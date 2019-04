Attiva Vodafone Fibra, in regalo 50 euro su Amazon

Fino al 6 aprile chi attiverà un abbonamento internet domestico con Vodafone Fibra Internet Unlimited riceverà un buono da 50 euro da spendere su Amazon.

Volete un buon motivo per attivare un abbonamento internet domestico in fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps con Vodafone Fibra? Eccovelo: fino al prossimo 6 aprile sottoscrivendo Internet Unlimited si riceverà un buono regalo del valore di 50 euro, da spendere su Amazon.

Per avere diritto alla promozione sarà necessario sottoscrivere online la tariffa Vodafone Fibra Internet Unlimited e attivare l’opzione Vodafone Ready per l’accesso ai servizi aggiuntivi e alla Vodafone Station. La tariffa prevede traffico web illimitato su fibra ottica FTTH, al costo di 24,90 euro mensili, con chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a consumo (con una spesa aggiuntiva di 5 euro al mese le chiamate saranno invece illimitate). Sono compresi inoltre nel prezzo anche Rete Sicura, per navigare in sicurezza e SIM dati in Limited Edition con 30 Giga al mese per navigare da tablet e chiavette sulla Giga Network 4.5G e Playstation Plus.

A questo andrà obbligatoriamente aggiunto e attivato il pacchetto di servizi Vodafone Ready, che comprende, oltre alla Vodafone Station, anche 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5G, in attesa dell’attivazione e assistenza e configurazione garantite da remoto. Vodafone Ready ha un costo aggiuntivo di 6 euro al mese, per 48 mensilità.

“Ogni consumatore che, durante il Periodo Promozionale, avrà aderito ad una tra le Offerte Promozionate mediante il Sito riceverà un’e-mail di conferma attestante l’avvenuta adesione”, si legge poi nelle condizioni. “Essendo l’Offerta Promozionata comprensiva anche dell’adesione all’opzione VODAFONE READY, la Vodafone Station sarà inviata al consumatore entro 10 giorni dalla conclusione del contratto. Successivamente saranno avviate le procedure per l’attivazione del servizio oggetto dell’Offerta Promozionata, come contrattualmente previsto”.

“Qualora il consumatore non eserciti il diritto di recesso, acquisirà pertanto il requisito di cliente Vodafone in riferimento all’adesione contrattuale ad un’Offerta Promozionata effettivamente conclusa (di seguito, “Nuovo Cliente Vodafone”)” si legge ancora nel PDF. “Entro i 30 giorni successivi all’adesione all’Offerta Promozionata, il Nuovo Cliente Vodafone riceverà un’e-mail (inviata al medesimo indirizzo già indicato in fase di adesione) contenente le istruzioni per richiedere, entro il 29 luglio 2019 e mediante apposito modulo online, il Buono Regalo Amazon.it. Tale modulo online consentirà il contestuale invio e visualizzazione del Codice valido per fruire Buono Regalo Amazon.it offerto in premio”.