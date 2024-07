Vinci con Chupa Chups! In regalo sneaker Converse e Vans PERSONALIZZATE!

Se vi capita spesso di acquistare i deliziosi Chupa Chups, allora questo concorso è proprio quello che fa per voi! Chupa Chups ha infatti lanciato il concorso "Vinci con Chupa Chups 2024", offrendovi la possibilità di vincere un voucher da 200€ per personalizzare un paio di sneakers di alcune delle migliori marche, come Converse e Vans.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, basta avere uno dei prodotti in promozione come Chupa Chups MiniMega, Candy Pizza, Flower Bouquet o le varie edizioni speciali di Chupa Chups Super. Dopo aver scattato una foto creativa del prodotto, inviatela via WhatsApp al numero 02.49962885 e scoprite subito se avete vinto! Potete partecipare tutte le volte che volete, aumentando così le possibilità di vincere!

In totale sono disponibili 11 premi. Ogni vincitore riceverà un voucher del valore di 200€ spendibile sul sito 21Shoes per personalizzare un paio di sneakers Converse, Superga o Vans. Questo vi permette di scegliere il modello, il colore e persino aggiungere dettagli personalizzati secondo il vostro stile.

Il concorso è aperto fino al 15 settembre 2024. Assicuratevi di partecipare prima di questa data per avere la possibilità di vincere un paio di sneakers personalizzate. Si tratta quindi di un'opportunità di aggiungere un tocco personale al proprio guardaroba con un premio che rappresenta lo stile e la passione per Chupa Chups! Per tutti i dettagli, consultate il regolamento completo disponibile sulla pagina promozionale.

Vedi concorso

Leggi il regolamento