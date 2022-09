Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rivoluzione dei pagamenti digitali, grazie all’ingresso nel mercato finanziario di nuovi istituti bancari, app di pagamento sempre più innovative che hanno permesso agli utenti di abbattere le spese di gestione e rendere sempre più smart la gestione del denaro. Con questa visione sempre più ampia e a portata di click nel compiere trasferimenti, ottenere ricevute rapidamente, avere un unico centro di gestione del denaro e, nello specifico, gestire conti multivaluta, si contendono il mercato Revolut e ZEN.COM, che ultimamente sta acquisendo popolarità, grazie all’interessante offerta per clienti privati che comprende anche la possibilità di gestire conti multivaluta.

Questo articolo descrive le funzionalità di base delle soluzioni ZEN e Revolut (come il cambio di valuta) mettendo a confronto piani, commissioni e tariffe per aiutarti a scegliere: ZEN o Revolut?

Cos’è ZEN.COM

ZEN.COM viene fondata nel 2019 da Dawid Rożek, un imprenditore polacco attivo nei settori dell’high-tech e dell’e-commerce, e fondatore del più grande marketplace di videogiochi al mondo, ovvero G2A.com, con 20 milioni di clienti provenienti da oltre 170 paesi. Nata nel 2010, è diventata in pochi anni una delle più grandi piattaforme per prodotti digitali.

A partire dall’autunno 2020, in meno di due anni, la fintech di Rożek è cresciuta considerevolmente. I suoi prodotti si rivolgono sia a clienti business che privati, con applicazioni intuitive accessibili sia da fisso che da mobile. Gli utenti possono gestire quotidianamente le loro operazioni finanziarie da un’unica app mobile con protezione integrata degli acquisti ZEN Care, usufruendo di conti multivaluta, di un’ampia scelta di opzioni per il Cashback e di una garanzia aggiuntiva sugli acquisti elettronici. ZEN.COM è titolare di licenza lituana e dispone di IBAN polacco, lituano e britannico.

Con ZEN è possibile scegliere tra due piani: Gold e Platinum. Il piano Gold ha un costo di 0,99 EUR al mese, mentre il piano Platinum di 4,99 EUR al mese. Questo è il sito ufficiale dove potrete trovare tutte le informazioni riguardo a ZEN.com, oltre a scaricare l’app disponibile per Google Play, Apple App Store e Huawei App Gallery.

Cos’è Revolut

Revolut è una startup nata all’inizio del 2015. Inizialmente viene registrata nel Regno Unito ma poi, nel 2018, ottiene una licenza bancaria europea grazie alla quale inizia a operare nell’UE. Nel 2020, in vista della Brexit, Revolut si trasferisce in Lituania. Revolut offre gratuitamente un IBAN lituano e quindi europeo, ma è possibile verificare la disponibilità di altre valute all’interno dell’app. Per quanto riguarda la gestione del denaro, Revolut prevede una funzione di Open Banking permettendo ai suoi clienti di consultare altri conti bancari (retail e business di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banco Bpm e Poste Italiane) grazie a un accordo firmato tra Revolut e TrueLayer. Si aggiunge il Trading di criptovalute o titoli, la possibilità di fruire di corsi sulle criptovalute, salvadanai autogestiti, shopping facilitato con Revolut Shopper, carte virtuali usa-e-getta e Cashback.

Con Revolut è possibile scegliere tra quattro piani: il piano Standard gratuito, il piano Plus a un costo di 2,99 EUR al mese, Premium a 7,99 EUR al mese e Metal a 13,99 EUR. Tutti i piani permettono anche l’apertura di Revolut Junior, uno conto e una carta speciali riservati ai minorenni, gestiti insieme ai titolari dei conti tradizionali.

ZEN vs Revolut: piani a confronto

Confronto tra i piani base di ZEN e Revolut: i piani Gold e Standard

PIANO ZEN GOLD PIANO REVOLUT STANDARD Prezzo 0,99 EUR/mese 0 EUR Carta fisica gratuita Sì, una La carta è gratuita ma la spedizione è a pagamento (circa 5 EUR) Carta virtuale gratuita Sì, tre Sì, monouso e riutilizzabile Limite mensile per cambio di valuta fino a 5.000 EUR/mese fino a 1.000 EUR/mese Commissione superamento limite di cambio 0,3% 0,5% Commissione cambi nel weekend 0% 1% (2% per valute rare) Prelievo da Bancomat fino a 300 EUR/mese 200 EUR/mese o 5 volte fino al limite di prelievo Commissione per prelievi oltre il limite 1,5% 2%, o min. 1 EUR Limite ricarica gratuita conto fino a 3.000 EUR/mese, oltre si applica una commissione dello 0,5% Illimitata Google / Apple Pay Sì Sì Ricarica gratuita conto in EUR Sì, con carta, Google/Apple Pay, bonifico bancario e altri Sì, con carta di credito/debito, prepagata, Google/Apple Pay, bonifico bancario Bonifici SEPA in EUR 2 gratis al mese,

poi 0,10 EUR Gratis Bonifici internazionali SWIFT Con opzione SHA 1 un mese gratis, poi 3 EUR. Con opzione OUR, 10 EUR Tutti a pagamento Protezione sugli acquisti 1 utilizzo/mese No

Conclusioni: il prezzo non è tutto. Anche se il piano base di Revolut è gratuito, il costo di spedizione della carta, ad esempio, è di circa 5 EUR. Allo stesso prezzo è possibile avere 5 mesi del piano ZEN. E se cambi spesso valuta, 0,99 EUR non è molto.

Piani basic ZEN vs. Revolut: limiti e commissioni del cambio valuta

Con ZEN è possibile scambiare gratuitamente fino a 5.000 EUR al mese, mentre con Revolut il limite è di 1.000 EUR. Per meno di 1 EUR al mese puoi scambiare un importo quattro volte superiore senza alcuna commissione. Le tariffe di Revolut sono trasparenti: il costo (quando c’è) è irrisorio e viene applicato il tasso di cambio reale. Inoltre, se superi il limite, Revolut ti addebiterà lo 0,5% mentre ZEN lo 0,3%.

ZEN vs. Revolut: cambio di valuta nei weekend

Per i cambi di valuta effettuati durante il weekend, Revolut applica una commissione dell’1%. Detto questo, normalmente non c’è alcuna necessità di cambiare valuta nei weekend, ma potrebbe capitare di non poter attendere il lunedì.

ZEN ha una voce di listino intitolata “Maggiorazione per operazioni al di fuori dell’orario di apertura del mercato valutario estero: 0,4%.” Nei weekend, Mastercard (ai cui tassi ZEN converte le transazioni) ha dei tassi peggiori a causa della chiusura dei cambi. Proprio come Revolut, il tasso di cambio è meno conveniente nei weekend. Le differenze dipendono dal tasso di cambio del momento.

Prendiamo in considerazione due esempi della coppia EUR – USD.

Esempio 1: il cambio di 1.000 EUR in USD durante il weekend

Esempio 2: il cambio di 6.000 EUR in USD durante il weekend

ZEN vs. Revolut: prelievi da Bancomat

Mentre nel caso di ZEN il limite per i prelievi da Bancomat è chiaro (300 EUR), il limite fissato da Revolut (200 EUR o 5 prelievi) può sembrare strano. In pratica, con Revolut dopo cinque prelievi, il sesto comporta una commissione, anche se la cifra prelevata è minima e non è stato superato il limite di 200 EUR mensili.

Esempio: effettui 10 prelievi da 5 EUR l’uno allo sportello, per un totale che supera di poco 1/4 del limite mensile. Nonostante questo, sul sesto prelievo verrà applicata una commissione del 2%, per un minimo di 1 EUR. Morale? Pur restando nel limite mensile fissato per il prelievo, ti sarà comunque addebitata una commissione.

Su questo aspetto ZEN è migliore, soprattutto in termini di chiarezza delle regole sui prelievi da Bancomat.

Piani ZEN Gold e Revolut Plus a confronto

Di seguito è disponibile un confronto tra i piani a pagamento più economici delle due società, ZEN Gold e Revolut Plus. Vediamo se Revolut, che ha un prezzo superiore, offre anche all’utente più funzionalità.

PIANO ZEN GOLD PIANO REVOLUT PLUS Prezzo 0,99 EUR/mese 2,99 EUR/mese Carta fisica gratuita Sì, una spedizione gratuita Sì, due spedizioni gratuite Carta virtuale gratuita Sì, tre Sì, monouso e riutilizzabile Limite mensile per cambio di valuta fino a 5.000 EUR/mese fino a 1.000 EUR/mese Commissione superamento limite di cambio 0,3% 0,5% Commissione cambi nel weekend 0% 1% (2% per valute rare) Prelievo da Bancomat fino a 300 EUR/mese fino a 200 EUR/mese Commissione per prelievi oltre il limite 1,5% 2% Limite ricarica gratuita conto fino a 3.000 EUR/mese, oltre si applica una commissione dello 0,5% Illimitata Google / Apple Pay Sì Sì Ricarica gratuita conto in EUR Sì, con carta, Google/Apple Pay, bonifico bancario e altri Sì, con carta o Google/Apple Pay Bonifici SEPA in EUR 2 gratuiti al mese, poi 0,10 EUR Gratis Bonifici internazionali SWIFT Con opzione SHA 1 un mese gratis, poi 3 EUR. Con opzione OUR, 10 EUR Tutti a pagamento Protezione sugli acquisti 1 utilizzo/mese Sì, entro il limite di 1.000 £/anno (circa 1.200 euro l’anno)

Cosa ci offre Revolut per il passaggio al piano Plus a pagamento da 2,99 EUR al mese? In effetti, non molto:

il limite per i prelievi allo sportello passa da 200 EUR o 5 prelievi a 200 EUR;

spedizione gratuita di una carta (o anche due);

protezione sugli acquisti fino a 1.000 GBP (circa 1.200 EUR) all’anno.

ZEN vince, senza dubbio. Il costo è di tre volte inferiore rispetto al piano Plus, e sia il limite di cambio valuta che il limite di prelievo da Bancomat sono di gran lunga superiori.

Piani ZEN Platinum e Revolut Premium a confronto

È arrivato il momento di passare ai livelli più alti. A un prezzo simile troviamo il piano Platinum di ZEN (4,99 EUR al mese) e il piano Premium di Revolut (7,99 EUR al mese).

Quale piano scegliere? Quale è più conveniente? Andiamo a vedere.

PIANO ZEN PLATINUM PIANO REVOLUT PREMIUM Prezzo 4,99 EUR/mese 7,99 EUR/mese Carta fisica gratuita Sì, due spedizioni gratuite Sì, due spedizioni espresse gratuite Carta virtuale gratuita Sì, cinque Sì, monouso e riutilizzabile Limite mensile per cambio di valuta Illimitato Illimitato Commissione superamento limite di cambio – – Commissione cambi nel weekend 0% 1% Prelievo da Bancomat fino a 700 EUR/mese fino a 400 EUR/mese Commissione per prelievi oltre il limite 1,5% 2% Limite ricarica gratuita conto fino a 5.000 EUR/mese, oltre si applica una commissione dello 0,5% Illimitato Google / Apple Pay Sì Sì Ricarica gratuita conto in EUR Sì, con carta, Google/Apple Pay, bonifico bancario e altri SÌ, con carta o Google/Apple Pay Bonifici SEPA in EUR 10 gratuiti al mese, poi 0,10 EUR Gratis Bonifici internazionali SWIFT Con opzione SHA 2 un mese gratis, poi 3 EUR. Con opzione OUR, 10 EUR Sì, un pagamento gratuito al mese, poi a pagamento Protezione sugli acquisti Illimitata Fino a un limite di 2.500 £/anno (fino a 3.000 EUR)

Nel caso dei piani Platinum e Premium, le differenze si fanno più lievi. Entrambi i piani offrono cambi di valuta illimitati. ZEN fa meglio di Revolut con i prelievi allo sportello, circa il doppio.

Riguardo al limite di ricarica del conto, Revolut non applica nessuna commissione, mentre ZEN applica una commissione dello 0,5% sopra i 5.000 EUR al mese.

Quale scegliere: ZEN o Revolut? Funzionalità aggiuntive

Oltre a offrire un cambio valuta conveniente, sia ZEN che Revolut propongono altri servizi a valore aggiunto, che vi permetteranno di capire fino in fondo quale di queste due offerte può fare al caso vostro.

Quali funzioni aggiuntive offre ZEN?

Estensione di garanzia: se acquisti un nuovo dispositivo elettronico e lo paghi con una Mastercard ® ZEN, ricevi 1 anno di garanzia aggiuntiva gratis. Il limite è di 1.500 EUR per dispositivo con il piano Gold e di 5.000 EUR per acquisto con il piano Platinum. La garanzia è automatica: non devi fare altro che pagare tutti gli acquisti con la tua carta ZEN. Il dispositivo deve essere nuovo, coperto da una garanzia del produttore non superiore ai 3 anni, ed essere acquistato all’interno dell’UE;

se acquisti un nuovo dispositivo elettronico e lo paghi con una Mastercard ZEN, ricevi 1 anno di garanzia aggiuntiva gratis. Il limite è di 1.500 EUR per dispositivo con il piano Gold e di 5.000 EUR per acquisto con il piano Platinum. La garanzia è automatica: non devi fare altro che pagare tutti gli acquisti con la tua carta ZEN. Il dispositivo deve essere nuovo, coperto da una garanzia del produttore non superiore ai 3 anni, ed essere acquistato all’interno dell’UE; Cashback immediato: per ottenere un rimborso, visita il negozio online attraverso il link contenuto nell’app, paga i tuoi acquisti con la tua Mastercard ® ZEN e ricevi comodamente il rimborso pochi secondi dopo il pagamento. Ovviamente in caso di piccoli acquisti il risparmio sarà contenuto, ma acquistando degli elettrodomestici per la casa il rimborso sarà consistente. Ad esempio, con un budget di 1.000 EUR per smartphone, dispositivi indossabili o accessori per videogiochi, potresti ricevere il 5,5% di cashback su Banggood per un importo di 55 EUR e, in più, un anno di garanzia aggiuntiva da ZEN per gli stessi prodotti;

per ottenere un rimborso, visita il negozio online attraverso il link contenuto nell’app, paga i tuoi acquisti con la tua Mastercard ZEN e ricevi comodamente il rimborso pochi secondi dopo il pagamento. Ovviamente in caso di piccoli acquisti il risparmio sarà contenuto, ma acquistando degli elettrodomestici per la casa il rimborso sarà consistente. Ad esempio, con un budget di 1.000 EUR per smartphone, dispositivi indossabili o accessori per videogiochi, potresti ricevere il 5,5% di cashback su Banggood per un importo di 55 EUR e, in più, un anno di garanzia aggiuntiva da ZEN per gli stessi prodotti; Trasferimenti di denaro istantanei e gratuiti tra utenti ZEN (o ZEN Buddies): con pochi clic puoi inviare denaro e persino condividere il tuo numero di telefono con altri utenti ZEN per mezzo di un QR code;

(o ZEN Buddies): con pochi clic puoi inviare denaro e persino condividere il tuo numero di telefono con altri utenti ZEN per mezzo di un QR code; Protezione sugli acquisti ZEN Care: si tratta di una garanzia che protegge gli acquisti effettuati con Mastercard® ZEN. In caso di problemi con una transazione, un prodotto acquistato o di incomprensioni con un venditore, non dovrai fare altro che selezionare la transazione nella cronologia e fare clic su Chiedi rimborso. Dovrai poi inserire una descrizione del problema e allegare la documentazione richiesta. Il team ZEN Care si occuperà del resto;

si tratta di una garanzia che protegge gli acquisti effettuati con Mastercard® ZEN. In caso di problemi con una transazione, un prodotto acquistato o di incomprensioni con un venditore, non dovrai fare altro che selezionare la transazione nella cronologia e fare clic su Chiedi rimborso. Dovrai poi inserire una descrizione del problema e allegare la documentazione richiesta. Il team ZEN Care si occuperà del resto; Convertitore di criptovalute: ZEN.COM offre assistenza su trasferimenti istantanei e ricariche di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT). Anche Litecoin (LTC) è in una certa misura supportato, con possibilità di bonifici da conti monetari a cambi o wallet. Il servizio affianca wallet digitali e cambi supportati da ZEN e consente di accettare e convertire gli asset digitali una volta ricevuti.

Quali funzioni aggiuntive offre Revolut?

Prodotti bancari: Revolut ha acquisito lo status di banca e offre prodotti bancari quali carte di credito e prestiti. Inoltre, i fondi fino a 100.000 EUR sono coperti dal fondo di garanzia lituano;

Revolut ha acquisito lo status di banca e offre prodotti bancari quali carte di credito e prestiti. Inoltre, i fondi fino a 100.000 EUR sono coperti dal fondo di garanzia lituano; Revolut Standard: un piano gratuito seppur con delle limitazioni;

un piano gratuito seppur con delle limitazioni; Open Banking: Revolut permette a oltre 400.000 clienti retail e business di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banco Bpm e Poste Italiane di poter consultare i loro movimenti su Revolut, grazie a un accordo firmato tra Revolut e TrueLayer. I clienti possono accedere alle informazioni relative al proprio conto bancario come dati, saldo e storico transazioni per mezzo dell’app di Revolut e senza dover consultare le app proprietarie dei diversi conti correnti;

Revolut permette a oltre 400.000 clienti retail e business di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banco Bpm e Poste Italiane di poter consultare i loro movimenti su Revolut, grazie a un accordo firmato tra Revolut e TrueLayer. I clienti possono accedere alle informazioni relative al proprio conto bancario come dati, saldo e storico transazioni per mezzo dell’app di Revolut e senza dover consultare le app proprietarie dei diversi conti correnti; Personalizzazione delle carte: ogni cliente ha la possibilità di personalizzare la propria carta con immagini, testi, emoji e persino schizzi a mano libera, rendendo Revolut il primo gestore del settore a offrire ai clienti l’opportunità di disegnare effettivamente su una carta;

ogni cliente ha la possibilità di personalizzare la propria carta con immagini, testi, emoji e persino schizzi a mano libera, rendendo Revolut il primo gestore del settore a offrire ai clienti l’opportunità di disegnare effettivamente su una carta; Trading di criptovalute o titoli: le commissioni variano in base ai diversi piani Revolut, dallo 0,99% per i clienti Metal all’1,99% o 0,99 Euro (a seconda di quale è maggiore) per i clienti Standard e Plus, e non è possibile trasferire le criptovalute acquistate su wallet esterni fatta eccezione per i sottoscrittori del piano Metal del Regno Unito e per la sola valuta BTC;

le commissioni variano in base ai diversi piani Revolut, dallo 0,99% per i clienti Metal all’1,99% o 0,99 Euro (a seconda di quale è maggiore) per i clienti Standard e Plus, e non è possibile trasferire le criptovalute acquistate su wallet esterni fatta eccezione per i sottoscrittori del piano Metal del Regno Unito e per la sola valuta BTC; Corsi sulle criptovalute;

Salvadanai: ad es. è possibile conservare dei risparmi per una piccola percentuale;

ad es. è possibile conservare dei risparmi per una piccola percentuale; Revolut Shopper e Cashback: trova automaticamente sconti per te, fino al 10% di cashback con partner selezionati, e paga con le carte usa e getta in modo sicuro con un numero di carta unico per ogni spesa;

trova automaticamente sconti per te, fino al 10% di cashback con partner selezionati, e paga con le carte usa e getta in modo sicuro con un numero di carta unico per ogni spesa; Trasferimento di denaro istantaneo tra utenti Revolut;

tra utenti Revolut; Conti Revolut Junior: una sezione speciale che permette di avere un conto e una carta da dedicare ai minori con il controllo delle spese.

