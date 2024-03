Pesare le uova di Pasqua al supermercato è vietato?

Mancano poche settimane alla Pasqua ed è giunto, giustamente, il momento di iniziare ad acquistare le uova che delizieranno la giornata più cioccolatosa dell'anno. Quest'anno, però, si sta diffondendo grazie al social un'usanza che sino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile, ovvero pesare le uova Kinder in modo da scoprire, prima dell'acquisto, quale sorpresa si trova all'interno.

Soprattutto grazie a TikTok e YouTube, infatti, si è diffusa la conoscenza che ogni uovo di Pasqua Kinder, a prescindere dalla linea, ha un peso specifico in base alla sorpresa che vi è dentro, rendendo possibile capire cosa vi si racchiude e trovare ciò che si desidera con il 100% di accuratezza. Nel nostro articolo dedicato vi abbiamo elencato il peso esatto di ogni singolo uovo Kinder del 2024, e negli ultimi giorni la pratica è diventata così virale che nei supermercati hanno iniziato a essere affissi cartelli che vietano la pesatura delle uova.

Tutti, infatti, vogliono trovare delle sorprese specifiche nelle tantissime proposte Kinder di quest'anno, soprattutto per quanto riguarda le uova di Dragon Ball, dei Supereroi Marvel e del Cavaliere Oscuro.

Viene naturale, quindi, porsi la domanda: pesare le uova di Pasqua al supermercato è davvero vietato, oppure i consumatori hanno il diritto di farlo? Per farla breve: non è assolutamente vietato pesare le uova di Pasqua al supermercato, ma è diritto del supermercato impedire di farlo mediante le bilance del reparto ortofrutta o del panificio.

"Nessuno vi può vietare di pesare le uova di Pasqua"

Come ha spiegato anche Massimiliano Dona, avvocato esperto di consumatori nonché presidente di Consumatori.it, in un reel pubblicato su Instagram, nessuno vi può vietare di pesare le uova di Pasqua ma, al contempo, il supermercato ha il diritto di vietarci l'uso delle loro bilance per ragioni igieniche o per evitare che si creino code. Se volete pesare le uova all'interno del supermercato, dunque, vi basterà portare una bilancia da casa; in tal modo non starete infrangendo alcuna regola o legge e potrete portarvi a casa l'uovo contente la sorpresa che desiderate.

Insomma, fintanto che vi porterete la vostra fidata bilancia da cucina nessuno vi potrà vietare di pesare le uova di Pasqua Kinder per scoprire cosa c'è dentro, per cui potete recarvi al supermercato con la tranquillità di non star infrangendo alcuna legge.

Detto ciò, ora che sapete di poter pesare tranquillamente le uova non ci resta che consigliarvi di dare uno sguardo ai nostri numerosi dedicati alle migliori uova di Pasqua di questo 2024, tra cui quelli con particolare attenzione alle proposte per bambini e per adulti!