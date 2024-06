Volete investire nei videogiochi? Comprate queste azioni

Secondo “Research and Markets” il settore dei videogiochi dovrebbe fatturare 293,2 miliardi di dollari nel 2027. Si tratta di un tasso di crescita decennale del 245%. È per questo che su BUX Zero gli investitori stanno acquistando azioni delle maggiori case di videogiochi.

La tecnologia sta, infatti, portando i videogiochi a livelli di crescita mai visti. IA, 5G, cloud, metaverso: tutte queste cose concorrono alla crescita del settore a una velocità supersonica. E per quanto riguarda gli eSport? Nel 2021 il settore ha generato ricavi per oltre un miliardo di dollari, scrollandosi di dosso la pandemia come se niente fosse successo.

Non è un caso se non solo i gamer, ma pure Warren Buffett, stiano investendo in videogiochi. Ti basti pensare che nel primo quadrimestre del 2022, l’oracolo di Omaha ha aumentato la sua quota in Activision Blizzard del 338%. E la ragione non è legata solamente al fatto che il settore è letteralmente in impennata. C’è uno spaventoso spettro che si aggira silenziosamente per il mondo: l’inflazione.

Che cosa significa per i tuoi soldi? Significa che se non investi i tuoi risparmi, tra qualche anno potrai comprarti molti meno videogame di quelli che ti puoi permettere oggi.

Mettiamo che tu abbia da parte 1.000 €. Con un’inflazione che in Europa supera l’8%, vuoi sapere quanto varranno tra 5 anni se non li investi?

Dopo 1 anno: 926€

Dopo 2 anni: 857€

Dopo 3 anni: 794€

Dopo 4 anni: 735€

Dopo 5 anni: 681€

Hai letto bene: tra 5 anni, i tuoi 1.000 € varranno appena 681 €!

Va da sé che la questione non è se investire o meno; è palese che sia necessario farlo. La vera questione è come investire. E la risposta è che da quest’anno in Italia c’è BUX Zero, il broker di nuova generazione in più rapida crescita in Europa, che ti permette di acquistare azioni, cripto ed ETF, il tutto da un’unica piattaforma.

Con BUX Zero puoi iniziare a investire in azioni di videogiochi a commissioni zero. In che modo? Scarica l'app, crea il tuo account e inizia a investire nelle azioni delle migliori case di videogiochi. Tra sviluppatori di software, produttori di hardware e distributori vari, se vuoi proteggerti dall’inflazione, hai davvero l’imbarazzo della scelta.

Sviluppatori di videogiochi

Si tratta di studi che creano videogiochi, spesso con un costo di produzione più elevato rispetto ai film di Hollywood:

Activision Blizzard ha sviluppato giochi come World of Warcraft, Diablo, Call of Duty e Candy Crush;

ha sviluppato giochi come World of Warcraft, Diablo, Call of Duty e Candy Crush; Electronic Arts , a.k.a. EA, possiede giochi come Sims, Battlefield e FIFA;

, a.k.a. EA, possiede giochi come Sims, Battlefield e FIFA; Take-Two Interactive ha giochi leggendari come GTA o la serie NBA.

Produttori di hardware

Si tratta di produttori di console, microchip, schede grafiche ecc:

Microsoft . Senza Microsoft, non avremmo la Xbox. L'azienda possiede anche Minecraft, uno dei giochi di maggior successo al mondo;

. Senza Microsoft, non avremmo la Xbox. L'azienda possiede anche Minecraft, uno dei giochi di maggior successo al mondo; Nvidia: produce chip grafici per l'industria dei videogiochi, nonché un servizio di cloud gaming chiamato GeForce Now;

produce chip grafici per l'industria dei videogiochi, nonché un servizio di cloud gaming chiamato GeForce Now; Sony. Famosa la PlayStation, possiede anche più di 15 studi di gioco e sviluppatori, tra cui Bungie, Naughty Dog, Guerrilla Games e Insomniac Games.

Distributori e servizi di streaming

Offrono una piattaforma per giocare o scaricare giochi online:

Alphabet ha un servizio di cloud gaming chiamato Stadia che ha debuttato nel 2018;

ha un servizio di cloud gaming chiamato Stadia che ha debuttato nel 2018; Amazon possiede Twitch e Amazon Games, che include quattro sviluppatori di videogiochi, tra cui Relentless Studios:

possiede Twitch e Amazon Games, che include quattro sviluppatori di videogiochi, tra cui Relentless Studios: Game Stop è uno dei più grandi negozi di videogiochi al mondo. Era in declino da alcuni anni, ma di recente ha guadagnato popolarità grazie a Reddit.

Investire nei videogiochi attraverso un unico prodotto

Non sai che azioni scegliere? No problem. Scegli un ETF! Su BUX Zero puoi investire in 25 delle più grandi società di videogiochi attraverso un ETF. Il Video Gaming and eSports ETF (VanEck) tiene traccia dell'MVIS Global Video Gaming & eSports Index, che è un paniere di 25 società che generano almeno la metà delle loro entrate da giochi o eSport. Include aziende come Nvidia, Tencent, Nintendo, EA, Ubisoft e Take-Two.

Vuoi diversificare ancora di più?

Okay, è vero, certe azioni costano care. Fortuna però vuole che su BUX Zero tu possa investire in azioni frazionate di società come Alphabet o Amazon a partire da soli 10 euro!

Ci sono quelli che scelgono di farsi mangiare i risparmi dall’inflazione e poi ci sono quelli che scelgono BUX Zero. Da oggi puoi iniziare a proteggere i tuoi soldi dall’inflazione dando un nuovo valore ai tuoi risparmi. Se vuoi, ora puoi. Scopri come.