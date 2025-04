Gaming competitivo? Corsair M65 RGB Ultra Wireless fa la differenza, oggi a PREZZO SHOCK!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che combini prestazioni elevate e un design robusto, l'offerta attuale su Amazon del Corsair M65 RGB Ultra Wireless potrebbe catturare la vostra attenzione. Questo dispositivo è disponibile a soli 89,99€, rispetto al precedente prezzo di 129,99€, rappresentando uno sconto del 31%.​

Corsair M65 RGB Ultra Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair M65 RGB Ultra Wireless è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Dotato di una struttura in alluminio anodizzato, offre resistenza e durabilità mantenendo un peso contenuto. La tecnologia Slipstream Wireless assicura una connessione con latenza inferiore a 1 ms, garantendo che ogni movimento e clic vengano registrati con precisione. Inoltre, il mouse supporta l'hyper-polling a 2.000 Hz, raddoppiando la velocità di comunicazione rispetto ai mouse tradizionali.​

Il cuore di questo dispositivo è il sensore ottico Corsair Marksman da 26.000 DPI, che offre una sensibilità regolabile con incrementi di 1 DPI, permettendo una personalizzazione estrema in base alle preferenze individuali. Gli switch ottici garantiscono una durata fino a 70 milioni di clic, offrendo una risposta immediata e precisa. Un'altra innovazione è rappresentata dalla fusione dei sensori: un giroscopio a sei assi combinato con un accelerometro rileva anche i minimi movimenti, consentendo un tracking accurato e la possibilità di programmare comandi gestuali tramite inclinazione.​

La batteria del Corsair M65 RGB Ultra Wireless offre fino a 120 ore di utilizzo continuo, permettendo sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Il mouse è compatibile con il software iCUE di CORSAIR, che consente di personalizzare l'illuminazione RGB, programmare i pulsanti e salvare profili personalizzati. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, PS5, PS4 e Xbox.​

Questo mouse è ideale per i giocatori che cercano precisione, velocità e personalizzazione in un unico dispositivo. La combinazione di un sensore ad alta precisione, connessione wireless ultra-rapida e design ergonomico lo rende una scelta eccellente per gli appassionati di giochi FPS e altri generi che richiedono reattività e accuratezza.​

Con lo sconto attuale del 31%, Corsair M65 RGB Ultra Wireless non è mai costato così poco, rappresentando un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco con un dispositivo all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per uilteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon