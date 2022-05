Vasco Translator M3, questo il nome del nuovo traduttore targato Vasco Electronics, fa incetta di premi in pochi mesi (Red Dot, NY Product Design) e strizza l’occhio a coloro che necessitano di parlare e capire le lingue, ma che ne hanno scarsa, se non alcuna, conoscenza. Questo colosso europeo specializzato in traduttori elettronici, sul mercato mondiale da oltre 14 anni, vince la sfida e abbatte le barriere linguistiche grazie al traduttore simultaneo vocale Vasco Translator M3, una vera e propria manna dal cielo per chi, per lavoro o per piacere, si ritrova a viaggiare all’estero o a dover interloquire con chi non parla la lingua italiana.

Traduttore di immagini, testi e voce

Questo nuovo dispositivo prodotto da Vasco Electronics non si limita alla traduzione simultanea; è dotato, infatti, di una potente fotocamera in HD in grado di scattare immagini a qualsiasi testo scritto in lingua ci si ritrovi davanti (cartelloni, avvisi, segnali stradali, menù al ristorante). Una volta scattata la foto, Vasco Translator M3 tradurrà il testo sull’immagine in una manciata di secondi. Vi sembra poco? Pensate a quanto può esservi utile all’estero.

Vasco Translator M3 include Internet gratuito e illimitato per tradurre ovunque

Sappiamo che esistono app sul cellulare in grado di tradurre gratis le lingue, ma cosa può fare in più questo traduttore rispetto a ciò che fa lo smartphone?

In primis Vasco Translator M3 assicura una precisione del 96% nelle traduzioni, un’accuratezza che un’app non può assolutamente garantire. Un altro punto forza di questo traduttore simultaneo vocale è Internet gratis per sempre: potrai portare il dispositivo con te in 200 paesi e lui tradurrà senza l’ausilio del cellulare e senza rete WiFi. Ciò significa che non incorrerai in costi di roaming o dati Internet mentre sei all’estero – cosa che invece accadrebbe puntualmente se utilizzassi la app sul cellulare durante i tuoi viaggi.

Traduzione simultanea anche al telefono con TranslaCall

Vasco Translator M3 è attualmente l’unico traduttore simultaneo vocale ad avere una funzione per tradurre le telefonate. Basterà mettere in vivavoce la chiamata sul proprio cellulare per tradurre la conversazione da e verso l’italiano.

Vasco Translator M3 è dotato di microfoni e altoparlanti di ultima generazione in grado di filtrare i rumori di fondo e che permettono quindi al dispositivo di tradurre anche in ambienti rumorosi (stazioni, mercati, aeroporti).

Riunioni e call online in lingua: una soluzione efficace

Vasco Translator M3 si rivela un alleato valido anche nella traduzione simultanea di call e riunioni in presenza, ma anche online. Basterà scegliere una delle 70 lingue disponibili e Vasco Translator M3 ti permetterà di comunicare con amici e colleghi di lavoro come un vero madrelingua. La pronuncia del traduttore è la migliore attualmente sul mercato e la voce è fluida e naturale: ti darà l’impressione di comunicare in lingua in modo del tutto naturale.

Per i dati tecnici, maggiori informazioni o per acquistare Vasco Translator M3, visita il negozio online di Vasco Electronics