Se state cercando zaini e valigie per viaggiare, questa proposta può essere davvero interessante per voi! American Tourister Flashline Spinner L è ora disponibile su Amazon a soli 85€ invece di 149€, con uno sconto del 43%! Questa valigia rigida da 100/109 litri è perfetta per viaggi di due settimane, realizzata in ABS resistente con interno eco-sostenibile in materiale riciclato. Dotata di 4 ruote spinner multidirezionali e lucchetto TSA per la massima sicurezza e praticità.

American Tourister Flashline Spinner L, ampia e comoda per chi non vuole rinunciare a niente!

L'American Tourister Flashline Spinner L è perfetta per chi viaggia frequentemente per periodi prolungati, dalle due settimane in su. Con la sua ampia capacità di 100-109 litri e la possibilità di espansione, questa valigia soddisfa le esigenze di famiglie in vacanza, viaggiatori d'affari che necessitano di portare con sé un guardaroba completo, e studenti che si spostano per lunghi soggiorni. Il materiale ABS resistente e la superficie anti-graffio la rendono ideale per chi cerca una soluzione duratura che mantenga un aspetto impeccabile anche dopo numerosi viaggi.

Vi conquisterà particolarmente se cercate praticità e sicurezza: le quattro ruote multidirezionali garantiscono una manovrabilità eccellente anche quando è completamente carica, mentre il lucchetto TSA fisso vi permette di viaggiare tranquilli verso destinazioni internazionali. L'organizzazione interna con cinghie elastiche e divisori in rete soddisfa le esigenze di chi ama tenere tutto in ordine, mentre l'impegno ambientale del marchio, con interni realizzati in materiali riciclati, la rende perfetta per viaggiatori eco-consapevoli.

Vedi offerta su Amazon