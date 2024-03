ONLYOFFICE Docs 8.0: arriva l'integrazione di Zoom e molto altro

L'arrivo della versione 8.0 di ONLYOFFICE segna un momento di grande anticipazione per i suoi utenti, portando con sé un'onda di entusiasmo per le nuove caratteristiche e ottimizzazioni introdotte. Conosciuta per essere una suite di produttività basata sul web che facilita la creazione, l'editing di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, ONLYOFFICE si rafforza con questa ultima versione, rendendosi una soluzione ancor più attraente e adatta alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei professionisti e delle grandi aziende.

ONLYOFFICE Docs 8.0, già disponibile, si arricchisce di un'ampia gamma di miglioramenti applicati a tutta la suite. Tra le innovazioni più rilevanti spicca l'implementazione diretta delle videochiamate Zoom, che consente di lavorare su qualsiasi contenuto direttamente all’interno delle riunioni Zoom insieme agli altri.

Insieme all'introduzione di moduli PDF editabili, che permettono la creazione e la compilazione online di moduli PDF complessi, sia attraverso l'applicazione desktop che mobile, puntando a elevare la qualità dell'esperienza per l'utente e a incrementare la versatilità nell'elaborazione dei documenti.

Zoom integrato in ONLYOFFICE DocSpace

ONLYOFFICE DocSpace per Zoom trasforma le riunioni virtuali in spazi di lavoro collaborativo dove i partecipanti possono lavorare congiuntamente sui documenti. Questa innovativa app permette di generare, modificare e condividere contenuti d'ufficio in diretta, potenziando la sinergia tra i partecipanti. Tra le sue funzioni si annoverano la possibilità di creare testi, fogli di calcolo e presentazioni, l'utilizzo di un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale per la redazione e la traduzione dei contenuti, oltre alla gestione di moduli online e all'annotazione di documenti PDF.

Questo strumento facilita anche l'organizzazione del lavoro post-riunione, consentendo agli utenti di ordinare i propri documenti e istituire ambienti dedicati ai progetti di gruppo.

Offerta a titolo completamente gratuito, attualmente è oggetto di una promozione esclusiva per chi effettua l'iscrizione entro un determinato periodo, che include vantaggi quali 100 account di amministratore, 100 stanze e 100 GB per lo storage di dati.

Per iniziare è sufficiente accedere con le proprie credenziali Zoom, installare l'app ONLYOFFICE DocSpace, avviare un incontro e dar vita alla collaborazione. Le modifiche effettuate verranno automaticamente salvate all'interno della stanza DocSpace dedicata alla riunione.

La peculiarità di questa app sta anche nella creazione automatica di un account DocSpace gratuito, eliminando la necessità di ulteriori registrazioni. Un'ampia sezione FAQ è disponibile per risolvere dubbi sull'utilizzo dell'app e le funzionalità dell'account. Per supporto o risorse aggiuntive, sono inoltre forniti link diretti.

Si passa ai moduli PDF

In precedenza, ONLYOFFICE utilizzava il formato OFORM per la gestione dei moduli, ma con l'introduzione della versione 8.0, ha deciso di adottare il PDF, riconosciuto come standard industriale. Questa decisione è stata influenzata dalle opinioni e dai suggerimenti della propria utenza, con l'obiettivo di facilitare la gestione di moduli professionali e migliorare la collaborazione all'interno dei team.

Oltre alla transizione ai moduli PDF, la versione 8.0 porta con sé miglioramenti focalizzati sull'usabilità, come la revisione dello strumento di creazione e compilazione dei moduli. Le innovazioni includono consigli per la gestione dei file DOCXF, nuove configurazioni per i pulsanti di scelta e l'integrazione del Date Picker nei moduli PDF che richiedono la selezione di date, rendendo il processo di creazione e compilazione dei moduli ancora più semplice e diretto.

ONLYOFFICE 8.0 introduce altre novità

L'aggiunta del supporto per la scrittura da destra a sinistra (RTL) segna un avanzamento importante per ONLYOFFICE, introducendo una funzione beta RTL che consente agli utenti di scrivere in lingue che adottano questa direzione. Questo sviluppo, unito al coinvolgimento della comunità nella traduzione dell'interfaccia per lingue RTL, riflette l'orientamento di ONLYOFFICE verso una maggiore inclusività.

La suite ha visto anche miglioramenti nell'accessibilità, in particolare con l'aggiornamento delle funzionalità dello Screen Reader, progettato per assistere utenti con disabilità visive, dimostrando l'impegno di ONLYOFFICE a rendere la propria piattaforma accessibile a tutti.

Per quanto riguarda i fogli di calcolo, la nuova funzione "Goal Seek" facilita il raggiungimento di obiettivi specifici nelle formule, anche senza conoscere il valore iniziale necessario. Questo, insieme alla procedura guidata per i grafici e alla funzione Serie per la creazione di sequenze numeriche, eleva l'efficienza e la produttività degli utenti.

Con la release di ONLYOFFICE Docs 8.0, si assiste a un salto qualitativo nell'editing online, grazie all'introduzione di funzionalità avanzate come i moduli PDF compilabili e il supporto RTL, oltre a miglioramenti significativi nella gestione dei fogli di calcolo e nell'accessibilità. Questa versione sottolinea il posizionamento di ONLYOFFICE come soluzione all'avanguardia per soddisfare un ampio spettro di esigenze.

Guardando avanti, ONLYOFFICE si impegna a continuare il percorso di ottimizzazione e arricchimento della piattaforma, confermando la propria dedizione nel migliorare costantemente l'esperienza degli utenti. L'incoraggiamento alla condivisione di feedback tramite il forum evidenzia ulteriormente il desiderio di ONLYOFFICE di mantenere un dialogo aperto con la sua comunità, favorendo un ambiente collaborativo per la crescita condivisa.

ONLYOFFICE Docs 8.0 supera le aspettative con un'offerta ricca di innovazioni e perfezionamenti che trasformano il modo di lavorare online, stabilendo nuovi standard per l'efficienza e la collaborazione digitale.