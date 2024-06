Ultimi giorni per approfittare delle offerte sugli ottimi elettrodomestici SMEG!

In questo momento, lo store QVC è al centro dell'attenzione per le sue offerte su una selezione di prodotti di qualità. Recentemente, abbiamo visto un esempio con la macchina per caffè De Longhi, che offre anche un cashback di 100€. Ora, siamo lieti di informarvi che QVC propone sconti vantaggiosi anche su una gamma di elettrodomestici SMEG, rinomati per il loro design elegante e retrò, nonché per la qualità dei materiali e delle finiture. In particolare, QVC sta concentrando le sue promozioni sugli elettrodomestici da cucina, inclusi planetarie, frullatori, bollitori e sbattitori. La maggior parte di queste offerte è valida fino al 16 giugno, quindi vi consigliamo di cogliere al volo questa opportunità.

Smeg Digital Week, perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti di questa Smeg Digital Week su QVC, spicca il bollitore elettrico 50's Style Graphite Special Edition, ora scontato del 20%. Questo elegante bollitore non solo aggiunge un tocco di classe alla cucina, ma garantisce anche prestazioni affidabili grazie alla tecnologia Smeg. Con un risparmio significativo sul prezzo originale, è l'acquisto perfetto per chi cerca qualità e design in cucina.

Ma le sorprese non finiscono qui! Un'altra offerta è l'Impastatrice con gelatiera inclusa, un accessorio che migliora ulteriormente la preparazione in cucina. Questo elettrodomestico versatile è ora ancora più accessibile grazie a uno sconto del 28%, che riduce il prezzo da 629€ a soli 449€. Ideale per chi ama sperimentare in cucina, questa impastatrice Smeg non solo impasta perfettamente, ma consente anche di preparare gelati artigianali con facilità, garantendo un risparmio sia in termini di tempo che di denaro.

Pertanto, se siete alla ricerca di elettrodomestici che uniscono estetica e prestazioni, non perdete l'occasione di visitare QVC durante la Smeg Digital Week. Molte offerte sono valide solo fino al 16 giugno, quindi affrettatevi per assicurarvi i vostri prodotti preferiti a prezzi incredibili.

