o classica, troverete su Amazon Music Unlimited tutto ciò che serve per accompagnare ogni momento della vostra giornata con la colonna sonora perfetta.

Ricordate: l’offerta è valida fino al 14 luglio, ed è limitata ai nuovi iscritti. Non perdete l’opportunità di scoprire un nuovo modo di ascoltare la vostra musica preferita: gratis e senza compromessi.

