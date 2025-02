Uova Kinder 2025: tutte le sorprese e il loro peso

Mancano ancora diverse settimane a Pasqua, ma non significa che non è ancora giunto il momento di iniziare a pensare alle uova che delizieranno la giornata festiva, soprattutto se più che la cioccolata vi interessano le sorprese. In tal caso, è probabile che opterete per una delle tantissime proposte Kinder, che anche quest'anno non deluderanno in fatto di soprese.

Le uova Kinder sono, infatti, da sempre le più acquistate, sia per l'inconfondibile gusto paradisiaco della cioccolata al latte che per le sorprese a tema. Ogni anno il marchio produce uova con protagonisti film, serie TV o videogiochi differenti, accontentando i gusti di grandi e piccini, che possono trovare all'interno del guscio cioccolatoso i loro personaggi preferiti. Nel 2025, la selezione è ricaduta, per esempio, su Harry Potter, sui Pokémon, su Stranger Things e su Star Wars, oltre ai sempreverdi eroi DC e Marvel, Barbie e Principesse Disney.

Se, però, sull'etichetta esterna sono elencate le sorprese che possiamo trovare, negli ultimi anni si è diffuso un trucchetto per scoprire in anticipo cosa si nasconde esattamente all'interno dell'uovo, così da permettere di trovare proprio ciò che si desidera. Diffusasi inizialmente su TikTok, questa genialata consiste nel pesare le uova di Pasqua Kinder, poiché nella maggior parte dei casi a ogni sorpresa corrisponde un peso differente.

Esatto, dovrete prendere le uova e pesarle sulla bilancia del supermercato prima di metterle nel carrello, finché non troverete quella con il peso esatto che state cercando. Per rendere la vostra missione più semplice, abbiamo preparato per voi una lista dei pesi delle diverse versioni di uova Kinder del 2025 con le relative sorprese, così da andare a colpo sicuro.

Purtroppo, questo trucco non funziona con sorprese simili tra loro; se volete optare per quelle uova, dovrete affidarvi unicamente al coniglietto pasquale delle sorprese. In qualsiasi altro caso, invece, la bilancia sarà dalla vostra parte!

Detto ciò, passiamo alla lista delle uova Kinder 2025 e delle loro sorprese, che abbiamo diviso per tipologia per rendervi il tutto più chiaro. Inoltre, per ogni uovo troverete un link che rimanda alla pagina Amazon dedicata, in modo che possiate dare un primo sguardo all'aspetto delle varie sorprese. Buona caccia alle uova di Pasqua!

Harry Potter

Harry Potter : 364gr

: 364gr Albus Silente : 384gr

: 384gr Lord Voldemort: 370gr

Stranger Things

Vecna : 430gr

: 430gr Demogorgone : 417-423gr

: 417-423gr Undici: ?

Pokémon

Jigglypuff: 268gr

268gr Pikachu : 257gr

: 257gr Snorlax: 267gr

Frozen

Elsa con collana

Elsa con cavallo

Anna e Olaf

Spider-Man

Spider-Man con ragnatela

Spider-Man e Green Goblin

Spider-Man e Doc Ock

Star Wars

Darth Vader e Luke

Obi-Wan Kenoibi e Darth Maul

DC

Batman

Joker

Marvel

Iron Man

Capitan America

Hulk

Black Panther

Principesse Disney

Ariel

Moana

Jasmine

Belle

Miraculous

Ladybug

Ladybug e Adrien

Barbie

Barbie in scooter

Barbie a cavallo

Barbie su moto d'acqua

Barbie con paracadute

Hot Wheels