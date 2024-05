Addio ingegneri europei e americani: Stellantis punta tutto sui talenti a buon mercato

Stellantis, il celebre colosso automobilistico, ha annunciato la sua intenzione di ampliare le assunzioni di ingegneri provenienti da paesi come India, Brasile e Marocco, dove gli stipendi sono notevolmente inferiori rispetto a quelli in Europa e negli Stati Uniti.

Questa mossa fa parte di una strategia di riduzione dei costi che il gruppo sta perseguendo in risposta alla flessione della domanda e alla crescente concorrenza dalle case automobilistiche cinesi che offrono veicoli elettrici a basso costo.

Secondo quanto riportato dalle fonti di Bloomberg, Stellantis prevede di assumere ingegneri a un costo medio di circa 50.000 euro lordi all'anno per dipendente, o addirittura meno.

Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto agli stipendi degli ingegneri provenienti da paesi come Francia o USA, dove i costi potrebbero essere fino a cinque volte superiori, raggiungendo cifre tra i 150.000 e i 200.000 euro all'anno.

La decisione di rivolgersi a mercati con salari più bassi è stata guidata dalla necessità di Stellantis di ridurre i costi operativi e rimanere competitiva in un mercato automobilistico sempre più complesso.

La pressione derivante dalla concorrenza delle case automobilistiche cinesi, che offrono veicoli elettrici a prezzi sempre più economici, ha spinto Stellantis a concentrarsi sulla produzione di veicoli più accessibili, come la Citroën ë-C3, che sarà venduta a un prezzo base di 23.300 euro.

Il CEO Carlos Tavares ha ribadito l'importanza di produrre veicoli elettrici a prezzi competitivi e accessibili. Questo obiettivo implica la necessità per l'azienda di trovare modi per ridurre i costi e massimizzare l'efficienza operativa.

Queste mosse di ottimizzazione dei costi arrivano in un momento in cui Stellantis ha registrato un calo dei ricavi del 12% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La CFO Natalie Knight ha sottolineato l'importanza di ottimizzare i costi del lavoro, sia per i dipendenti con mansioni amministrative che per quelli operativi.

In conclusione, Stellantis sta cercando di adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato automobilistico globale concentrandosi sulla riduzione dei costi e sull'offerta di veicoli elettrici accessibili.

La decisione di assumere ingegneri da paesi con salari più bassi è una delle molteplici strategie che l'azienda sta adottando per affrontare le sfide del settore e mantenere la sua competitività.