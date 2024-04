Riccardo Florio

In occasione dell'evento VeeamON 2017, l'azienda specializzata nelle soluzioni enterprise di alta disponibilità annuncia la nuova versione del suo prodotto di punta e nuove funzionalità che estendono ulteriormente il livello di integrazione, supporto e flessibilità della sua piattaforma. Tra le novità: supporto per la protezione di server fisici e NAS, nuovo CDP, supporto nativo per object storage, una nuova Universal Storage API.

6 anni fa