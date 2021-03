Unimore Orienta, l’Università di Modena e Reggio Emilia si presenta

Unimore Orienta 2021 è il programma di presentazioni online che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha messo a punto per permettere a migliaia di studenti di conoscere l’offerta formativa che l’Ateneo ha preparato per l’anno accademico 2021/2022; si parte oggi, martedì 16 marzo 2021 e si concluderà il 18 marzo.

Il programma si apre con “Unimore Orienta > l’università di presenta”, una giornata durante la quale i docenti, i coordinatori, gli operatori del servizio orientamento allo studio e altri studenti e studentesse si prestano a fornire informazioni utili, peculiarità, finalità formative e sbocchi occupazionali offerti dai corsi di studio disponibili, oltre a fornire utili informazioni riguardo alle modalità di immatricolazione, ai servizi di supporto alla didattica, all’accoglienza per i disabili, e alle opportunità di studio all’estero che sono disponibili grazie all’Ateneo.

Nel complesso sono previste 44 presentazioni di corsi di laurea triennale, 6 presentazioni per altrettante lauree magistrali a ciclo unico, e 38 presentazioni di lauree magistrali biennali. Ogni presentazione durerà tra i 45 e i 60 minuti, e saranno tutte previste in orari pomeridiani compresi tra le 15 e le 18.45, organizzate in una maniera tale da consentire di assistere a 3 o più presentazioni.

Per partecipare agli incontri è sufficiente registrarsi sul sito di Unimore: una volta completato il processo di registrazione si riceveranno le chiavi di accesso per partecipare agli incontri, fino a un massimo di 12 per le lauree triennali e magistrali a ciclo unico, e 10 per le lauree magistrali biennali.

A partire dalle 15.00 del 16 marzo si comincia con le presentazioni di 2 lauree a ciclo unico e 2 lauree triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 3 lauree triennali del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, 3 lauree triennali del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, 2 lauree del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali. Alle 16.00 si prosegue poi con 12 lauree del settore delle Professioni Sanitarie, 3 lauree del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 3 lauree del Dipartimento di Economia Marco Biagi, e 3 lauree del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Alle 17.00 inizia l’ultimo ciclo di presentazioni con gli incontri dedicati alla laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza, la triennale e la magistrale del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, le 3 lauree triennali e le 2 lauree magistrali del Dipartimento di Scienze della Vita, e infine le 8 lauree triennali del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

La giornata di giovedì 18 marzo è invece dedicata a chi è già in possesso o è in procinto di conseguire una laurea di primo livello, in quanto giornata dedicata alle lauree magistrali biennali. La programmazione resta la medesima: si inizia alle 15.00 con la laurea magistrale biennale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le 2 lauree del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, e le 2 lauree del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria; dalle 16.00 si passa poi alle presentazioni delle 3 lauree magistrali biennali del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, delle 4 lauree del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, delle 5 lauree del Dipartimento di Economia Marco Biagi, e delle 3 lauree del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. L’ultimo gruppo di presentazioni è previsto a partire dalle 17.00, con le 9 lauree del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, le 6 lauree del Dipartimento di Scienze della Vita e le 3 lauree del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Tutti coloro che vorranno proseguire nel percorso di orientamento dopo queste due giornate, potranno accedere allo step successivo chiamato “Unimore Orienta > rimani conness@”, che permette di fissare colloqui interattivi su appuntamento con i docenti per avere maggiori approfondimenti sui corsi di studio, oltre a permettere di sfruttare il servizio InformaStudenti che aiuta a orientarsi nel mondo dell’immatricolazione, delle tasse e dei benefici possibili, dei servizi disponibili e così via.

Terzo e ultimo step, “Unimore Orienta > mi piace”, iniziativa di orientamento prevista a luglio che fornirà informazioni più specifiche sulle modalità di immatricolazione, sui servizi disponibili agli studenti, e sui vari benefici disponibili per il diritto allo studio.

L’obiettivo degli eventi messi in campo da Unimore Orienta è quello di supportare studenti e studentesse nella scelta del loro percorso universitario, sia dopo la maturità, sia dopo la laurea triennale.

Di seguito il programma completo delle due giornate:

16 marzo – Ore 15.00

Facoltà di Medicina e Chirurgia: presentazione di 2 lauree a ciclo unico e 2 lauree triennali

Dipartimento di Comunicazione ed Economia: presentazione di 3 lauree triennali

Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche: presentazione di 3 lauree triennali

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali: presentazione di 2 lauree triennali

Ore 16.00

Professioni Sanitarie: presentazione di 12 corsi di laurea

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria: presentazione di 3 corsi di laurea

Dipartimento di Economia Marco Biagi: presentazione di 3 corsi di laurea

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: presentazione di 3 corsi di laurea

Ore 17.00

Dipartimento di Giurisprudenza: presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane: presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale

Dipartimento di Scienze della Vita: presentazione di 3 corsi di laurea triennale e 2 corsi di laurea magistrale

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”: presentazione di 8 corsi di laurea triennale

18 marzo – ore 15.00

Facoltà di Medicina e Chirurgia: presentazione del corso di laurea magistrale biennale

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane: presentazione dei 2 corsi di laurea magistrale biennale

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria: presentazione dei 2 corsi di laurea magistrale

Ore 16.00

Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche: presentazione dei 3 corsi di laurea magistrale biennale

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali: presentazione di 4 corsi di laurea

Dipartimento di Economia Marco Biagi: presentazione di 5 corsi di laurea

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: presentazione di 3 corsi di laurea

Ore 17.00